STENOGRAME „Un milion pentru ministru" - Interceptările care zguduie MApN: rolul lui Octavian Berceanu în dosarul DNA

Dosarul „Mită la MApN". Interceptări între fostul senator Marius Isăilă și Octavian Berceanu despre promisiunea unui milion de euro pentru ministrul Apărării.

Fostul senator PSD Marius Ovidiu Isăilă a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de cumpărare de influență în legătură cu o presupusă promisiune de mită de un milion de euro destinată ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Potrivit DNA, banii ar fi urmat să fie oferiți printr-un intermediar, pentru a determina încheierea unor contracte între C.N. ROMTEHNICA S.A., companie cu acționar unic Ministerul Apărării, și o firmă privată.

Anchetatorii susțin că, în datele de 9 și 15 octombrie 2025, promisiunea ar fi fost formulată indirect, printr-un martor din cauză, și reiterată pe 24 octombrie, inculpatul având reprezentarea că ministrul Apărării ar putea interveni asupra conducerii Romtehnica pentru atribuirea contractelor. În dosar, suma de un milion de euro apare ca ofertă condiționată de semnarea contractului și de implicarea ministrului în urgentarea procedurilor.

DNA arată că fapta este cercetată în stare de recidivă postexecutorie, Isăilă fiind anterior condamnat definitiv la închisoare cu executare în alt dosar de corupție. Măsura arestării preventive a fost dispusă de Tribunalul București, însă dosarul se află în fază incipientă. Potrivit informațiilor rezultate din surse judiciare, intermediarul prin care Marius Isăilă ar fi încercat să ajungă la ministrul Apărării este Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu și actor politic cunoscut. Acesta apare în cauză cu calitatea de martor-denunțător, nu de inculpat, și ar fi colaborat cu anchetatorii.

Aceleași surse arată că Berceanu ar fi purtat microfon ambiental la mai multe întâlniri cu Marius Isăilă, interceptările rezultate fiind acum parte din materialul probator analizat de procurori. În aceste discuții, Isăilă expune mecanismul propus de influențare a conducerii Romtehnica, promisiunile bănești și conexiunile politice care ar fi urmat să fie activate. Până la acest moment, Octavian Berceanu este indicat exclusiv ca martor-denunțător în dosar, iar ministrul Ionuț Moșteanu are calitatea de martor, după ce a anunțat public că a refuzat orice întâlnire cu persoana care i-ar fi propus mita și că sprijină ancheta DNA.

Interceptările cu Marius Isăilă descriu un mecanism în care un om de afaceri străin, indicat în discuții ca „bulgaru'", și o societate intermediară ar fi urmat să furnizeze armament sau tehnică militară, inclusiv prin importuri din spații terțe (de exemplu, Kazahstan), reconfigurate în România și revândute către Ucraina, cu implicarea Romtehnica și cu sprijin politic la nivelul Ministerului Apărării. În schimb, oficiali-cheie ar fi urmat să primească sume consistente de bani „la geantă".

În dialogurile dintre Isăilă și Berceanu apare explicit promisiunea unui milion de euro pentru ministrul Apărării, condiționată de semnarea contractelor, dar și referiri la presupuse câștiguri anterioare ale unor persoane numite în discuție. Stenogramele surprind și o componentă politică: promisiuni de sprijin în campania pentru Primăria Capitalei pentru Cătălin Drulă, corelate cu potențiale finanțări provenite din derularea contractelor în industria de apărare.

DNA reține infracțiunea de cumpărare de influență, infracțiune care presupune promisiunea sau darea de bani ori foloase unei persoane despre care se pretinde sau se lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public, în scopul determinării acestuia să îndeplinească sau să nu îndeplinească un act ce intră în atribuțiile sale de serviciu. În cauză, această influență este legată de atribuțiile ministrului Apărării asupra conducerii Romtehnica.

