Wall Street Journal: Europa începe să ia în calcul un scenariu sumbru - extinderea de către Putin a războiului dincolo de granițele Ucrainei
Postat la: 28.05.2026 |
Președintele rus Vladimir Putin stârnește temeri tot mai mari în capitalele europene, arată ziarul american Wall Street Journal. Aliații occidentali suspectează că liderul de la Kremlin ar putea încerca să schimbe regulile jocului prin extinderea conflictului direct către Europa.
În ultimele săptămâni, Moscova a intensificat declarațiile războinice la adresa statelor baltice. Letonia a fost amenințată cu bombardarea „centrelor de decizie" sub pretextul nefondat că ar găzdui operatori ucraineni de drone, acuzație respinsă ferm de autoritățile de la Riga. În paralel, alarmele aeriene au sunat în Lituania după ce drone suspecte venite dinspre Belarus s-au apropiat de spațiul său aerian, forțând guvernul să se adăpostească în buncăre.
Mai mult, Ministerul rus al Apărării a publicat adresele unor companii din opt țări europene care ar colabora cu Ucraina în producția de drone, avertizând cu privire la consecințe imprevizibile dacă asistența militară nu încetează.
Oficialii de securitate din Europa avertizează că Rusia ar putea testa coeziunea NATO prin atacarea unor ținte sensibile, cum ar fi statele baltice, insulele suedeze și daneze din Marea Baltică sau teritoriile alianței din Arctica. Ministrul suedez al apărării, Pal Jonson, a subliniat că mediul de securitate s-a deteriorat dramatic în ultimele 24 de luni, observându-se o înclinație mai mare a Rusiei spre riscuri operaționale în cadrul acțiunilor sale hibride, care încep să includă elemente kinetice.
Efortul de descurajare a fost slăbit și de instabilitatea politică externă. Amenințările președintelui Trump privind retragerea din NATO și reducerea trupelor americane din Europa oferă Moscovei o fereastră de oportunitate în următoarele 12 luni. Această vulnerabilitate este accentuată de șocul petrolier provocat de războiul din Iran, care alimentează ascensiunea partidelor de extremă dreaptă din Europa, formațiuni ce își doresc oprirea ajutorului pentru Ucraina și reluarea achizițiilor de gaz rusesc.
Benjamin Haddad, ministrul francez pentru afaceri europene, a atras atenția că obiectivul Rusiei este amenințarea întregii arhitecturi de securitate europene, un semnal de alarmă crucial în contextul în care Franța se pregătește de alegeri prezidențiale unde candidații pro-ruși au șanse mari.
Deși serviciile de informații arată că Rusia nu masează în prezent trupe la granițele NATO, Putin se va confrunta curând cu o problemăde uzură. Armata rusă pierde lunar aproximativ 35.000 de soldați, o cifră superioară capacității de recrutare. Continuarea războiului în acest ritm va deveni imposibilă fără o mobilizare forțată, o măsură extrem de nepopulară pe care Kremlinul a evitat-o după decretul parțial din 2022.
Kaja Kallas, șefa diplomației Uniunii Europene, explică faptul că o nouă mobilizare ar recunoaște implicit că Rusia nu câștigă războiul. Prin urmare, pentru a justifica o asemenea măsură în fața propriului popor, Putin ar putea avea nevoie de o escaladare majoră care să schimbe liniaritatea conflictului.
Blocajul actual de pe front este cauzat în mare parte de evoluția războiului cu drone. Linia frontului a devenit o zonă a morții extrem de tehnologizată, unde orice mișcare este detectată imediat, iar trupele sunt neutralizate înainte de a lansa atacuri. Ucraina deține un avantaj considerabil datorită dronelor cu rază lungă de acțiune susținute de sistemul Starlink, reușind să lovească logistica și depozitele rusești la peste 150 de kilometri în spatele frontului.
Oleksandr V. Danylyuk, președintele Centrului pentru Reforme de Apărare din Kiev, concluzionează că Rusia se îndreaptă spre o capcană a resurselor în scădere. În acest scenariu, Putin va fi forțat să escaladeze situația fie pe verticală, prin intensificarea violenței și șantaj nuclear fără utilizare efectivă, fie pe orizontală, prin extinderea geografică a războiului în Europa, în încercarea de a îngheța conflictul în termeni mult mai favorabili Moscovei.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Manuscrisul pierdut al Regelui Arthur reapare după 700 de ani. Relicva medievală ar putea fi vândută pentru 2,7 milioane de dolari
Un manuscris medieval extrem de rar despre Regele Arthur, Merlin și cautarea Sfantului Graal va fi scos la licitație la ...
-
Reguli de aur când probați o pereche nouă de pantofi de lucru
Alegerea și probarea corecta a unei perechi noi de pantofi de lucru influențeaza direct confortul, siguranța și rezisten ...
-
Fostul ambasador SUA, avertisment pentru Nicușor Dan. "Aparatele video de la Cotroceni sunt făcute de o companie despre care se știe în toată lumea că face spionaj"
Fostul ambasador al SUA in Romania, Adrian Zuckerman, avertizeaza ca statele democratice, inclusiv Romania, sunt vizate ...
-
Românii se bat pe locurile de muncă: peste 61 de aplicări pentru fiecare job disponibil. Piața muncii arată presiunea uriașă dintre cerere și ofertă
Piața muncii din Romania devine tot mai aglomerata in contextul in care numarul locurilor de munca disponibile ramane li ...
-
Ce taxe platesti ca freelancer in Romania?
Lucrezi pe cont propriu si nu stii exact unde se duc banii? Esti departe de a fi singurul in situatia aceasta. Freelanci ...
-
Cum să economisești energie cu un aer condiționat 12000 BTU fără să renunți la confort
Caldura din timpul verii poate transforma rapid un apartament intr-un spațiu greu de suportat, mai ales in zilele in car ...
-
Fost oficial CIA acuzat că a furat lingouri de aur în valoare de peste 40 de milioane de dolari. Nu este încă clar la ce intenționa să folosească fondurile
Un fost oficial CIA de rang inalt, cu autorizație de secretizare, este acuzat ca a furat sute de lingouri de aur in valo ...
-
Cum sa alegi bijuteriile din argint cu perle
O perla fara luciu este, in esența, o margea mata. Aceasta afirmație, simpla in aparența, rezuma una dintre cele mai fre ...
-
De ce tabla cutată este alegerea ideală pentru hale, anexe și proiecte industriale
În domeniul construcțiilor industriale, eficiența și durabilitatea sunt criterii esențiale. Halele, anexele și spa ...
-
„Creiere prăjite" de inteligența artificială. Riscul unei noi crize de burnout la locul de muncă
Inteligența artificiala a fost prezentata drept tehnologia care urma sa reduca volumul de munca și sa ofere oamenilor ma ...
-
Robert F. Kennedy Jr. a prins doi șerpi cu mâinile goale dar americanii "au făcut mișto" de el
Robert F. Kennedy Jr., secretarul Departamentului Sanatații și Serviciilor Sociale (HHS) al SUA, a devenit viral pe rețe ...
-
Incident bizar în SUA: un câine aflat într-o camionetă a împuşcat o femeie, în parcarea unui magazin
Un incident neobișnuit petrecut in statul american Nebraska s-a incheiat cu ranirea unei femei, dupa ce un caine aflat i ...
-
Cioban acuzat de braconaj după ce a omorât cu toporul un urs care îi atacase oile
Un barbat din județul Salaj are dosar penal pentru braconaj dupa ce a ucis cu toporul un urs care i-ar fi atacat turma d ...
-
Lovitură dură pentru Modelul de Forțe al NATO: SUA au anunțat că își retrag submarinele, bombardierele și avioanele de luptă din Europa
Donald Trump intenționeaza sa reduca drastic arsenalul de avioane de vanatoare, nave de razboi și submarine ale SUA reze ...
-
Polițiștii au săltat din spital un medic anestezist care lua droguri în timpul operațiilor
Un medic anestezist din Suceava se injecta cu droguri in timpul operațiilor. Polițiștii l-au saltat din spital, iar jude ...
-
Structură nouă de comandă în NATO: e vizat flancul estic în lupta cu Rusia
NATO planuiește sa intareasca apararea in țarile baltice prin implementarea unei noi structuri de comanda care sa permit ...
-
Dosarele despre mineriade, URSS, Regele Mihai și alegerile din 1990 devin publice. Arhivele secrete ale tranziției vor fi deschise de Guvern
Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan a adoptat oficial hotararea prin care sunt declasificate documentele elaborate ...
-
Aproape o treime din angajații în sănătate din Europa se confruntă cu risc de cancer la locul de muncă
Un nou studiu arata ca aproape o treime din angajații din domeniul sanatații și asistenței sociale din Europa se confrun ...
-
Coinicidență apocaliptică: Un meteorit a căzut chiar în timpul erupției unui vulcan din Filipine
Pe insula Luzon din Filipine, noaptea de luni spre marți, 26 mai, a adus un spectacol natural de proporții impresionante ...
-
Comisarii UE văd cu ochii lor cât de proaste sunt mașinile electrice pe care insistă să le impună cetățenilor europeni
Mai mulți comisari europeni au aflat pe pielea lor ca mașinile electrice pe care incearca sa le impuna europenilor nu su ...
-
Medicii au mers pe jos pentru a salva de la infarct un angajat al unei bănci dn Târgu Jiu aflat singur la birou
Un barbat de 38 de ani din Targu Jiu, care a facut infarct la birou, poate spune ca s-a nascut din nou dupa ce a fost sa ...
-
Cum să alegi cea mai bună plită incorporabilă pentru bucătăria ta modernă?
Alegerea unei plite incorporabile pentru o bucatarie moderna poate parea un proces complicat, dar cu informațiile corect ...
-
Un nou model matematic lansează o ipoteză apocaliptică: populaţia lumii s-ar putea înjumătăţi in următorii 40 de ani
Într-un nou studiu publicat in revista „Chaos, Solitons & Fractals", doi cercetatori propun o ecuație ma ...
-
După grafen, cercetătorii au reușit să obțină golden: un strat de au gros de un atom. Impactul în tehnologie e devastator
Pentru prima data, cercetatorii au reușit sa creeze o foaie de aur libera, cu o grosime de doar un atom, marcand o reali ...
-
IA începe să dea dovadă de un comportament emergent care nu este generat de programare ci de dezvoltarea de noi abilități
Ciudat este ca mulți cercetatori nu ințeleg pe deplin de unde provin unele dintre aceste capacitați. Majoritatea oamenil ...
-
Surpriza factorului declanşator al bolii Alzheimer oferă și o modalitate de a-l neutraliza
Cercetatorii de la Universitatea din California de Sud (USC) din Statele Unite au identificat anumiti compusi experiment ...
-
Cum să gestionezi transpirația excesivă și iritațiile pielii
Menținerea echilibrului pielii reprezinta o condiție esențiala pentru confortul tau fizic și pentru increderea in intera ...
-
SUA au atacat din nou Iranul - Care va fi impactul asupra negocierilor
SUA au declarat ca au lansat noi atacuri asupra sudului Iranului, vizand situri de rachete iraniene și ambarcațiuni care ...
-
Criza carburanților a făcut ca un tânăr să-și facă acasă benzină și motorină din plastic reciclat
Un tanar cercetator testeaza acasa o tehnologie care poate produce benzina și motorina din plastic reciclat. Julian Brow ...
-
Funcții mai puțin cunoscute pe care nu știai că le au combinele frigorifice smart
Poate te-ai obișnuit cu ideea ca o combina frigorifica sa-ți pastreze alimentele proaspete, dar ai fi surprins sa descop ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu