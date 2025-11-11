Urmatoarea pandemie va fi generata de AI: A reusit sa creeze un virus de la zero. Deocamdata ataca doar bacteriile
Postat la: 11.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Inteligența artificială a creat, de la zero, genomul complet al unui virus și a izbutit să producă particule virale funcționale. Cercetatorii ne asigura ca nu este vorba despre un virus care afectează oamenii, ci despre bacteriofagi - virusuri care atacă doar bacteriile și sunt complet inofensive pentru organismul uman.
În ultimii ani, inteligența artificială a accelerat spectaculos ritmul descoperirilor din domeniul biomedical. Până acum, cele mai mari progrese s-au concentrat asupra proteinelor, cu modele capabile să le prezică structura și rolul în organism. Acum, însă, oamenii de știință pășesc pe un nou teritoriu: proiectarea digitală a genomurilor virale. Echipa condusă de dr. Brian L. Hie a mers însă direct la sursă: ADN-ul. Instrumentul lor, numit Evo 2, funcționează ca un mare model de limbaj, dar „vocabularul" său este genetic. În loc de propoziții, generează combinații de baze de ADN.
Iar scara la care poate lucra e impresionantă: până la un milion de perechi de baze, suficient pentru a imagina genomuri întregi. Pentru prima demonstrație, cercetătorii au ales un clasic al biologiei: fagul ΦX174. Are doar aproximativ 5.000 de perechi de baze. Prin comparație, genomul uman depășește trei miliarde. Simplitatea acestui virus oferă terenul ideal pentru un test crucial: poate Evo 2 să inventeze o secvență coerentă, viabilă și, mai ales, funcțională în laborator? Performanța nu s-a oprit la ecranul computerului.
După ce modelul a generat secvențe plauzibile, acestea au fost trimise către companii specializate, care au sintetizat fizic fragmentele de ADN. Fragmentele au fost apoi transformate în plasmide, mici cercuri de ADN ușor de introdus în bacterii. În contact cu culturi de Escherichia coli, aceste plasmide declanșează producția de proteine virale. Dacă totul decurge corect, proteinele se asamblează spontan și dau naștere unui fag complet. Dovada se vede cu ochiul liber: bacteriile infectate mor, iar mediul de cultură devine limpede.
Echipa a creat 16 fagi viabili, iar unii dintre ei s-au dovedit mai eficienți în distrugerea bacteriilor decât fagul natural de la care s-a pornit. Cu alte cuvinte, inteligența artificială nu s-a limitat să copieze natura. A ajutat la îmbunătățirea ei. Alegerea bacteriofagilor nu este întâmplătoare. Sunt siguri pentru oameni și au revenit în prim-planul cercetării tocmai pentru capacitatea lor de a ținti și elimina bacteriile.
În contextul crizei globale a rezistenței la antibiotice, această strategie devine tot mai relevantă. Estimările sunt sumbre: dacă nu se intervine, infecțiile rezistente ar putea provoca peste 39 de milioane de decese până în 2050. În acest peisaj, fagoterapia, folosirea unor „cocktailuri" de fagi pentru a șterge bacteriile patogene - capătă greutate. În unele țări, astfel de tratamente există deja. Cu ajutorul IA, s-ar putea proiecta rapid fagi personalizați, potriviți unei infecții precise sau chiar unui anumit pacient.
Aplicațiile pot depăși medicina umană. Fagii ar putea proteja culturile agricole de bacterii dăunătoare, reducând utilizarea pesticidelor și limitând pierderile alimentare. Cu instrumente precum Evo 2, devine plauzibil să concepem fagi „pe măsură", optimizați atât pentru eficiență, cât și pentru siguranță. Entuziasmul vine însă la pachet cu îngrijorări legitime.
O opinie publică recentă a atras atenția asupra lipsei de pregătire pentru un viitor în care IA ar putea genera viruși funcționali. Întrebarea e incomodă: ce i-ar opri pe actorii rău-intenționați să folosească metode similare pentru a crea patogeni periculoși? Echipa de la Stanford a fost prudentă, a selectat un model inofensiv și a documentat riguros protocoalele de siguranță. Dar, pe măsură ce astfel de modele devin mai performante și mai accesibile, nu toată lumea va proceda la fel. Riscul de utilizare abuzivă există. Dr . Hie rămâne totuși optimist.
