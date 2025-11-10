Pe ce loc se situează România în topul mondial al consumului de vin
Postat la: 10.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Vinul rămâne una dintre cele mai populare băuturi alcoolice la nivel mondial, cu miliarde de litri savurați anual. În ciuda schimbării obiceiurilor de consum și a concurenței din partea altor băuturi, consumul de vin continuă să crească, mai ales în Europa și America de Nord. Conform datelor Organizației Internaționale a Viei și Vinului (OIV), în 2024, doar zece țări au reprezentat peste 70% din consumul global total de vin, estimat la aproximativ 21,5 miliarde de litri.
Topul este dominat de Statele Unite, cu 3,33 miliarde de litri de vin consumați, urmate de Franța (2,30 miliarde) și Italia (2,23 miliarde). Germania și Marea Britanie completează primele cinci locuri, cu 1,78 miliarde, respectiv 1,26 miliarde de litri. Vizibil, Europa este reprezentată puternic, șapte dintre primele zece națiuni consumatoare de vin aflându-se pe continent, ceea ce reflectă tradiția istorică și producția semnificativă de vin a regiunii.
Șapte dintre primele 10 țări care consumă cel mai mult vin la nivel global sunt țări europene. Primele cinci țări - SUA, Franța, Italia, Germania și Marea Britanie - consumă împreună peste 50% din totalul vinului la nivel mondial. În afara Europei și Americii de Nord, alte țări cu un consum semnificativ includ Argentina, cu 770 de milioane de litri, și Australia, cu 530 de milioane de litri. China, deși se află pe locul 10 cu 550 de milioane de litri, a înregistrat o scădere de 19,3% a consumului față de anul precedent.
Potrivit experților, declinul este legat de impactul tarifelor impuse asupra vinului australian, cel mai mare furnizor al Chinei, care au ajuns până la 218,4% și au fost ridicate abia la sfârșitul lunii martie 2024. România se situează pe locul 17, cu un consum de aproximativ 300 de milioane de litri, ceea ce reprezintă 1,4% din totalul mondial. Alte țări cu consum moderat includ Portugalia, China, Canada și Africa de Sud, fiecare cu procente cuprinse între 2,6% și 2,0%.
