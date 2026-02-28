Iranul face pasul înapoi: a acceptat să nu mai stocheze uraniu îmbogăţit
Postat la: 28.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Iranul a acceptat să nu mai stocheze uraniu îmbogăţit, anunţă ministrul de Externe al Omanului, Badr Albusaidi, salutând un progres major în cadrul unor negocieri cu Statele Unite.
"Acesta este un lucru complet nou, care face într-adevăr argumentul îmbogăţirii (uraniului) mai puţin pertinent, pentru că de-acum vorbim despre absenţa stocării", a declarat vineri, la postul amerian CBS News, şeful diplomaţiei din Oman.
"N-ai nevoie să îmbogăţeşti (uraniu), când ai atâta petrol, deci nu sunt mulţumit de negocieri", delara chiar înaintea acestui anunţ preşedntele american Donald Trump, în faţa presei, într-o vizită în Texas.
"Eu spun nicio îmbogăţire (a uraniului). Nu 20%, nu 30%", a subliniat el.
Ministrul de Externe al Omanului, a cărui ţară a mediat joi în ngocieri între Statele Unite şi Iran la Geneva, a estimat că toate problemele referitoare la un acord pot să fie soluţionate "aniabil şi în mod exhaustiv" în termen de trei luni.
Aceste negocieri sunt percepute ca fiind o ultimă şansă de evitare a unui război, în urma unor ameninţări cu atacuri americane în Iran şi unei desfăşurări militare importante a Staelor Unite în Orientul Mijlociu.
"Dacă obiectivul este să se garanteze pentru totdeauna că Iranul nu se poate dota cu bomba nucleară, cred că am rezolvat această problemă mulţumită acestor negocieri, convenind un progres foarte important, care nu a mai fost realizat niciodată mai înainte", a declarat el.
"Cred că dacă putem profita de această oportunitate şi o putem valorifica, avem un acord la îndemână", a apreciat el.
Potrivit ministrului de Externe din Oman, Iranul nu va putea să stocheze urniu îmbogăţit şi vor avea loc verificări în acest sens.
El a anunţat de asemenea că Iranul îşi va scădea stocul actual "la cel mai scăzut nivel posibil".
Statele Unite acuză Iranul - care dezminte - de faptul că vrea să se doteze cu bomba atomică şi insistă asupra unei interziceri totale a îmbogăţirii uraniului.
Iranul îşi apără un drept la dezvoltarea unui domeniu nuclar civil.
Însă, "dacă nu poţi să stochezi material îmbogăţit, nu poţi în niciun caz să fabrici o bombă" atomică, a subliniat la CBS Badr Albusaidi.