Amintește că sinteza și manipularea ADN-ului rămân procese complexe, departe de a fi la îndemâna oricui. Iar balanța, crede el, înclină în favoarea beneficiilor. În fața crizei rezistenței antimicrobiene, aceste tehnologii ar putea salva milioane de vieți. Experiența de la Stanford marchează un punct de cotitură. Pentru prima dată, o inteligență artificială a permis proiectarea cap-coadă a unui virus viabil. Deocamdată, aplicațiile se opresc la bacteriofagi inofensivi.
Mâine, această convergență între biologie și IA ar putea schimba profund medicina, agricultura și felul în care ne raportăm la lumea vie. Întrebarea nu este dacă această tehnologie ne va modela viitorul, ci cum vom alege să o reglementăm. Lucrarea se află în evaluare de către comunitatea științifică și nu a fost încă publicată.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
UE creează o megastructură de spionaj - Va fi condusă direct de Ursula von der Leyen
Comisia Europeana a inceput procesul de creare a unui nou organism de informatii sub conducerea presedintei Ursula von d ...
-
Descoperirea care ar putea revoluționa medicina - Bacteriile care distrug cancerul fără să implice sistemul imunitar
Cercetatorii japonezi au dezvoltat o terapie revoluționara impotriva cancerului care funcționeaza chiar și la pacienții ...
-
Toata floarea neo-marxismului: Nicușor Dan anunță că va bloca ancheta penală în cazul Oanei Gheorghiu!
Președintele Romaniei, Nicușor Dan, a transmis marți dimineața un mesaj in scandalul dintre Consiliul Superior al Magist ...
-
Elon Musk: Banii tradiționali vor dispărea în viitor. Care va fi principala formă de schimb - nu e vorba de criptomonede, nici CBDC
Elon Musk a declarat ca banii tradiționali vor disparea in viitor, iar valoarea bunurilor și serviciilor ar putea fi mas ...
-
Manelistul Dani Mocanu și fratele lui, Ionuț, capturați și arestați în Italia
Manelistul Dani Mocanu și fratele lui ar fi fost arestați la Napoli. Cei doi erau dați in urmarire internaționala, dupa ...
-
Renunță la zahăr fără să renunți la dulce. Ce alternative naturale recomandă nutriționiștii
Exista metode naturale și accesibile pentru a adauga un gust dulce preparatelor fara a recurge la zahar sau la indulcito ...
-
Pe ce loc se situează România în topul mondial al consumului de vin
Vinul ramane una dintre cele mai populare bauturi alcoolice la nivel mondial, cu miliarde de litri savurați anual. &Icir ...
-
Șpăgarii voiau să cumpere obuze care să fie vopsite și revândute Ucrainei. Cine este omul de afaceri care ar fi dat milionul pentru Moșteanu
Marius Isaila, fost senator arestat pentru cumparare de influența, ar fi urmat sa obțina banii pentru șpaga de la bulgar ...
-
Fănel Bogos recunoaște că a apelat la 4-5 rețele de foști securiști: "Eu plec cu poliția, tu pleci cu popa, du-te dracului de-aici!"
Noi stenograme aparute in spațiul public din dosarul milionarului vasluian Fanel Bogos arata situația extrem de tensiona ...
-
Directivă controversată a administrației Trump. Diabetul și obezitatea pot deveni motive de refuzare a vizei pentru SUA
Strainii care solicita vize pentru a locui in SUA ar putea fi respinși daca au anumite afecțiuni medicale, inclusiv diab ...
-
Bătaie de joc la CEC: Pensionarii romani sunt forțați să plătească cu cardul. În caz contrar, li se ia comision, deși legea interzice taxarea pensiilor
Pensionarii romani care aleg sa incaseze pensia pe card nu mai au posibilitatea sa iși retraga toți banii! Sau daca o fa ...
-
Fostul șef al Mossad, dezvăluire explozivă: „Atacurile israeliene asupra armelor Iranului au avut binecuvântarea lui Putin"
Președintele rus Vladimir Putin a dat unda verde pentru atacurile aeriene israeliene din Siria impotriva transferurilor ...
-
Misiunea spațială "IRIS 50" - Bucharest, we have a problem: Dumitru Prunariu aterizează in direct la Beraria H - 11.11.2025, ora 18,00
Membrul fondator și toboșarul trupei, Nelu Dumitrescu pregatește in stil mare concertul aniversar pentru IRIS - 50 de an ...
-
MiBrain: Au creat un creier uman de laborator pe care vor face cercetari in privinta bolilor dar si mecanismelor de transmitere a informatiei, receptorilor si inhibitorilor
Oamenii de stiinta au dezvoltat un model al creierului uman care cuprinde toate tipurile majore de celule, pentru a perm ...
