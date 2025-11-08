Rafinăriile rusești vor avea liber să amestece alcool în benzină. Motivul pentru care autoritățile ruse recurg la modificarea legislației în acest sens
Postat la: 08.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Autoritățile din Rusia se pregătesc să permită utilizarea alcoolului în producția de benzină pentru a crește aprovizionarea pe piața de combustibil, care se confruntă cu o penurie după atacurile cu drone asupra rafinăriilor, scrie Moscow Times.
Potrivit Interfax, Ministerul Finanțelor a pregătit modificări la Codul fiscal, reducând la zero acciza la alcoolul etilic denaturat în producția de benzină AI-92.
Măsura a fost gândită pentru a face profitabilă producția de benzină folosind alcool și este necesară în contextul în care aprovizionarea cu benzină pe piață este insuficientă, au explicat sursele Interfax.
Potrivit surselor amintite, Ministerul Finanțelor a făcut modificări într-un pachet de materiale, la a doua lectură a Legii bugetului pentru anul viitor, care este în prezent în curs de examinare de Duma de Stat.
Kommersant arată că rafinăriile de petrol vor putea crește ponderea alcoolului în benzină la 10% (acum nu au voie să depășească 1,5%).
Potrivit calculelor Ministerului Energiei, acest lucru va crește aprovizionarea cu combustibil pe piața internă cu 100 de mii de tone pe lună.
Pe lângă alcoolul etilic, Ministerul Energiei poate ridica interdicția de utilizare a monometilanilinei (MMA) de către rafinăriile de petrol, un aditiv care crește cifra octanică și care vă permite să creșteți producția.
Din cauza toxicității sale ridicate și a riscurilor de cancer, este interzisă în majoritatea țărilor lumii, iar în Rusia a fost folosită până în 2016.
Din august, până în prezent, dronele ucrainene au lovit 22 de rafinării rusești, dintre care unele au fost forțate să oprească producția. Ca urmare, volumul de rafinare a petrolului în Rusia în iulie-septembrie s-a prăbușit cu 10%, la 4,86 milioane de barili pe zi - cel mai scăzut nivel din cel puțin ultimii 5 ani.
Efectul a fost o penurie de benzină, din Kamceatka până în Rusia Centrală. Autoritățile au fost forțate să introducă limite privind vânzarea de combustibil „într-o singură mână".
Ca să mai atenueze criza, guvernul a impus o interdicție asupra exportului de benzină și motorină în străinătate și a redus la zero taxele de import pentru a cumpăra benzină în China, Singapore și Coreea de Sud.
În urma crizei de pe piața benzinei, ar putea apărea probleme în Rusia pe piața combustibililor de aviație, a declarat Maxim Diacenko, membru al consiliului de administrație al Proleum, cel mai mare furnizor privat de produse petroliere din țară, la începutul lunii noiembrie.
Ca să rezolve criza cu producția de produse petroliere, guvernul rus a atenuat cerințele pentru rafinării. A permis ca motorina de iarnă să fie produsă prin amestecarea motorinei de vară cu kerosen. Și acest lucru creează riscul unei creșteri bruște a prețului combustibilului de aviație, care, la rândul său, prezintă îngrijorări pentru aviație, a avertizat Diacenko.
Amintim că, în urmă cu doar câteva zile, o serie de explozii puternice a zguduit n rafinăria din Saratov, în cadrul unui atac cu drone de lungă distanță asupra teritoriului Rusiei, la doar câțiva kilometri de baza aeriană Engels.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Arme ilegale, sex în public: Turiști israelieni arestați în locuri turistice din Thailanda. „Banii mei vă construiesc țara", a fost replica unui turist
Autoritațile thailandeze au efectuat mai multe arestari ale unor cetațeni israelieni care au incalcat legea, inclusiv al ...
-
Inteligența artificială și Fiscul. Algoritmii scanează profilul de Instagram, LinkedIn, site-urile de vânzări și compară ce a cheltuit contribuabilul cu veniturile declarate
Inteligența Artificiala schimba nu numai profesiile liberale, cum este cazul consultanților fiscali, ci și Fiscul, a dec ...
-
Orașele din România unde va ninge timp de o săptămână. Prognoză făcută de specialiștii Accuweather
Meteorologii de la Accuweather estimeaza ca mai multe orașe din Romania se vor confrunta cu ninsori consecutive timp de ...
-
STENOGRAME „Un milion pentru ministru" - Interceptările care zguduie MApN: rolul lui Octavian Berceanu în dosarul DNA
Dosarul „Mita la MApN". Interceptari intre fostul senator Marius Isaila și Octavian Berceanu despre promisiunea un ...
-
Impozite cât casa! Ce taxe cresc de la 1 ianuarie 2026. După un an greu, se anunță unul și mai greu
De la 1 ianuarie 2026, intra in vigoare o noua serie de majorari de taxe. Prima schimbare oficiala: impozitul pe dividen ...
-
Australia are atât de multă energie solară încât vrea să le ofere tuturor electricitate gratuită cat timp e Soarele pe cer!
Guvernul australian lanseaza un program care ar imparți beneficiile energiei solare, oferind electricitate complet gratu ...
-
Femeie de serviciu, împușcată mortal prin ușă după ce s-a dus la o adresă greșită. Cazul este complicat de „doctrina castelului" din Indiana
Detectivii din Indiana au finalizat ancheta inițiala privind uciderea unei femei de serviciu care a ajuns din greșeala l ...
-
Academia Română oprește organizarea unei conferințe anti-vaccin ARNm: "Nu trebuie să tolerăm asa ceva". Ministerul Sănătății face plângere la parchet
Organizatorii conferinței „COVID-19 și convergența bio-digitala", care a starnit controverse dupa ce a avut loc și ...
