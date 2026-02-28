Washington a luat o decizie crucială. Mișcarea care a dat industria globală a inteligenței artificiale peste cap

Industria globală a inteligenței artificiale a fost zguduită, vineri seara, de o decizie cu implicații politice și militare majore. În doar câteva ore, administrația de la Washington a închis ușa pentru Anthropic și a deschis-o larg pentru OpenAI, redesenând echilibrul de putere din AI-ul american.

Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a anunțat pe platforma X că firma sa a ajuns la un acord cu Departamentul Apărării al SUA pentru implementarea modelelor sale de inteligență artificială în rețeaua clasificată a armatei americane.

„Am ajuns la un acord cu Departamentul Războiului pentru a implementa modelele noastre în rețeaua lor clasificată", a scris Altman, citat de CNBC. El a subliniat că, în timpul negocierilor, instituția „a demonstrat un respect profund pentru siguranță și dorința de a colabora pentru a obține cel mai bun rezultat posibil".

Anunțul vine la scurt timp după ce rivala OpenAI, Anthropic, a fost desemnată de Pentagon drept „risc pentru securitatea națională în lanțul de aprovizionare" - o etichetă extrem de dură, rezervată de regulă adversarilor externi. Decizia, susținută de președintele Donald Trump, obligă contractorii militari să certifice că nu folosesc tehnologia Anthropic, iar agențiile federale au primit ordin să nu mai utilizeze produsele companiei.

Pentru Anthropic, lovitura este cu atât mai grea cu cât fusese primul laborator care își implementase modelele în rețeaua clasificată a Pentagonului. Negocierile pentru continuarea contractului au eșuat după ce compania a cerut garanții etice clare: tehnologia sa să nu fie utilizată pentru arme complet autonome sau pentru supravegherea în masă a cetățenilor americani. De cealaltă parte, oficialii din apărare au dorit să aibă mână liberă „în toate cazurile permise de lege".

Sam Altman le-a transmis anterior angajaților săi că OpenAI împărtășește aceleași „linii roșii" ca și Anthropic. De asemenea, el a declarat că aceste principii au fost incluse explicit în acordul cu Pentagonul.

„Două dintre cele mai importante principii de siguranță ale noastre sunt interzicerea supravegherii interne în masă și responsabilitatea umană pentru utilizarea forței, inclusiv în cazul sistemelor de armament autonome", a scris el. „Departamentul Războiului este de acord cu aceste principii, le reflectă în lege și politică, iar noi le-am inclus în acordul nostru".

OpenAI a mai anunțat că va construi „mecanisme tehnice de protecție" pentru a se asigura că modelele sale sunt utilizate potrivit restricțiilor stabilite și va trimite personal specializat pentru a sprijini implementarea și supravegherea folosirii lor.

Autoritățile americane nu au explicat public de ce au respins condițiile Anthropic, dar le-au acceptat pe cele ale OpenAI. În ultimele luni însă, tot mai mulți oficiali americani au criticat public Anthropic pentru ceea ce au considerat a fi „o abordare excesiv de precaută în privința siguranței AI".

Într-o reacție oficială, Anthropic a transmis că este „profund întristată" de decizia Pentagonului și a anunțat că va contesta în instanță desemnarea sa drept risc pentru securitatea națională.