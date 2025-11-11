Toata floarea neo-marxismului: Nicușor Dan anunță că va bloca ancheta penală în cazul Oanei Gheorghiu!

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis marți dimineață un mesaj în scandalul dintre Consiliul Superior al Magistraturii și vicepremierul Oana Gheorghiu, după declarațiile acesteia privind pensiile magistraților.

Președintele a apreciat că afirmațiile vicepremierului au fost „nefericite", însă a acuzat CSM de exagerare și a anunțat că nu va semna o eventuală cerere de avizare pentru urmărirea penală. Declarația vine la o zi după ce CSM a decis să sesizeze Parchetul General în legătură cu posibila săvârșire a infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare, ca urmare a afirmațiilor Oanei Gheorghiu, care a comparat pensiile magistraților cu un „Caritas" și a sugerat că plata lor se face cu bani „luați de la gura copiilor".

Consiliul a susținut că un asemenea discurs, venit de la un vicepremier, depășește limitele criticii politice și alimentează ostilitatea publică față de magistrați. Președintele contrazice însă, implicit, această interpretare penală, indicând că reacția CSM riscă să transforme o dispută politică într-o miză judiciară cu efecte periculoase asupra libertății de exprimare. În intervenția sa, Nicușor Dan a transmis și un mesaj direct către magistrați și opinia publică: „Declarația doamnei vicepremier a fost nefericită, dar CSM exagerează. Nu voi semna cererea de avizare pentru urmărirea penală, dacă va veni. Nu poți fi urmărit penal pentru o opinie."

Șeful statului a legat scandalul și de problema de fond: regimul pensiilor de serviciu ale magistraților. „Avem o decizie administrativă, pensiile sunt egale cu salariile. Problema trebuie corectată", a spus Nicușor Dan. „Problema este că a devenit un subiect de campanie politică și aceasta a devenit pentru magistrați vinovați de serviciu", a spus Nicușor Dan. În finalul intervenției, președintele a sugerat că impasul actual privind pensiile magistraților ar putea fi depășit rapid: „Sper ca în cursul lunii noiembrie o să rezolvăm", a spus Nicușor Dan, fără a detalia însă mecanismul concret.