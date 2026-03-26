Începe vânătoarea "flotei fantomă" a Moscovei: Unul dintre cele mai mari imperii maritime ale lumii intră în coliziune directă cu Rusia

Armata britanică va putea acum să abordeze şi să confişte navele sancţionate aparţinând „flotei fantomă" ruse dacă acestea intră în apele teritoriale ale Marii Britanii, a anunţat Downing Street într-un comunicat publicat miercuri, informează News.ro.

„Forţele armate britanice şi agenţiile de aplicare a legii vor putea acum intercepta navele sancţionate de Marea Britanie care tranzitează apele britanice", inclusiv în Canalul Mânecii, potrivit unui comunicat al biroului prim-ministrului Keir Starmer.

Londra a sancţionat 544 de nave suspectate că aparţin „flotei fantomă" a Rusiei, compusă în principal din petroliere învechite, ceea ce a permis Moscovei să ocolească sancţiunile occidentale de la începutul războiului din Ucraina în 2022.

„Marea Britanie va strânge laţul din jurul flotei, închizându-şi apele, inclusiv Canalul Mânecii, pentru navele sancţionate. Operatorii vor fi forţaţi să devieze pe rute mai lungi şi mai scumpe sau riscă să fie opriţi de forţele britanice", se arată în comunicat.

Fiecare operaţiune va fi supusă aprobării guvernului. Keir Starmer este aşteptat să abordeze problema joi, la Helsinki, la un summit al Forţei Expediţionare Comune - o alianţă condusă de Marea Britanie, formată din zece ţări nord-europene.

Această decizie vine în contextul în care Washingtonul a anunţat ridicarea temporară a anumitor restricţii asupra petrolului rusesc pentru a atenua creşterea preţurilor pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

„Vladimir Putin îşi freacă mâinile (...) pentru că crede că creşterea preţurilor petrolului îi va permite să-şi umple buzunarele", a declarat Keir Stamer, citat în comunicat. „De aceea luăm măsuri şi mai dure împotriva flotei sale fantomă", a adăugat el. Potrivit Londrei, „75% din ţiţeiul rusesc este transportat de această flotă dărăpănată".

În ianuarie, Londra a sprijinit Washingtonul într-o operaţiune americană de confiscare în Atlanticul de Nord a unui petrolier cu legături cu Rusia, Marinera, cunoscut anterior sub numele de Bella 1. Franţa, Belgia, Finlanda şi alte ţări europene au confiscat recent nave suspectate că eludează sancţiunile şi aparţin, potrivit autorităţilor, „flotei fantomă" a Rusiei. „În urma interceptării unei nave, pot fi iniţiate proceduri penale împotriva proprietarilor, operatorilor şi echipajului pentru încălcarea legislaţiei britanice privind sancţiunile", a declarat Downing Street.