Ministrul Ionuț Moșteanu a transmis public că este martor în dosar, că a refuzat orice întâlnire cu persoana care ar fi încercat să-i ofere mită și că susține demersurile de clarificare ale DNA, subliniind că lupta anticorupție reprezintă o „linie roșie" pentru mandatul său. Această poziție este confirmată de declarațiile oficiale preluate în spațiul public. Octavian Berceanu este prezentat de surse judiciare și de documente consultate ca fiind cel care a sesizat procurorii și a acceptat să înregistreze discuțiile cu Isăilă, aspect ce explică tonul uneori aparent „colaborativ" din dialoguri, fără ca din datele disponibile să rezulte că ar fi beneficiarul sumelor invocate.

În continuare sunt redate fragmente din interceptări, care surprind discuțiile dintre Marius Isăilă și Octavian Berceanu privind promisiunea de mită, mecanismul de plată „la geantă" și promisiunile de sprijin politic și financiar. Formulările, inclusiv cele triviale, aparțin interlocutorilor și sunt redate ca atare.

Martor denuntator, Octavian Berceanu, care a purtat microfoane la intalnirile repetate cu Isăilă:

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Ai să vezi! Bă, spune-i că asta-i înțelegerea dacă nu o-nțelege și-l ajutăm și la Primăria Capitalei să câștige Drulă!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Da, i-am zis! I-am zis...

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Să câștige Drulă!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU:... și de fonduri pe-acolo că puteți fi generoși...Nu i-am zis mai mult! Că puteți fi generoși.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Da, nu, că vom fi generoși. Da, mă, da! Și, bă, bă, plus ce-i băgăm noi în buzunar, e treaba ta! Io-ți dau ție și tu te-ocupi de el! La geantă, ca să nu avem urme! Fără urme!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Rămâne cu... aceeași sumă, da?

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Ce-am vorbit noi! Da, mă! Ce-am vorbit noi!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Nu se modifică nimic.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Tavi, nu se modifică nimic, ai cuvântu meu de-onoare! Tavi, tu explică-i doar atât... "Bă, înțelege pentru numele lui Dumnezeu că e momentul tău!" BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Da! ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Ai înțeles asta, bine, n-ai înțeles-o, p..a (expresie trivială) mea! Vei rămâne-n istorie ca prostu satului! Dacă nu-nțelege! Pup, Tavi!"

"ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Ai înțeles-o, bine, n-ai înțeles-o... Ai înțeles? Aia am vrut să te, mă văd cu tine să-ți spun! Și are asigurat pentru toate bătrânețile lui și pentru ce vrea el, tot! Noi ne ocupăm! Pe mine mă interesează doar atât, să facă asta, direct, se poate duce direct ...(neinteligibil)... alt ministru...Poa`să vină și mama DNA-ului, având în vedere starea de urgență și de necesitate.

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU:... ăla la ROMTEHNICA ia...un milion, tu cât crezi c-o să iei? Că ești decidentu'?

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Da, corect!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Înmulțește și tu cu...

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Tu spune-i că la un contract, acum un an de zile, a luat de la un contract două milioane cash!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Da!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Spune-i, ca să știe!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Da!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: RĂZVAN MINCU- a luat două mil, două milioane-n mână! Ce dracu? În BULGARIA!"

"ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Bine! Bine! Nu bine, foarte bine! Spune-i doar atât: bă, toată lumea câștigă! Și dacă n-o să-ți placă o să zici: băi Tavi, du-te-n (expresie trivială) mă-tii! Și-i spui: n-ai nimic de pierdut, în momentu în care-i semnat contractu', dacă omu' nu e corect...

BERCEANU OCTAVIAN -ALEXANDRU: Îi...îi zic pe față, peste...

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Îl reziliezi imediat!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: ... un bulion!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Cu mult peste un milion! Mult peste! Ai înțeles? Da? Plus îl ajutăm în campanie.

BERCEANU OCTAVIAN -ALEXANDRU: Aici, aici...

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: El tre să spună unde...

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: aici, aicea...

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: ...facem, finanțăm... (...)

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Desenează-i schema!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: El e ăla care poate prelua în momentul de față, că vine de la Apărare, poate prelua președenția partidului!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Desenează-i schema asta, desenează-i-o, arată-i-o..."

"ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Ăăă, azi ești mort politic, astăzi ești ministru, mâine s-ar putea să nu mai fi nimic! Și s-ar putea să nu mai prinzi în viața ta poziția asta! Înțelegi? Și-atunci tre să-nțelegi, bă, când pleci acasă te-ntrebi: bă, io ce-am făcut ca...aaa, am punctat, toată lumea m-a pupat în cur, alea, alea, alea, alea! Cum am fost io senator! Și cu ce m-am ales? (...)

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Bă, omule, am o-ntâlnire de... am o chestie politică, în primul rând, și de business, cu tine! Politic este că dacă-i ajuți pe business pe oamenii ăștia, ei te vor ajuta politic! Ca să-nțelegi cum punctezi! Plus cu niște bani în buzunar! Ce dracu nu-nțelegi? Sunt trei chestii mari și late! Pân' la urmă vrei să-ți spun ceva? Și io dacă eram ministru sau oricine, primu lucru știi care mă gândeam: la buzunar! Bă, câștigi bani!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Da, da, da, da.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Să mă văd cu domnu' ministru! Întâlnirea poate avea loc și la un restaurant, unde hotărăște domnu' ministru! Sau...oficial, el a zis: bă, cu cât e mai oficial cu-atât e mai bine, pentru că io n-am nici, n-am nimi..."

"ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: El e cu-americanii! Mi a zis ROMAN! Zice: bă, s-a schimb... s-a mișcat bine, zice: al tău nu vrea mă, bani, ministru? Ce (expresie trivială) mea? Voi sunteți nebuni? V-aduc...vă umplu de bani! Voi n-ați înțeles...în Albania, pentru c-au vândut armamentu', au devenit miliardari peste noapte! I-a făcut pe miniștri miliardari! Peste noapte! Mi-a zis: bă, voi nu vă dați seama câți bani vin! Sunt 30 de miliarde doar pe programul RE-ARMY! Treij de miliarde de la Comisia Europeană! Zice: bă, voi...voi nu vă dați seama că io pot să vă fac...vă bag bani în buzunar? Și nu, atenție! Totul legal, nu faceți nimic în plus sau în minus! Io am...unde deschid ușa, io deschid ușa! Și vă deschid ușa: NATO, Ambasada Statelor Unite, Germania! Așa deschid ușa, nu deschid altfel!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: (neinteligibil) lucrează pe bani, nu...

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Că de obi......de obicei...ăștia...în primărie, în general...ăștia, directorii...

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: El mi-a zis: dacă domnu ministru', am ieșit de la el și-mi confirmă...că e totul ok și că se rezolvă și că măcar primesc draftu' de contract, adică pe alea vechi, pe...alea vechi...

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Îhîm!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Mi-a zis: în secunda unu-mi spui cât trebuie și seara...în 24 de ore ai toții banii care...pe care mi-i spui! Ai înțeles? Io îți spun, tu-mi zici: bă, Ovi, (neinteligibil) nu muncim degeaba...

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Și, bineînțeles, pentru asta domnu' ministru tre să spună cât trebuie! Și io plătesc! Simplu ca bună ziua! Ai înțeles? Da' e...trebui ordin de ministru, altfel...c-a zis: bă, la mine-au venit tot felul de generali, tot felul de...agarici. Ai înțeles? Și el mi-a, mi-a zis: mai am nevoie de domnu' ministru, eu vreau să-i explic...ce pot să fac pentru România! Câți bani pot s-aduc pentru România!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Io îi aduc! Și vă...îi duc unde zice domnu' ministru! Și domnu' ministru este-n echipă cu noi! Că el nu va fi ministru o veșnicie!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Da, bineînțeles!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Ai înțeles ce vorbesc! Și el va fi-n echipă cu noi! Printr-un om de-al lui, nu tre s-apară el acolo!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Îhîm!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Printr-un om pe care zice el!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Îhîm. Ăăă...

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Și bineînțeles că suntem cu toții-n echipă, nu..."

"ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Și-atenție, și-atenție! Aveți, aveți dublă susținere! Pe lângă că vă luați bani și e treaba noastră cum vă luați banii, e treaba noastră!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Da, da, da!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Nu pui întrebări!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Da, da, da!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Ai și susținere politică!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Da!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Bulgaru, bulgaru fii atent!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Aicea-i arde curu, aicea-i arde curu tare de tot!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Fii atent! Bulgaru` vine, vine marți în România!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Îhî!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Aranjează o-ntâlnire între ministru și bulgar, marți! Vorbește cu Tudor să-i aranjeze o-ntâlnire! (...)ISĂILĂ

MARIUS-OVIDIU: Să se vadă! Sau miercuri! Să se vadă cu ministru, vrea să-i propună ministrului niște chestii concrete...

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Îhî!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU:...pentru industria de apărare! Concret, nu vorbim povești!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Da, da, da! (...)

BERCEANU OCTAVIAN -ALEXANDRU: Da.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Va înțelege! Moșteanu nu face altceva decât să facă să...să dea curs mai repede demersurilor! (...)

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Nu contează. Ei sunt acolo puși de "maimuță"!

BERCEANU OCTAVIAN -ALEXANDRU: Da...am, am înțeles.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Cine conduce o să-i zică bă...execuți, nu stai la discuție! Altfel știi bine că nu...altfel nu funcționează lucrurile aici!"

"ISĂILĂ MARIUS OVIDIU: Tu explică-i lui "Bă, nu muncești pe gratis! Fă-o..."

BERCEANU OCTAVIAN ALEXANDRU: Da!

ISĂILĂ MARIUS OVIDIU:...măcar, p..a (expresie trivială) mea, cât stai...

BERCEANU OCTAVIAN ALEXANDRU: Da!

SLIVINSCHI VALERIU: Că nu știi cât stai! Nu te mai întâlnești cu funcția asta, acum...

BERCEANU OCTAVIAN ALEXANDRU: Da!

ISĂILĂ MARIUS OVIDIU: Și după aia nu știi dacă o mai vezi vreodată sau dacă mai ești în politică peste doi, trei ani!

BERCEANU OCTAVIAN ALEXANDRU: Da!

ISĂILĂ MARIUS OVIDIU: Ai...ai luat banii și asta-i treaba!

(...)

ISĂILĂ MARIUS OVIDIU: După ce are loc întâlnirea cu mine, după ce are loc întâlnirea cu mine, să zică ce vrea! Să zică "Bă,...

BERCEANU OCTAVIAN ALEXANDRU: Da!

ISĂILĂ MARIUS OVIDIU:... vreau în p..a (expresie trivială) mea pentru asta, atât!" Bine, ok!

BERCEANU OCTAVIAN ALEXANDRU: Da!

ISĂILĂ MARIUS OVIDIU: Ăștia-s banii! Ia-i!

BERCEANU OCTAVIAN ALEXANDRU: Da!

ISĂILĂ MARIUS OVIDIU: Da să zică, da să fie...adică dacă are încredere-n tine, da` vezi, vorbesc deschis cu tine!

BERCEANU OCTAVIAN ALEXANDRU: Da, adică io mă gândesc să nu...dacă nu e nimica de oferit pe piața asta, să zică "Da, mă, sunt alții!" Că el nu știe, sunt alții! El nu știe poate de...de ăsta...

ISĂILĂ MARIUS OVIDIU: Tu spune-i că noi putem oferi ...

BERCEANU OCTAVIAN ALEXANDRU: Da.

ISĂILĂ MARIUS OVIDIU: ... cât nu pot oferi alții!"

"(...) ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Am venit noi cu varianta, uite, cumpărăm din KAZAHSTAN, le dez...le dezasamblăm noi, le-aducem dezasamblate aici...

BERCEANU OCTAVIAN -ALEXANDRU: Îhîm!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Le predăm cui...unde ne spun ei! La o fabrică care ne-o spun ei!

BERCEANU OCTAVIAN -ALEXANDRU: Îhîm!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: La ce fabrică? La fabrica aia, la fabrica aia, la fabrica aia...ok!

BERCEANU OCTAVIAN -ALEXANDRU: Îhîm!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Duci la fabrică...

BERCEANU OCTAVIAN -ALEXANDRU: Îhîm!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Le punem, le asamblăm din nou, le vopsim, le-aranjăm și statul român le vinde...

