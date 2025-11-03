Legătura cu OZN-urile: Testele nucleare din anii 50 au provocat apariția unor fenomene cerești inexplicabile
Postat la: 03.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Luminile enigmatice care au traversat cerul în anii 1940 și 1950, adesea catalogate drept fenomene aeriene neidentificate (UAP), ar putea avea o explicație neașteptată, legată de una dintre cele mai tulburătoare activități ale secolului XX: testele nucleare.
O analiză detaliată a datelor astronomice de arhivă și a mărturiilor martorilor oculari sugerează o conexiune profundă între aceste apariții misterioase și debutul erei atomice. Potrivit cercetătorilor, explozia tehnologiei nucleare ar fi lăsat urme vizibile chiar și pe cer, cu mult înainte ca omenirea să îndrăznească să cucerească spațiul.
„Descoperirile oferă dovezi empirice suplimentare privind validitatea fenomenului UAP și posibila sa legătură cu activitatea nucleară, adăugând date dincolo de simplele mărturii ale martorilor oculari," explică medicul Stephen Bruehl de la Universitatea Vanderbilt din SUA și fiziciana teoreticiană Beatriz Villarroel de la Universitatea din Stockholm, Suedia.
Studiul lor deschide noi perspective asupra unui subiect învăluit în mister de decenii. Între anii 1949 și 1958, Observatorul Mount Palomar a derulat o inițiativă monumentală numită Palomar Observatory Sky Survey (POSS-I).
Acest proiect ambițios a cartografiat metodic întregul cer nordic, secțiune cu secțiune, folosind plăci fotografice din sticlă. Peste ani, cercetătorii au remarcat o ciudățenie în aceste arhive: anumite lumini înregistrate în datele POSS-I nu mai apăreau în observațiile ulterioare.
Aceste puncte de lumină, vizibile într-o imagine dar dispărute în următoarea, au fost denumite „tranzienți". În mod tradițional, astronomii au atribuit aceste anomalii unor simple defecte ale plăcilor fotografice.
Însă, în ultimii ani, Beatriz Villarroel a preluat inițiativa prin proiectul VASCO (Vanishing and Appearing Sources during a Century of Observations), o cercetare amplă ce monitorizează schimbările pe cerul nopții pe parcursul unui secol de observații astronomice.
Un studiu anterior al echipei sale, din 2021, a concluzionat că defectele tehnice nu puteau explica în mod satisfăcător toate cazurile de tranzienți.
Acest fapt a condus la o nouă întrebare: ar putea unele dintre aceste lumini misterioase să fie legate de fenomene antropice sau atmosferice, în special de testele nucleare la suprafață efectuate intens în anii 1950, dar și de numeroasele rapoarte despre UAP-uri din acea perioadă?
Pentru a răspunde, Bruehl și Villarroel au construit un set de date detaliat, înregistrând apariția tranzienților pe o perioadă de 2.718 zile.
Ulterior, au comparat aceste date cu toate testele nucleare la suprafață cunoscute, efectuate de puteri precum Statele Unite, Uniunea Sovietică și Marea Britanie, precum și cu rapoartele despre UAP-uri extrase din baza de date UFOCAT. Rezultatele s-au dovedit a fi surprinzătoare, scrie incredibilia.ro.
Tranzienții au apărut cu 45% mai des în zilele din jurul unui test nuclear, adică în ziua premergătoare și în cea următoare exploziei.
Cea mai puternică legătură a fost observată în ziua imediat următoare testului nuclear, când probabilitatea de apariție a unui tranzient a fost cu 68% mai mare decât în condiții normale.
Aceste descoperiri, publicate în revista Scientific Reports, nu oferă încă un mecanism explicativ pentru această corelație, dar sugerează cu tărie că fenomenele observate sunt reale, nu simple erori fotografice.
Dacă ar fi fost doar defecte ale plăcilor foto, aparițiile nu s-ar fi grupat cu o asemenea precizie în jurul unor evenimente specifice, cum ar fi exploziile nucleare. Studiul adaugă astfel o nouă dimensiune înțelegerii UAP-urilor și impactului activității umane asupra observării cerului.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cum au fraudat frații miliardari Micula statul cu sute de milioane de euro. Perchezitii DIICOT pentru recuperarea a 400 de milioane de euro
Procurorii DIICOT și polițiștii economici efectueaza luni percheziții in județul Bihor la mai multe societați din grupul ...
-
A rămas insarcinata cu Inteligenta Artificială asistată de robotică: La 13 zile de la transfer femeia a avut un test de sarcina pozitiv
Colaborarea intre tehnologii de ultima generație, precum inteligența artificiala și robotica, a facut posibila o sarcina ...
-
Americanii au dezvoltat primul submarin nedetectabil cu propulsie magnetică. Cum vor să-l folosească Statele Unite
În Statele Unite, compania de aparare General Atomics dezvolta un submarin cu o tehnologie fara precedent, concepu ...
-
Cum să îți cureți plămânii în mod natural. Resursele care sunt la îndemâna tuturor
Plamanii sunt organe vitale responsabile pentru oxigenarea organismului și au o capacitate remarcabila de auto-curațare. ...
-
Shein retrage de la vânzarea pe piața europeană păpuşi sexuale cu aspect de copil care erau destinate pedofililor sub acoperire
Retailerul online chinez Shein a retras de la vanzare papusi sexuale cu aspect infantil, dupa ce acestea au fost descope ...
-
Scandal cat Casa Albă! Donald Trump anunță că SUA nu vor da liber cipul Nvidia pentru export
Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat ca țara sa nu va da liber cipul Nvidia pentru export. Acesta este ...
-
Care este de fapt situația rachetelor nucleare din lume: Câte se află în Europa și cine deține supremația
Reluarea testelor nucleare de catre Statele Unite, anunțata de președintele Donald Trump dupa o pauza de 33 de ani, read ...
-
Șeful AI de la Microsoft: "Doar ființele biologice pot avea conștiință reală. Este posibilă doar într-un creier viu. Conștiința artificială e periculoasă!"
Mustafa Suleyman, directorul diviziei de inteligenta artificiala a Microsoft, a declarat ca doar fiintele biologice pot ...
-
Invazia auto chineză ajunge și în România. Cota de piață la care au ajuns zecile de mărci chinezești disponibile românilor
Timp de ani intregi, ideea ca automobilele chinezești ar putea concura cu marcile europene parea improbabila. În 2 ...
-
Rusia a egalat Marea Britanie la numărul de miliardari în dolari, în ciuda războiului și sancțiunilor
Rusia a urcat pe locul al patrulea in lume dupa numarul de miliardari in dolari, potrivit unui nou raport publicat de co ...
-
China anunță un cip analogic de 1.000 de ori mai rapid decât cele digitale: „O problemă veche de un secol a fost rezolvată"
Cercetatorii chinezi susțin ca au facut un salt tehnologic uriaș. Este vorba despr un cip analogic revoluționar, capabil ...
-
Mascații au spart ușa casei unei foste membre SOS România. Amalia Bellantoni, reținută de polițiști. Împreună cu soțul ei ar fi bătut și tâlhărit doi vecini
Amalia Bellantoni, fosta membra a SOS Romania, care a contestat candidatura Dianei Sosoaca la alegerile prezidentiale, a ...
-
Depopularea planetei prin fructele si legumele "fără sâmburi"? Organismele modificate genetic pot afecta fertilitatea prin rescrierea ADN-ului uman
Este la moda prin supermarketuri sa se vanda fructe si legume "fara samburi". Lumea e fascinata de strugurii, pepenii, r ...
-
Un român a adormit în timpul unui jaf din Austria. S-a îmbătat cu alcoolul pe care voia să-l fure
Un jaf care parea planificat a luat o turnura neașteptata in Austria. Un roman de 49 de ani a fost arestat dupa ce s-a i ...
-
O pastilă cu efecte adverse grave a devenit virală pe TikTok și face ravagii printre adolescenți: Promite o pierdere rapidă în greutate
O pastila numita Molecule, care promite o pierdere rapida in greutate, a devenit virala pe TikTok la inceputul acestui a ...
-
Oglinzile temporale sunt reale: o nouă dimensiune a luminii dezvăluită de cercetători
Timpul, considerat de secole o linie dreapta care curge neabatut inainte, tocmai a fost zguduit din temelii. Oamenii de ...
-
China deschide primul spital AI din lume - medicii roboți tratează 3.000 de pacienți pe zi
Într-un salt revoluționar pentru tehnologia medicala, China a dezvaluit primul spital din lume alimentat cu AI, un ...
-
Misterul culorilor de toamnă: de ce își schimbă frunzele nuanțele. Două teorii principale
Chimia culorilor de toamna este bine cunoscuta, insa motivul pentru care arborii au evoluat astfel incat sa-și coloreze ...
-
Cercetătorii au descoperit cum pot face cancerul să se autodistrugă. Tratamentul care ar putea schimba medicina pentru totdeauna
Cercetatorii au descoperit o strategie de tratament care determina moartea celulelor canceroase intr-un mod ce activeaza ...
-
Răsturnare de situație în cazul trupelor SUA din România. Alianță în congresul american pentru blocarea deciziei lui Trump
O alianta bipartita formata din personalitati influente din domeniul apararii din Congresul american intentioneaza sa bl ...
-
Proiectul Looking Glass - Tehnologia care ar fi permis vizualizarea viitorului
În deșertul din Nevada, intr-o zona asociata cu faimoasa Area 51, exista o baza mult mai puțin cunoscuta: S4. Acol ...
-
Mucosul lui Vicol: "Eu port geci de 5.000 de euro, voi nu. Trimiteți-vă părinții la munca, de ce nu faceți și voi asta?"
Luca Vicol, fiul Laurei Vicol, a starnit un val de reacții pe rețelele sociale dupa o serie de declarații facute TikTok. ...
-
A construit o toaletă din aur masiv și a botezat-o America: Va fi un adevărat magnet pentru bogații care nu agreează SUA
O toaleta din aur creata de artistul italian Maurizio Cattelan va fi scoasa la licitatie in noiembrie, la New York, a an ...
-
Damian Drăghici se încăpățânează să mai creadă în emoții reale și să sfideze Inteligența Artificială și răceala transumanismului fără de suflet!
Intr-o lume in care omul de desprinde și se desparte defintiv de creatie - atat din cer, cat si de pe pamant - in care e ...
-
Ar putea fi Armaghedonul Ucrainean - cea mai dură bătălie a întregului război: Au fost trimise trupele de asalt, iar rușii sunt câtă frunză, câtă iarbă
Una dintre cele mai aprige batalii din razboiul de trei ani din Ucraina se da in Pokrovsk, un important nod feroviar car ...
-
Se pune la cale ceva intens: Întâlnire ultra-secretă la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
Ministerul Afacerilor Externe al Spaniei va gazdui marți, 4 noiembrie, la Madrid, o reuniune „secreta, cu ușile in ...
-
Ce stiu ei si nu stim noi? Oficialii administrației Trump se baricadează: Tot mai mulți se mută în reşedinţe militare din zona Washingtonului
Mai multi oficiali ai administratiei Trump, intre care seful Pentagonului, Pete Hegseth, secretarul de stat Marco Rubio ...
-
Soarele de sub Pământ: Cel mai mare proiect științific din lume intră într-o fază finală
O mașina colosala ingropata in sudul Franței ar putea dezlanțui in curand energia stelelor. Susținut de 35 de țari și de ...
-
Se distruge bariera naturală a lumii: Efectele vor fi atât de grave încât sunt și greu de cuantificat
Cresterea temperaturilor oceanice ar putea provoca pierderea stabilitatii pe termen lung a aproximativ 60% dintre princi ...
-
De la Ilie "Nenorocire" pentru toți românii: Facturile cresc de la 1 noiembrie si vor băga populatia intr-o saracie crunta!
Începand de sambata, 1 noiembrie 2025, taxa pentru cogenerarea de inalta eficienta va crește cu 62%, de la 0,0084 ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu