Misterul conștiinței umane: Au fost testate in paralel două dintre cele mai mari teorii. Concluziile i-au lăsat pe experti fără replică
Postat la: 25.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Conștiința, abilitatea noastră de a trăi experiențe subiective, continuă să fie una dintre cele mai dificile enigme ale științei moderne. Deși sute de teorii au fost propuse de-a lungul anilor, niciuna nu a reușit să ofere o explicație completă.
Un studiu publicat în revista Nature a adus însă o premieră metodologică: pentru prima dată, două dintre cele mai influente teorii au fost testate în paralel într-un cadru experimental neutru, fără ca rezultatele să fie distorsionate.
Experimentul a fost realizat de consorțiul internațional Cogitate, printr-o „colaborare adversarială" inspirată de psihologul Daniel Kahneman. Au fost implicate două modele:
- Teoria Informației Integrate (IIT) - presupune că stările de conștiință rezultă din sincronizarea susținută a activității neuronale în cortexul posterior.
- Teoria Spațiului Neuronal Global (GNWT) - sugerează că apariția conștiinței depinde de o activare bruscă, o „aprindere neuronală" în cortexul prefrontal, care ar face posibilă decodarea conținuturilor conștiente.
Rezultatele au contrazis predicțiile ambelor teorii. În cazul IIT, nu s-a observat sincronizarea anticipată, iar pentru GNWT nu toate conținuturile conștiente au putut fi identificate în cortexul prefrontal, lipsind și semnalul clar de „aprindere neuronală".
Deși studiul nu a oferit răspunsul mult așteptat, el a setat un nou standard de testare: teorii rivale au fost de acord asupra unor predicții verificabile și au permis evaluarea lor în laboratoare independente.
Kahneman avertizase încă de la început că rezultatele nu vor schimba convingerile susținătorilor fiecărei teorii, iar acest lucru s-a confirmat.