-
Credeti ca ar functiona asa ceva in România, tara in care se arunca tone de mancare la gunoi?
În Germania, pe trotuare, in fața blocurilor, langa biserici sau gari, exista frigidere publice din care oricine p ...
-
Andrei Caramitru: "Diavolul Bael. Seamănă fix dar fix cu Putin. Dar stați să vedeți chestiune și mai tare!"
Analistul a postat pe pagina sa de Facebook o imagine cu diavolul Bael din secolul 19, despre care spune ca seamana perf ...
-
Serbia virează către Washington - Lege specială pentru ginerele lui Trump
Parlamentul din Serbia a adoptat un proiect de lege special care ii permite ginerelui lui Trump sa construiasca un compl ...
-
Încă cinci persoane, inclusiv un notar public, au fost reţinute în dosarul "Fabrica de moşteniri" din Constanța: Cum acționa rețeaua
Înca cinci persoane, inclusiv un notar public, au fost retinute in dosarul "Fabrica de mosteniri" din Constanța. M ...
-
SALROM - proiect nou în valoare de 250.000.000 euro depus în vederea accesării de fonduri europene pentru procesarea grafitului de la Baia de Fier
COMUNICAT DE PRESA SALROM. În data de 25.09.2025 Comisia Europeana a lansat cel de-al doilea Apel pentru propuneri ...
-
Cum umflă firmele prețurile artificiale pentru a lua bani de la buget. Schema din energie explicată de experți
Grupul Tinmar, unul dintre cei mai mari furnizori de energie, este acuzat ca a crescut in mod artificial prețul energiei ...
-
Percheziţii la combinatul Liberty Galaţi: 300 milioane euro - delapidaţi cu ajutorul Gazprom Rusia
Procurorii Parchetului General si ofiteri de politie judiciara efectueaza sapte perchezitii domiciliare, vineri dimineat ...
-
Meta, firma-mamă a Facebook, Instagram și WhatsApp, câștigă o avere din avalanșa de reclame frauduloase, arată documente interne. Ce spune compania
Documentele interne ale Meta arata ca 10% din veniturile sale provin din reclame frauduloase sau potențial frauduloase, ...
-
Google trage un semnal de alarmă. Virusurile create cu inteligență artificială pot învăța singure să se ascundă
O noua generație de atacuri cibernetice pune pe jar experții in securitate. Potrivit unui raport al echipei Google Threa ...
-
Detaliile întâlnirii de la Guvern dintre Bolojan și controversatul om de afaceri Fănel Bogoș: "După 15 minute, discuţia s-a încheiat"
Purtatorul de cuvant al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, joi, ca, in data de 23 septembrie, Mihai Barbu, presedint ...
-
Parlamentul Bulgariei investighează "influența ocultă" a lui George Soros. Inițiativa aparține unui oligarh sancționat pentru corupție
Parlamentul Bulgariei a decis sa investigheze presupusa influența a miliardarului american George Soros in viața politic ...
-
Sechestru pe averea prietenului milionar a lui George Simion. Procurorii îi aduc acuzații grave
Afacerile lui milionarului Vasile „Sile" Pușcaș au intrat din nou in vizorul procurorilor, dupa ce s-au instituit ...
-
Frigiderul tău face zgomot noaptea? Află de ce modelele incorporabile sunt (aproape) mute
E liniște in toata casa. Doar frigiderul pare ca traiește o viața paralela. Zumzaie, vibreaza, pocnește discret, ca un m ...
-
UE se pregătește pentru un potențial conflict cu Rusia: Bruxelles-ul lucrează la un Schengen militar
Bruxelles-ul ia masuri pentru a reduce birocratia si a construi un „Schengen militar" pentru transportul rapid al ...
-
Afaceristul Fănel Bogoș, reținut de procurorii DNA. Ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o audiență la Bolojan
Omul de afaceri vasluian Fanel Bogoș, administratorul grupului Vanbet, a fost scos in catușe miercuri seara din sediul D ...
-
Situație halucinantă la Guvern: OUG pentru gestionarea urșilor ajunge să pedepsescă oamenii care se ocupă de păduri
Modificarile la OUG 81, cea care reglementeaza intervenția și gestionarea populației de urși, se genereaza un paradox. A ...
-
Stenograme incendiare Rețeaua rezerviștilor din SRI și SIE urma să-l scoată pe Călin Georgescu din țară: Ce plan au pus la cale
Ies la iveala detalii incendiare in urma unor percheziții facute, miercuri, de DNA, in mai multe județe. Fostul candidat ...
-
Premierul Bolojan, pomenit în stenogramele DNA: Guvernul confirmă întâlnirea cu afaceristul din Vaslui
Cancelaria Guvernului a confirmat ca pe 23 septembrie a avut loc, la Palatul Victoria, o audiența solicitata „pe c ...
-
ANAF a spart o rețea de fraudă fiscală: 55 de milioane de lei au fost sifonate
ANAF anunta ca a descoperit o frauda fiscala de peste 55 de milioane de lei. Patru firme au pus la punct un mecanism com ...
-
Crăciunul care unește Europa la Băneasa Christmas World
Sute de mii de luminițe, decoruri spectaculoase și o atmosfera de poveste transforma nordul Capitalei intr-o destinație ...
-
The American Conservative: Kievul, suspectat de sabotaj împotriva UE, în speță a României și Ungariei
Exploziile și incendiile de la rafinariile de petrol din Ungaria și Romania ar putea fi acte de sabotaj organizate de Ki ...
-
Giulgiul de la Torino implineste o profetie din Apocalipsa 22:4 aratand fără tăgadă ca este lințoliul divin al Fiului
O descoperire uluitoare pe Giulgiu din Torino, in care se presupune ca a fost invelit Iisus dupa ce a fost dat jos de pe ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu