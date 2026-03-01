Principalul consilier al ayatollahului Ali Khamenei promite răzbunare, după atacurile asupra liderului suprem: Criminalii sioniști și americanii vor regreta

După ce Channel 12 a relatat că se număra printre principalii oficiali iranieni vizați în loviturile SUA și Israel, principalul consilier al liderului suprem Ali Khamenei, Ali Larijani, a publicat un mesaj pe contul său de X, relatează The Times of Israel.

„Vom face ca criminalii sioniști și americanii fără rușine să regrete faptele lor. Soldații curajoși și marea națiune a Iranului vor oferi o lecție de neuitat opresorilor internaționali infernali", a scris Larijani.

Conform rapoartelor, Khamenei a pus la punct planuri detaliate pentru succesiunea sa și lanțuri de comandă de urgență în cazul în care el sau alți lideri de rang înalt ar fi uciși în posibile atacuri americane sau israeliene, ridicându-l pe loialul său de lungă durată Larijani la nivel de coordonare a crizei.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis sâmbătă într-o lovitură israeliană, în cadrul unei operațiuni militare comune de amploare desfășurate de Statele Unite și Israel, potrivit unor declarații făcute de ambasadorul Israelului la Washington către oficiali americani.

Un oficial israelian a confirmat pentru publicația Axios că, potrivit informațiilor serviciilor de informații israeliene, Khamenei este mort.

Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, a condus Iranul timp de 35 de ani, fiind unul dintre cei mai longevivi lideri autoritari din lume. Moartea sa reprezintă o lovitură majoră pentru regimul iranian și ar putea accelera prăbușirea acestuia, un obiectiv declarat în mod explicit de oficiali americani și israelieni în contextul actualei campanii militare.