BERCEANU OCTAVIAN -ALEXANDRU: Îhîm!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: ...prin intermediul societății din Bulgaria, le vindem...c-avem cui!

BERCEANU OCTAVIAN -ALEXANDRU: Îhîm!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: End-user-u` este Ucraina, ca să știi! Final!

BERCEANU OCTAVIAN -ALEXANDRU: Îhîm!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Numai ca să nu existe așa...ce se-ntâmplă? Noi ne-o luăm și facem...

BERCEANU OCTAVIAN -ALEXANDRU: Deci există piață...asigurată! Ucraina!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: E asigurată, Ucraina! Dar ce...

(...)

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Păi...mă văd io cu el! Îi spun în cinci fraze ce-am de spus și el".

"Vrea la geantă, dăm la geantă! Îi zici, bă, ai un milion!"

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Vrea și la geantă, dăm și la geantă! Fără probleme! Eu, de exemplu, cu el lucrez la geantă. Mie îmi aduce la geanta. Că așa...ANAF...sume... ălea, ălea..

BERCEANU OCTAVIAN -ALEXANDRU: Da...ă...e ușor de...să îi reperezi..

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: E mai ușor la gen...

BERCEANU OCTAVIAN -ALEXANDRU: Da e...da e...

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Îi mai...la geantă...pe urmă-ți vezi de tre!

BERCEANU OCTAVIAN -ALEXANDRU: Da, da, aia e treaba lui pe urmă cum se descurcă!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: E treaba lui. El mi-a adus, de exemplu, am avut nevoie de o chestie aici, am rezolvat o treabă...a venit cu 1 milion de euro, mi i-a pus în mână!

BERCEANU OCTAVIAN -ALEXANDRU: Da

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Ovidiu, ăștia sunt banii. Mi i-a pus în mână, m-am descurcat, e altă treabă!

BERCEANU OCTAVIAN -ALEXANDRU: Deci, să-i bag cifra asta în față?

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Hî?

BERCEANU OCTAVIAN -ALEXANDRU: Să-i bag cifra asta în față?

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Da bagă-i cifra, deci spune-i...da...spune-i..bă: lucrăm pe bani, nu lucrăm pe...

BERCEANU OCTAVIAN -ALEXANDRU: Nu, nu să-i...

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Și...și mișcați-o...repede...

(...)

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Io...îi zici: bă ...ai un milion!

BERCEANU OCTAVIAN -ALEXANDRU: Da

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Când s-a semnat contractul și totul e legal ai un milion!

BERCEANU OCTAVIAN -ALEXANDRU: Da.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: La geantă. Ți-l aduc eu! Plus ce avem noi. Noi... e separat!

BERCEANU OCTAVIAN -ALEXANDRU: Da, da... (...)"

"Sunteți proști la cap, noi vă aducem bani la stat!"

"(...) ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Nu, nu, nu, nu, IONUȚ poa` să citească tot. El poate să-i cheme și să le spună ,,Băi, de ce n-ați semnat contractul sau care e problema?" Ai înțeles?

BERCEANU OCTAVIAN -ALEXANDRU: Îhî.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: IONUȚ poate să le zică: ,,Bă, vă f... (cuvânt trivial) în gură! Ce p... (cuvânt trivial) mea, adică ați statu român tre să câștige ..."

BERCEANU OCTAVIAN -ALEXANDRU: Da, da, să ceară detalii.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Să ceară lămuriri, detalii. ,,De ce p... (cuvânt trivial) mea nu ați semnat contractul în condițiile în care statul român trebuie să câștige bani."

BERCEANU OCTAVIAN -ALEXANDRU: Da, da, da.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: ,,Sunteți proști la cap, noi vă aducem bani în stat, noi vă aducem statului român 50 și ceva de milioane de euro și voi ce faceți, în p... (cuvânt trivial) mea!"

BERCEANU OCTAVIAN -ALEXANDRU: Și atunci, stopul, talpa pe care a primit-o.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Uite, uite ce a răspuns, uite ce a răspuns. Părerea mea că talpa..."