Marea întoarcere: Turiștii canadieni, în frunte cu cei din Gen Z, revin în forță în SUA

Milioane de turiști canadieni au revenit în forță în Statele Unite în ultimele luni, după un îngheț de peste un an și jumătate al călătoriilor transfrontaliere, stimulând masiv economiile locale din sudul Americii și companiile aeriene.

Această redresare a fluxului de vizitatori are loc pe fondul unei dorințe puternice de vacanță care a depășit treptat barierele financiare impuse de devalorizarea dolarului canadian și reticența culturală profundă generată de tensiunile comerciale intense din timpul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, care a atacat constant Canada și a promis că o va transforma în "cel de-al 51-lea stat american."

În urma unei scăderi severe care a zguduit economiile locale din turism de la o coastă la alta a Americii, cele mai recente date sezoniere indică o redresare masivă a călătoriilor transfrontaliere ale canadienilor. Conform cifrelor publicate de Forbes, în luna mai aproximativ 1,9 milioane de rezidenți canadieni au călătorit spre sud, traversând granița cu Statele Unite. Acest număr reprezintă o creștere de 9,5% față de aceeași lună a anului trecut.

În mod crucial, această evoluție pozitivă marchează a doua lună consecutivă de creștere, un semn clar că dorința acumulată de a călători depășește în cele din urmă mixul complex de bariere politice și economice care i-a ținut pe canadieni acasă într-un boicot anti-Trump major.

Creșterea numărului de turiști canadieni din luna mai a fost impulsionată de o majorare a numărului de călătorii de întoarcere cu automobilul (+15,1%), în timp ce călătoriile de întoarcere din SUA pe cale aeriană în luna mai au rămas sub nivelurile din anul precedent, scăzând cu 5,5% luna trecută.

Călătoriile canadienilor în SUA au început să își revină prima dată în aprilie 2026, când călătoriile de întoarcere cu automobilul au crescut cu 5,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Deși călătoriile de întoarcere pe cale aeriană scăzuseră cu 8,1%, cifrele au indicat faptul că numărul total de călătorii de întoarcere ale rezidenților canadieni din SUA a crescut cu 1,4% în acea lună, comparativ cu aprilie 2025.

Luna aprilie a marcat astfel prima creștere de la an la an a numărului total de călătorii de întoarcere din Statele Unite din decembrie 2024 până în prezent. Luate împreună, cifrele din aprilie și mai sugerează că boicotul de 15 luni al canadienilor privind călătoriile în SUA începe să se inverseze.

Acest aflux recent reprezintă o uriașă ușurare pentru o industrie care a fost grav afectată. Datele de monitorizare a rețelelor mobile, analizate de cercetătorii de la grupul School of Cities al Universității din Toronto, au dezvăluit anterior că blocajul de la frontieră a fost mult mai grav decât estimările federale inițiale.

După cum a raportat CBC News, în timp ce cifrele oficiale indicau o scădere de 25%, urmărirea prin satelit a telefoanelor mobile aparținând cetățenilor canadieni care s-au îndreptat spre sud între 1 aprilie 2025 și 31 martie 2026 a scos la iveală o prăbușire masivă, de 42% de la an la an, a călătoriilor transfrontaliere.

Destinațiile tradiționale calde și centrele de afaceri au suportat cea mai mare parte a acestei absențe:

· Myrtle Beach, Carolina de Sud: Scădere de 65% a numărului de turiști canadieni în perioada de criză

· Centrele din Florida (Orlando, Miami, Panama City): Scăderi de peste 50% a vizitatorilor canadieni

· Marile centre de afaceri (New York, San Francisco, Boston): Scăderi de peste 50% a turiștilor din Canada care au vizitat metropolele americane

"Am folosit expresia ‘schimbare radicală,'" a declarat Karen Chapple, cercetător principal și director al School of Cities, descriind amploarea punctelor de frontieră goale. Chapple a subliniat că impactul financiar a fost direct legat de compoziția economiilor locale dependente de vizitatorii canadieni.

Potrivit informațiilor, Asociația de Turism din SUA - organizația națională, non-profit, care reprezintă industria turismului de 1,3 trilioane de dolari din America - avertizase anterior că până și o scădere minoră, de 10%, a numărului de vizitatori canadieni va duce la pierderi de aproximativ 2,1 miliarde de dolari pentru economia americană, precum și la dispariția a 14.000 de locuri de muncă.

Având în vedere că scăderile din realitate au depășit 40% pe parcursul iernii 2025-2026, cercetătorii estimează că acest îngheț al călătoriilor a costat companiile americane peste 8,4 miliarde de dolari - o gaură financiară pe care actualul flux de turiști începe acum să o acopere.

Această dinamică reînnoită readuce la viață și afacerile din punctele de frontieră terestre. Barbara Barrett, director executiv al Asociației Magazinelor Duty-Free de Frontieră, a menționat că, la aproximativ 15 luni de la debutul scăderii, perspectivele comerciale rămâneau sumbre. Revenirea în America a turiștilor canadieni oferă acestor puncte de oprire vitale primul semn real de stabilizare economică.

Reamintim că Canada, o țară cu 40 de milioane de locuitori, este unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ai Americii și trimite aproximativ 75% din totalul exporturilor sale către SUA. Cele două țări împărtășesc, de asemenea, lanțuri de aprovizionare profund integrate. Relația dintre cele două state este considerată cea mai de succes și durabilă relație bilaterală din lume.

Gen Z vrea în State

Revigorarea se reflectă clar și în registrele de pasageri ale companiilor aeriene, care își revin treptat după tăierile severe operate la începutul anului. Datele de la marii operatori aerieni din destinații populare, cum ar fi Aeroportul Internațional Harry Reid din Las Vegas, arătaseră anterior lovituri dure aplicate traficului aerian canadian: o scădere de 68% pentru Flair Airlines, 50% pentru Porter Airlines, 22% pentru WestJet și 20% pentru Air Canada.

Întoarcerea trendului în luna mai injectează în sfârșit consistență pe aceste rute, pe măsură ce călătoriile de agrement ale canadienilor în Statele Unite revin la normal.

Sondajele naționale privind călătoriile realizate de Statistics Canada, evidențiază cât de bruscă este această corecție. În perioada de vârf a înghețului de la finele anului 2025, canadienii își redirecționaseră complet banii disponibili, cheltuind 7,6 miliarde de dolari în străinătate - o creștere de 25,3% a călătoriilor către destinații non-Statele Unite, precum Mexic, Franța și Republica Dominicană. Acum, o parte substanțială din acest capital se întoarce pe pământ american.

În paralel, datele demografice analizate de National Post arată că fluxul de turiști canadieni este clar înclinat spre vecinul din sud.

De asemenea, în ciuda unor narațiuni media proeminente care sugerau că americanii nemulțumiți vor migra în masă spre Canada, cifrele oficiale arată că cetățenii americani nu se îndreaptă spre nord; din contră, revenirea turiștilor canadieni este cea care stimulează cifrele de trafic transfrontalier.

În primele trei trimestre ale anului 2025 (ianuarie-septembrie), Canada a acceptat cu 20% mai puțini americani ca rezidenți permanenți comparativ cu aceeași perioadă din 2024, înregistrând cel mai mic nivel de la începutul pandemiei de COVID-19 în 2020.

Această evoluție este în concordanță cu o scădere similară a numărului total de admiteri, însă cifrele indică o prăbușire bruscă la începutul anului 2026, fiind înregistrate doar 295 de cereri în luna ianuarie a acelui an, comparativ cu 805 în 2025. Dacă acest ritm se va menține pentru restul anului, Canada va primi puțin peste 3.500 de cereri de la americani, mult sub cele aproape 9.100 procesate în 2025.

De asemenea, numărul lucrătorilor străini temporari (TFW) proveniți de la sud de graniță a scăzut cu 10% în primele nouă luni ale anului 2025 față de aceeași perioadă din 2024. În timp ce Canada încearcă să readucă acest program sub control, numărul total de lucrători a scăzut cu aproximativ 20% de la an la an în acel interval, însă numărul americanilor care apelează la el a rămas în mare parte neschimbat din 2022.

În același timp, 120.000 de persoane au părăsit Canada în 2025, cu trei procente mai mult decât în 2024, fiind al patrulea an consecutiv în care această cifră a crescut. Mai mult de jumătate (53,9%) au fost lucrători cu vârsta ideală de muncă, între 25 și 49 de ani, "adesea profesioniști aflați la mijlocul carierei, în anii de vârf ai câștigurilor," mulți dintre aceștia fiind imigranți înalt calificați, precum medici, ingineri și oameni de știință, care pleacă într-un ritm de două ori mai mare decât colegii lor cu un nivel mai scăzut de calificare.

În același timp, un sondaj din martie 2026 sugerează că un anumit grup demografic din Canada este cel mai deschis către călătoriile în SUA în acest an. Sondajul Smart Traveller 2026, realizat de The Harris Poll în luna martie în numele Asociației de Asigurări de Sănătate pentru Călătorii din Canada (THIA), a constatat că 45% dintre canadienii din Generația Z (născuți între 1997 și 2012) declară că este probabil să călătorească în SUA în următorul an, comparativ cu doar 8% din categoria Boomers, cei născuți între 1946 și 1964.

Printre canadienii care călătoresc în acest an, aproape două treimi (61%) dintre respondenții din Generația Z au declarat că SUA se află pe itinerariul lor, în timp ce procentul este de 48% pentru Millennials (născuți între 1981 și 1996), 28% pentru Generația X (1965-1980) și doar 14% pentru Boomers.

Motive de boicot

Presa și analiștii din ambele țări au discutat mult în ultimele luni despre motivele care i-au ținut pe canadieni departe de Statele Unite începând din ianuarie 2025.

Principalele forțe care au determinat milioane de canadieni să evite Statele Unite în ultimul an au fost o combinație între declarațiile incendiare făcute de Trump, mesajele intense din mass-media internă canadiană și realitățile economice dure.

La începutul declinului turistic, instituțiile de presă canadiene au prezentat sistematic peisajul politic din timpul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump ca fiind volatil și explicit ostil intereselor canadiene. (https://www.g4media.ro/analiza-ce-vrea-de-fapt-trump-de-la-canada.html)

Reflectarea mediatică s-a concentrat masiv pe sancțiunile comerciale globale și pe declarațiile publice - cum ar fi momentele în care Trump numea în mod batjocoritor acțiunile tarifare o "zi de eliberare" pentru industriile americane.

Relațiile tradițional strânse dintre Canada și Statele Unite au intrat într-o fază de tensiune fără precedent după alegerile prezidențiale americane din noiembrie 2024. Președintele Trump a lansat o serie de provocări la adresa suveranității canadiene, sugerând în mod repetat, pe un ton ironic dar insistent, că țara vecină ar trebui să devină "al 51-lea stat" al Americii și că SUA nu s-ar opune anexării vecinului de la nord.

De exemplu, imediat după ce a învins-o în alegeri pe democrata Kamala Harris, Trump i-a sugerat prim-ministrului canadian din acel moment, Justin Trudeau că, dacă tarifele pe care le va impune Canadei din cauza eșecului de a aborda problemele comerciale și de imigrație ar distruge economia vecinului de la nord, poate că acesta ar trebui să devină cel stat al Americii.

Trump a promis chiar că va proteja Canada cu scutul antirachetă american "Golden Dome" dacă țara frunzei de arțar s-ar alătura Statelor Unite.

Această retorică a fost utilizată inclusiv ca monedă de schimb în cadrul unor negocieri tensionate legate de securitatea frontierelor și de deficitul comercial, Trump amenințând cu impunerea unor tarife vamale de 25% asupra tuturor bunurilor canadiene dacă Ottawa nu oprește fluxul de migrație ilegală și traficul de droguri. Atât fostul premier Justin Trudeau, cât și actualul prim-ministru Mark Carney au respins categoric aceste presiuni diplomatice, Carney declarând ferm că ideea integrării este una "nebunească" și că resursele sau teritoriul Canadei nu sunt de vânzare.