-
Big Brother auto: Sistemul național de supraveghere rutieră a intrat în funcțiune și asigură un control total asupra persoanelor implicate in trafic!
Toate drumurile expres și naționale sunt de azi monitorizate integral. Scopul declarat: disciplinarea traficului și redu ...
-
Elitele planetei vor sa aibă copii și mai speciali. Miliardarii încearcă să creeze embrioni umani perfecți prin inginerie genetică
Un grup de femei instarite, trecute de 30 de ani, s-a reunit primavara trecuta la o cina in Austin, unde au fost servite ...
-
Cum te „spionează" mașinile moderne și ce măsuri poți lua. Ghid practic pentru protejarea intimității
Prim-plan al unui tablou de bord futurist al unei mașini, cu o interfața digitala, afișaje holografice și comenzi avansa ...
-
Chatbot inspirat din „Game of Thrones", acuzat că a convins un băiat de 14 ani să se sinucidă: „Îl iubea și îi cerea să vină în viața de apoi"
Un adolescent, asezat la un birou maro inchis, cu un laptop in fata, demonstreaza posibilitațile inteligenței artificial ...
-
Teoriile conspiratiei se adeveresc pe bandă rulantă. Un studiu arată că doar unul din șapte teste PCR pozitive, efectuate în pandemie, a corespuns unei infecții reale cu COVID
Un nou scandal ia naștere in Germania, dupa ce o echipa de cercetatori de la universitațile din Stuttgart, Koblenz și Vi ...
-
Inteligența Artificială lovește la greu piața muncii. Competențele digitale au devenit indispensabile la angajare
Competențele digitale și folosirea instrumentelor de Inteligența Artificiala au devenit cerințe tot mai frecvente in anu ...
-
Foame, zboruri anulate și disperare. America, paralizată de cel mai lung blocaj guvernamental din istorie
Cel mai lung blocaj guvernamental („shutdown" federal) din istoria Statelor Unite se simte tot mai dur in viața de ...
-
Legătura creierului cu poluarea: Aerul pe care îl respiri îți poate fura memoria - Descoperire șoc în lupta cu boala Alzheimer
Timp de decenii, oamenii de știința au cautat scanteia biologica care declanșeaza boala Alzheimer. Un nou studiu amplu i ...
-
Sam Altman, gata să lase conducerea OpenAI pe mâna inteligențe artificiale. El avertizează că AI va elimina multe locuri de muncă
Sam Altman, șeful OpenAI, a declarat ca se așteapta ca, intr-un viitor nu foarte indepartat, sa fie inlocuit chiar de o ...
-
-
Rafinăriile rusești vor avea liber să amestece alcool în benzină. Motivul pentru care autoritățile ruse recurg la modificarea legislației în acest sens
Autoritațile din Rusia se pregatesc sa permita utilizarea alcoolului in producția de benzina pentru a crește aproviziona ...
-
Arme ilegale, sex în public: Turiști israelieni arestați în locuri turistice din Thailanda. „Banii mei vă construiesc țara", a fost replica unui turist
Autoritațile thailandeze au efectuat mai multe arestari ale unor cetațeni israelieni care au incalcat legea, inclusiv al ...
-
Inteligența artificială și Fiscul. Algoritmii scanează profilul de Instagram, LinkedIn, site-urile de vânzări și compară ce a cheltuit contribuabilul cu veniturile declarate
Inteligența Artificiala schimba nu numai profesiile liberale, cum este cazul consultanților fiscali, ci și Fiscul, a dec ...
-
Orașele din România unde va ninge timp de o săptămână. Prognoză făcută de specialiștii Accuweather
Meteorologii de la Accuweather estimeaza ca mai multe orașe din Romania se vor confrunta cu ninsori consecutive timp de ...
-
STENOGRAME „Un milion pentru ministru" - Interceptările care zguduie MApN: rolul lui Octavian Berceanu în dosarul DNA
Dosarul „Mita la MApN". Interceptari intre fostul senator Marius Isaila și Octavian Berceanu despre promisiunea un ...
-
Impozite cât casa! Ce taxe cresc de la 1 ianuarie 2026. După un an greu, se anunță unul și mai greu
De la 1 ianuarie 2026, intra in vigoare o noua serie de majorari de taxe. Prima schimbare oficiala: impozitul pe dividen ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu