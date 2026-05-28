Wall Street Journal: Europa începe să ia în calcul un scenariu sumbru - extinderea de către Putin a războiului dincolo de granițele Ucrainei

Președintele rus Vladimir Putin stârnește temeri tot mai mari în capitalele europene, arată ziarul american Wall Street Journal. Aliații occidentali suspectează că liderul de la Kremlin ar putea încerca să schimbe regulile jocului prin extinderea conflictului direct către Europa.

În ultimele săptămâni, Moscova a intensificat declarațiile războinice la adresa statelor baltice. Letonia a fost amenințată cu bombardarea „centrelor de decizie" sub pretextul nefondat că ar găzdui operatori ucraineni de drone, acuzație respinsă ferm de autoritățile de la Riga. În paralel, alarmele aeriene au sunat în Lituania după ce drone suspecte venite dinspre Belarus s-au apropiat de spațiul său aerian, forțând guvernul să se adăpostească în buncăre.

Mai mult, Ministerul rus al Apărării a publicat adresele unor companii din opt țări europene care ar colabora cu Ucraina în producția de drone, avertizând cu privire la consecințe imprevizibile dacă asistența militară nu încetează.

Oficialii de securitate din Europa avertizează că Rusia ar putea testa coeziunea NATO prin atacarea unor ținte sensibile, cum ar fi statele baltice, insulele suedeze și daneze din Marea Baltică sau teritoriile alianței din Arctica. Ministrul suedez al apărării, Pal Jonson, a subliniat că mediul de securitate s-a deteriorat dramatic în ultimele 24 de luni, observându-se o înclinație mai mare a Rusiei spre riscuri operaționale în cadrul acțiunilor sale hibride, care încep să includă elemente kinetice.

Efortul de descurajare a fost slăbit și de instabilitatea politică externă. Amenințările președintelui Trump privind retragerea din NATO și reducerea trupelor americane din Europa oferă Moscovei o fereastră de oportunitate în următoarele 12 luni. Această vulnerabilitate este accentuată de șocul petrolier provocat de războiul din Iran, care alimentează ascensiunea partidelor de extremă dreaptă din Europa, formațiuni ce își doresc oprirea ajutorului pentru Ucraina și reluarea achizițiilor de gaz rusesc.

Benjamin Haddad, ministrul francez pentru afaceri europene, a atras atenția că obiectivul Rusiei este amenințarea întregii arhitecturi de securitate europene, un semnal de alarmă crucial în contextul în care Franța se pregătește de alegeri prezidențiale unde candidații pro-ruși au șanse mari.

Deși serviciile de informații arată că Rusia nu masează în prezent trupe la granițele NATO, Putin se va confrunta curând cu o problemăde uzură. Armata rusă pierde lunar aproximativ 35.000 de soldați, o cifră superioară capacității de recrutare. Continuarea războiului în acest ritm va deveni imposibilă fără o mobilizare forțată, o măsură extrem de nepopulară pe care Kremlinul a evitat-o după decretul parțial din 2022.

Kaja Kallas, șefa diplomației Uniunii Europene, explică faptul că o nouă mobilizare ar recunoaște implicit că Rusia nu câștigă războiul. Prin urmare, pentru a justifica o asemenea măsură în fața propriului popor, Putin ar putea avea nevoie de o escaladare majoră care să schimbe liniaritatea conflictului.

Blocajul actual de pe front este cauzat în mare parte de evoluția războiului cu drone. Linia frontului a devenit o zonă a morții extrem de tehnologizată, unde orice mișcare este detectată imediat, iar trupele sunt neutralizate înainte de a lansa atacuri. Ucraina deține un avantaj considerabil datorită dronelor cu rază lungă de acțiune susținute de sistemul Starlink, reușind să lovească logistica și depozitele rusești la peste 150 de kilometri în spatele frontului.

Oleksandr V. Danylyuk, președintele Centrului pentru Reforme de Apărare din Kiev, concluzionează că Rusia se îndreaptă spre o capcană a resurselor în scădere. În acest scenariu, Putin va fi forțat să escaladeze situația fie pe verticală, prin intensificarea violenței și șantaj nuclear fără utilizare efectivă, fie pe orizontală, prin extinderea geografică a războiului în Europa, în încercarea de a îngheța conflictul în termeni mult mai favorabili Moscovei.