De exemplu, după venirea la putere a lui Carney, Trump și-a continuat amenințările la adresa țării frunzei de arțar, iar Carney i-a replicat constant că Canada nu are niciun interes să se alăture SUA.

Așa cum s-a întâmplat în discursul ținut în timpul ceremoniei de învestitură din martie trecut, când Carney a declarat ferm că țara sa "nu va deveni niciodată" parte a SUA.

"Nu vom fi niciodată, sub nicio formă, parte a Statelor Unite," a declarat premierul canadian, referindu-se la speculațiile lui Trump despre integrarea Canadei ca "cel de-al 51-lea stat" al SUA. "Suntem, în mod fundamental, o țară diferită," a adăugat Carney.

"Respectăm Statele Unite. Îl respectăm pe președintele Trump," a spus premierul de la Ottawa. "Președintele Trump a adus în prim-plan unele probleme foarte importante."

Iar în mai 2025, în timpul vizitei pe care Carney a făcut-o la Casa Albă, șeful executivului de la Ottawa a reiterat că "Canada nu este de vânzare" și că opinia canadienilor despre a deveni cel de-al 51-lea stat al SUA "nu se va schimba." "După cum știți din imobiliare, există locuri care nu sunt niciodată de vânzare," a spus Carney.

La care Trump i-a răspuns: "Nu spune niciodată niciodată. Am avut multe, multe lucruri care nu păreau posibile și care s-au dovedit a fi posibile."

Ulterior, la Forumul Economic Mondial de la Davos, Trump l-a criticat dur pe premierul Carney pentru lipsa de deferență tradițională, afirmând: "Canada primește o mulțime de lucruri gratis de la noi... Canada trăiește datorită Statelor Unite."

Retorica agresivă a lui Trump a fost însoțită de acțiuni concrete. Administrația americană a vizat direct vecinul din nord, declanșând o serie de blocaje comerciale intense.

Invocând ceea ce a susținut a fi eforturi inadecvate din partea autorităților de la Ottawa de a securiza granița nordică împotriva imigrației ilegale și a traficului de fentanil, Casa Albă a semnat ordine executive agresive care au impus tarife vamale de aproape 25% pe toate importurile canadiene, alături de o taxă suplimentară de 10% pe produsele energetice vitale din Canada.

Economiștii marilor bănci au subliniat că tarifele generale de 25% pe toate importurile au reprezentat cel mai mare șoc comercial pentru Canada din ultimul secol, atrăgând comparații cu devastatoarele tarife Smoot-Hawley din anii 1930.

Asaltul economic s-a extins rapid pe parcursul lunilor rămase din 2025 și la începutul anului 2026, țintind elementele de bază ale economiei canadiene:

· Oțel și Aluminiu: Reintroducerea unor tarife de 25% sub pretextul securității naționale.

· Sectorul Auto: Impunerea unor taxe vamale suplimentare de 25% pe importurile de automobile, perturbând grav lanțurile de aprovizionare integrate.

· Anchete privind munca forțată: Inițierea unor investigații de tip "Section 301" sub presiune ridicată asupra modului în care Canada aplică normele privind lanțurile de aprovizionare, amenințând cu penalități tarifare suplimentare de 10% până la 12,5%.

Ca răspuns la aceste șocuri comerciale, Canada a fost nevoită să implementeze un pachet de sprijin tarifar de miliarde de dolari pentru a menține lichiditatea companiilor autohtone, ajustând în același timp regulile regionale privind asigurările de șomaj pentru a proteja muncitorii din fabrici. Deși Curtea Supremă a SUA a anulat în cele din urmă tarifele de urgență ale lui Trump în februarie 2026, considerându-le un exces neconstituțional în baza Legii privind Puterile Economice de Urgență Internațională (IEEPA), administrația a pivotat imediat, utilizând alte mecanisme executive din Legea Comerțului din 1974 pentru a menține tarifele sectoriale structurale.

Revenind la industria turistică americană, trebuie spus că, în timpul primului mandat al lui Trump, SUA au înregistrat o scădere de 4% a vizitelor internaționale în primele șapte luni ale anului 2017, conform datelor NTTO. Industria turismului a numit rapid acest declin un "Trump Slump" (Prăbușirea marca Trump), asociind scăderea cu retorica anti-imigrație "America First" a președintelui și cu regulile mai restrictive privind vizele pentru anumite țări.

Cu toate acestea, al doilea "Trump Slump" a provocat daune economice mult mai mari decât primul. În 2025, în timp ce turismul a crescut la nivel global, SUA au fost singura națiune din 184 care a înregistrat o scădere a cheltuielilor vizitatorilor internaționali, potrivit unui studiu realizat de World Travel & Tourism Council.

În total, SUA au înregistrat o scădere de 6,3% a numărului de turiști străini, evoluție stimulată în principal de tarifele vamale ale lui Trump, de retorica "America First" și de politicile sale privind imigrația.

Probleme pentru "loonie"

Pe plan comercial, reacția canadienilor față de retorica lui Trump s-a manifestat printr-o reticență tot mai mare față de produsele americane: mai multe provincii canadiene au retras băuturile spirtoase din SUA de la raft, iar consumatorii au început să prefere mașinile asamblate în Mexic sau mărfurile locale, un comportament stimulat de guvernul federal prin implementarea unor politici naționale de tip "Buy Canadian."

De asemenea, confruntat cu realitatea unui partener imprevizibil care absoarbe istoric trei sferturi din exporturile țării, guvernul de la Ottawa a fost forțat să își regândească fundamental strategia pe termen lung. Sub conducerea lui Mark Carney, Canada a demarat un amplu proces de diversificare diplomatică și economică pentru a-și reduce dependența masivă față de piața americană.

Această nouă direcție de politică externă a inclus relansarea rapidă a legăturilor comerciale cu mari puteri globale precum China și India, concomitent cu căutarea de noi alianțe strategice inclusiv în sectorul contractelor de apărare.

Climatul de incertitudine economică și discursul agresiv de la Washington au provocat o schimbare profundă în mentalitatea colectivă a cetățenilor canadieni. Schimbarea de atitudine s-a transformat rapid într-un boicot cultural și economic concret, reflectat prin scăderea drastică a călătoriilor în Statele Unite și reorientarea turiștilor către destinații interne sau către țări precum Mexic.

Așa cum am menționat anterior, presiunile făcute de liderul de la Casa Albă au generat un puternic sentiment "anti-Trump" în Canada, alimentând un boicot al călătoriilor. Potențialii turiști au considerat tot mai mult că cheltuirea banilor de vacanță în SUA reprezenta o susținere directă a unei administrații percepute ca vizând direct sectoarele canadiene de producție, auto și oțel.

Această rezistență ideologică a fost accentuată de un dolar canadian puternic devalorizat. Cu moneda națională, cunoscută sub numele de "loonie," situată la niveluri istoric de scăzute în raport cu dolarul american, costul unei vacanțe în SUA a devenit prohibitiv pentru o familie de nivel mediu.

Sondajul Național privind Călătoriile realizat de Statistics Canada a detaliat că, în perioada sărbătorilor de la sfârșitul anului 2025, canadienii care s-au aventurat totuși în sud au cheltuit cu 16,4% mai puțini bani decât în anul precedent, având o medie de doar 167 de dolari pentru călătoriile de o zi și reducând drastic cheltuielile pentru restaurante, cumpărături și cazare.

Confruntați cu un curs de schimb nefavorabil care le diminua instantaneu puterea de cumpărare cu 25 până la 30%, milioane de canadieni au ales să rămână acasă sau să rezerve pachete all-inclusive în afara SUA. Creșterea recentă din ultimele luni sugerează însă că dorința de a se bucura de vacanțe în America, de parcuri tematice faimoase și de călătorii clasice pe șoselele din SUA a spart, în cele din urmă, atât reticența impusă de agresivitatea verbală a lui Trump, de mass-media și politicienii canadieni, cât și impactul financiar al cursului valutar.

Abia acum, pe măsură ce se apropie vara anului 2026, interdependențele economice profunde dintre cele două națiuni reușesc să îi convingă din nou pe turiștii canadieni să revină pe șoselele americane.