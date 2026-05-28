Manuscrisul pierdut al Regelui Arthur reapare după 700 de ani. Relicva medievală ar putea fi vândută pentru 2,7 milioane de dolari
Postat la: 28.05.2026 |
Un manuscris medieval extrem de rar despre Regele Arthur, Merlin și căutarea Sfântului Graal va fi scos la licitație la Londra după aproape 700 de ani petrecuți în colecții private.
Experții spun că documentul este una dintre cele mai vechi versiuni cunoscute ale legendelor arthuriene și ar putea fi vândut pentru până la 2,7 milioane de dolari, arată CNN. Manuscrisul, cunoscut sub numele de „Clermont-Tonnerre Grail", a fost scris între anii 1290 și 1310 în franceza veche și face parte din celebrul ciclu medieval „Lancelot-Grail". Documentul este considerat unul dintre cele mai timpurii texte care povestesc aventurile Regelui Arthur, ale Cavalerilor Mesei Rotunde și căutarea Sfântului Graal. Potrivit casei de licitații Christie's, manuscrisul nu a fost expus public niciodată și nici studiat în profunzime până acum.
Cartea medievală este scrisă pe pergament și conține 126 de ilustrații bogate decorate cu foiță de aur. Printre imaginile cele mai spectaculoase apar scene cu Merlin schimbându-și forma, inclusiv transformarea într-un cerb uriaș, dar și episoade clasice cu Arthur și cavalerii săi. Specialiștii spun că manuscrisul oferă o imagine rară asupra modului în care erau prezentate legendele arthuriene în Evul Mediu, cu mult înainte ca poveștile să fie reinterpretate în literatura modernă și la Hollywood.
Experții de la Christie's spun că documentul are o proveniență extrem de bine documentată și a trecut prin mâinile mai multor personaje fascinante de-a lungul secolelor. Printre foștii proprietari s-ar fi numărat un cavaler din secolul al XV-lea, un pasionat colecționar medieval și industriașul francez Jean Lebaudy, decorat pentru fapte de eroism în ambele războaie mondiale. Manuscrisul este păstrat într-o copertă de catifea verde adăugată în secolul al XVII-lea, cu inscripția aurită „Roman de Artus".
Potrivit lui Eugenio Donadoni, directorul departamentului de manuscrise medievale și renascentiste de la Christie's, documentul este „aproape necunoscut" chiar și pentru mulți specialiști. Acesta spune că există doar trei manuscrise similare aflate încă în colecții private și că exemplarul scos acum la licitație este cel mai vechi dintre ele. „Este o redescoperire extraordinară a uneia dintre cele mai importante povești medievale occidentale", a explicat Donadoni.
Poveștile despre Regele Arthur, Merlin și Cavalerii Mesei Rotunde rămân unele dintre cele mai influente mituri ale culturii occidentale. De-a lungul secolelor, ele au inspirat cărți, filme, seriale, jocuri video și studii academice, iar interesul pentru artefactele medievale autentice legate de legenda arthuriană continuă să crească în rândul colecționarilor și muzeelor. Licitația organizată de Christie's va avea loc la Londra pe 8 iulie și este așteptată să atragă atât instituții culturale, cât și colecționari privați din întreaga lume.
