Putin convoacă de urgență Consiliul de Securitate al Federației Ruse după atacurile asupra Iranului
Postat la: 28.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a prezidat sâmbătă o reuniune cu membrii Consiliului de Securitate al Federației Ruse pentru a analiza situația din jurul Iranului, țară cu care Moscova are un acord de parteneriat strategic, a informat Kremlinul.
Potrivit purtătorului de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, reuniunea s-a desfășurat prin videoconferință. Oficialul, citat de agențiile locale, nu a oferit detalii despre conținutul discuțiilor.
Anterior, Rusia a condamnat atacul forțelor americane și israeliene împotriva Iranului, susținând că acesta ar fi fost planificat de mult timp, în pofida declarațiilor Israelului potrivit cărora nu urmărește un conflict armat cu Republica Islamică.
Ministerul rus de Externe a transmis într-un comunicat că „nu lasă loc de îndoială faptul că este vorba despre un act de agresiune armată planificat și neprovocat împotriva unui stat suveran și independent, membru al ONU", calificând atacul drept „imprudent" și o încălcare a dreptului internațional.
La scurt timp după publicarea comunicatului, Moscova a anunțat o convorbire telefonică între ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și omologul său iranian, Abas Araqchi.
În cadrul discuției, oficialul iranian a prezentat măsurile luate de Teheran pentru a respinge atacurile Statelor Unite și Israelului și a acuzat cele două țări că au zădărnicit negocierile privind soluționarea pașnică a situației legate de programul nuclear iranian.
La rândul său, Lavrov a reiterat condamnarea Rusiei față de atacuri și a pledat pentru încetarea imediată a acestora. Totodată, ministrul rus a subliniat disponibilitatea Moscovei de a contribui, inclusiv în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, la identificarea unor soluții diplomatice pentru detensionarea conflictului și a anunțat că va solicita convocarea acestui for.
Ministerul rus de Externe a transmis, de asemenea, că există îngrijorări legate de posibile riscuri radiologice în regiune. Referirea vizează centrala nucleară de la Bushehr. Potrivit informațiilor disponibile, instalația nu ar fi suferit pagube în urma loviturilor, însă compania rusă care o operează a evacuat aproximativ 100 de persoane din Iran.
Pe 30 ianuarie, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, a efectuat o vizită surpriză la Moscova, unde a fost primit de Vladimir Putin, fără ca rezultatele întâlnirii să fie făcute publice.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
„Elevii nu mai pot raționa". Profesorii avertizează că inteligența artificială alimentează o criză a capacității copiilor de a gândi: „Fast-food-ul educației"
În anii '80 și '90, daca un licean avea ghinion, era in criza de timp și cauta o cale ușoara de scapare, copiatul ...
-
Economia escaladării. Ce ne spune cazul Bonnie Blue despre lumea în care trăim
Plecam de la un caz concret, care ne-a invadat spațiul social in ultimile zile și care merita comentat. Tia Billinger, c ...
-
China trimite mii de bărci de pescuit în largul coastelor Japoniei care se pot transforma oricând în arme plutitoare!
Mii de nave de pescuit chineze au aparut in formațiuni foarte stranse in apropierea apelor administrate de Japonia, potr ...
-
„Lista neagră" de la ANAF devine secretă. Românii vor fi expuși la inspecții fără niciun avertisment
Guvernul propune ca, pana la 31 decembrie 2026, contribuabilii sa nu mai poata solicita oficial de la Agenția Naționala ...
-
Ce se întâmplă dacă lași butonul nuclear pe mâna AI? Studiul care i-a îngrozit pe cercetători. "Câștigăm împreună sau pierim împreună"
Un studiu recent de la King's College London indica faptul ca modelele de inteligența artificiala (IA) pot escalada conf ...
-
Elon Musk anunță un verdict înfiorător despre un fenomen ce invadează omenirea: "Lumea va fi traumatizată"
Lumea se afla intr-o continua schimbare, insa incertitudinile politice generate de Donald Trump, razboaiele și crahul bu ...
-
N-au descoperit Planeta X dar au zis ca există Planeta Y: Cercetătorii americani fac un anunț major - o nouă lume s-ar putea ascunde chiar în curtea noastră cosmică
Un grup de cercetatori americani susține ca are indicii despre existența unei planete inca nedescoperite, cu o dimensiun ...
-
Iranul face pasul înapoi: a acceptat să nu mai stocheze uraniu îmbogăţit
Iranul a acceptat sa nu mai stocheze uraniu imbogatit, anunta ministrul de Externe al Omanului, Badr Albusaidi, salutand ...
-
Washington a luat o decizie crucială. Mișcarea care a dat industria globală a inteligenței artificiale peste cap
Industria globala a inteligenței artificiale a fost zguduita, vineri seara, de o decizie cu implicații politice și milit ...
-
Ruptură totală între Casa Albă și Anthropic: proiectele guvernamentale de inteligență artificială, sistate
Un conflict intre Pentagon și compania americana de inteligența artificiala Anthropic scoate la iveala o intrebare care ...
-
Au descoperit fizicienii o nouă dimensiune a realității? Ipoteza care ar putea schimba radical modul în care înțelegem Universul
O echipa de cercetatori de la Universitatea din Varșovia și Universitatea din Oxford lanseaza o ipoteza care ar putea sc ...
-
Ați observat că ChatGPT a devenit mai prost? Nu e doar o impresie. E o decizie de business și iată de ce
În ultimele luni, mii de utilizatori din toata lumea scriu pe toate rețelele sociale același lucru: raspunsurile s ...
-
Care sunt cele mai recomandate echipamente moto de stradă pentru confort și siguranță zilnică în 2026? 7 opțiuni esențiale pentru riderii moderni
În 2026, echipamentul moto de strada nu mai inseamna doar protecție „de bifat", ci un sistem complet care lu ...
-
Cum arata un mesaj prin care se concediază în bloc 4000 de angajați (40% din total) pe motiv de Inteligență Artificială
Mesajul prin care Jack Dorsey anunta concedierea a peste 4000 de oameni, 40% din total angajați, de la Block (Square). D ...
-
Noi detalii din ancheta de la clubul The Buddhist din București, unde funcționa un bordel de lux. Unele fete erau infectate cu HIV
Clubul de noapte din București, inchis zilele trecute de anchetatori, era supranumit "Raiul striptease". Procurorii au d ...
-
Bărbat arfestat după o bătaie cu bulgări de zăpadă la New York. Primarul Mamdani dă o declarație care i-a revoltat pe polițiști
O bataie cu bulgari de zapada in timpul viscolului din New York s-a transformat intr-o confruntare cu poliția orașului, ...
-
Ideologul elitei globale de la Forumul Economic Mondial descrie în amănunt scenariul în urma căruia AI va face depopularea planetei VIDEO
Youval Harari, cel care este cunoscut ca "ideologul Forumului Economic Mondial", condus acum direct de CEO de la BlackRo ...
-
Ciuperca mortală care "devorează" organismul uman se răspândește rapid în întreaga lume pe motiv de încălzire globală
O schimbare determinata de clima impinge ciuperca mortala Aspergillus in regiuni considerate anterior prea reci pentru s ...
-
AI va declanșatorul unei noi crize globale încă din 2026 - Simularea computerizată care avertizează asupra unor șocuri economice și sociale: 2027 - Game over!
O analiza recenta sub forma de experiment ipotetic, bazat pe o simulare computerizata, atrage atenția asupra riscului ca ...
-
Industria divertismentului online în România - Evoluție, reglementare și perspective de viitor
În ultimii zece ani, modalitatea prin care ne relaxam, ne informam și comunicam s-a schimbat profund. De la episoa ...
-
Înfrângere majoră pentru Netflix: Șeful cel mare s-a dus la Trump și când a ieșit de acolo s-a schimbat totul
Paramount a iesit victorios in lupta de cateva luni pentru Warner Bros. Discovery, dupa ce Netflix s-a retras joi, lasan ...
-
McDonald's recunoaște că Germania a ajuns la mâna comunitatii islamice care a devenit aproape majoritară în marile orașe
În Germania, McDonald's a eliminat in timpul zilei imaginile cu mancare de pe panourile sale publicitare, cu ocazi ...
-
Ultimele detalii de la negocierile dintre SUA și Iran: La Casa Albă se pregătește ceva major
SUA și Iran descriu negocierile nucleare de la Geneva drept „pozitive", cu progrese inregistrate, dar divergențe m ...
-
Preşedintele Forumului de la Davos, Borge Brende, și-a dat demisia după ce a apărut în documentele din dosarul Epstein
Președintele Forumului Economic Mondial de la Davos (WEF) , norvegianul Borge Brende, și-a anunțat joi demisia, in conte ...
-
România își inventariază zăcămintele de metale rare și caută companii americane pentru parteneriate de exploatare. Un prim acord a fost deja semnat
Romania iși inventariaza zacamintele de metale rare și cauta companii americane pentru parteneriate de exploatare. Un pr ...
-
Europa așteaptă „aprobarea" lui Putin pentru trimiterea de forțe de menținere a păcii în Ucraina. Noi discuții la Geneva. Trump vrea să se încheie războiul într-o lună
Liderii europeni intenționeaza sa trimita trupe de menținere a pacii in Ucraina doar daca Rusia iși va da acordul, teman ...
-
Donald Trump refuză să vină în România. Deși a fost invitat, președintele american trimite pe altcineva în locul lui la Summitul B9+
Romania se pregatește sa primeasca lideri euroatlantici la Summitul B9+, programat pe 13 mai la București. Printre invit ...
-
Scenariu nuclear alarmant în raportul ISW: Rusia ar putea pregăti o operațiune sub steag fals în Ucraina
Institutul american pentru Studiul Razboiului (ISW) a declarat intr-un raport ca Kremlinul ar putea provoca un incident ...
-
Uluitorele previziuni despre AI ale celui care a refuzat Pentagonul ca să supravegheze populația
Este o framantare uriasa in cateva state super dezvoltate tehnologic din SUA cu privire la avansul accelerat al sistemel ...
-
Neo-marxistul Moise Guran dă un atac la președinte: "E timpul să o spunem deschis. Dl Nicușor Dan are nevoie de niște șuturi în cur"
Moise Guran, cunoscut cu viziuni userist-progresist-sorosiste, lanseaza un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu