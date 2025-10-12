Laura Codruța Kovesi va fi schimbata de la șefia EPPO: Lista scurtă a favoriților pentru a-i lua locul

Uniunea Europeană se pregătește pentru o schimbare strategică la vârful Parchetului European. Mandatul Laurei Codruța Kövesi se apropie de final, iar lista scurtă a succesorilor include patru nume sonore din Germania, Austria, Italia și Spania.

Patru procurori europeni se află pe lista scurtă pentru a prelua conducerea instituției cu sediul la Luxemburg, care investighează fraudele și utilizarea abuzivă a fondurilor europene. Favoritul, potrivit surselor europene, este actualul adjunct al EPPO, procurorul german Andrés Ritter.

Potrivit mai multor surse familiare cu procesul de selecție, Andrés Ritter, actual procuror adjunct al EPPO și magistrat cu peste 25 de ani de experiență în Germania, se află în fruntea clasamentului. El este specializat în infracțiuni economice și fraude privind fondurile Uniunii Europene, domeniu în care a acumulat expertiză înainte de a se alătura Parchetului European. Ritter a candidat și în urmă cu șase ani, când poziția de procuror-șef european a fost atribuită Laurei Codruța Kövesi.

Pe locul al doilea în lista scurtă se află Ingrid Maschl-Clausen din Austria, fost procuror al EPPO, care a lucrat și la Reprezentanța Permanentă a Austriei pe lângă Uniunea Europeană, precum și la agenția Eurojust, responsabilă cu cooperarea judiciară între statele membre.

Alți doi magistrați completează lista: italianul Stefano Castellani, procuror delegat al EPPO la Torino, și spaniolul Emilio Jesús Sánchez Ulled, procuror general la Madrid, specializat în infracțiuni împotriva administrației publice.

Cei patru candidați au fost audiați în luna septembrie de un comitet de experți juridici din întreaga Europă. Clasamentul urmează să fie transmis Consiliului UE și Parlamentului European, care trebuie să ajungă la un acord asupra viitorului procuror-șef european.

Mandatul actualei șefe a Parchetului European, Laura Codruța Kövesi, se încheie în octombrie 2026, după șase ani de la preluarea funcției. Schimbarea de la vârful Parchetului European vine într-un moment în care Uniunea Europeană pregătește o reformă a mecanismelor de combatere a fraudei, care ar putea extinde atribuțiile EPPO în protejarea următorului buget multianual al Uniunii.

În mandatul său, Laura Kövesi a coordonat anchete de anvergură privind fraude cu fonduri europene, inclusiv cazuri care au vizat miniștri greci, contractele de achiziție de vaccinuri COVID-19, Partidul Popular European și mai mulți eurodeputați suspectați de folosirea abuzivă a banilor europeni.