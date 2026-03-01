Șoc pe piața smartphone-urilor: 2026 ar putea aduce cel mai abrupt declin din istorie

Analiştii avertizează că piaţa globală de smartphone-uri ar putea înregistra în 2026 cel mai sever declin de până acum, pe fondul crizei tot mai acute de cipuri de memorie, care împinge în sus preţurile dispozitivelor, transmite CNBC.

Potrivit unui raport al International Data Corporation (IDC), penuria de memorii ar putea provoca o contracţie de 11% pe piaţa PC-urilor şi de 13% pe piaţa smartphone-urilor.

La rândul său, Counterpoint Research estimează o scădere anuală de 12% a livrărilor globale de smartphone-uri, cel mai mare declin înregistrat vreodată, cu volume anuale care ar coborî la cel mai redus nivel din 2013, transmite News.

Criza este alimentată de investiţiile masive ale companiilor tehnologice în infrastructuri AI, care consumă cantităţi uriaşe de memorii şi obligă producătorii din sectoare precum smartphone-uri şi PC-uri să concureze pentru aceleaşi resurse. Producătorii de memorii prioritizează livrările către „hyperscaleri" precum Amazon şi Meta, în detrimentul vânzătorilor de telefoane, explică Tarun Pathak, director de cercetare la Counterpoint.

Penuria a dus deja la creşteri importante de preţ pentru componente precum RAM, indispensabile atât în electronicele de consum, cât şi în centrele de date gigantice dedicate AI.

Bryan Ma, vicepreşedintele diviziei de dispozitive la IDC, afirmă că deficitul s-a agravat "semnificativ" în ultimele luni, depăşind toate estimările anterioare. Iniţial, IDC prognoza o creştere de 2% a pieţei smartphone-urilor în 2026, dar şi-a revizuit datele în sens negativ după deteriorarea rapidă a situaţiei.

Atât IDC, cât şi Counterpoint anticipează schimbări structurale în piaţa electronicelor de consum: preţuri mai mari pentru modele noi, cicluri de înlocuire mai lungi şi o migrare accelerată a consumatorilor spre piaţa second-hand, pe fondul costurilor tot mai ridicate ale memoriilor.

Producătorii vor prioritiza segmentul mid şi high-end, unde marjele sunt mai mari, iar unele branduri ar putea renunţa complet la gama low-end, unde costurile de memorie reprezintă o pondere disproporţionată.

Marile companii precum Apple şi Samsung sunt mai bine poziţionate să reziste turbulenţelor, datorită lanţurilor de aprovizionare integrate, puterii de stabilire a preţurilor şi orientării spre modele premium. În plus, brandurile premium domină chiar şi piaţa second-hand, datorită „atracţiei aspiraţionale", arată Counterpoint.

Perspectivele rămân sumbre cel puţin până în 2027, când ar putea apărea primele semne de revenire dacă intră în funcţiune noi capacităţi de producţie de memorie. IDC urmăreşte şi eventualele intrări pe piaţă ale unor furnizori mai mici din China pentru un potenţial respiro. Chiar şi aşa, analiştii sunt rezervaţi privind evoluţia pe termen scurt.

Totuşi, Pathak rămâne optimist: "Piaţa de smartphone-uri a fost mereu rezilientă... la final, oamenii tot vor avea nevoie de un telefon."