Putin convoacă de urgență Consiliul de Securitate al Federației Ruse după atacurile asupra Iranului

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a prezidat sâmbătă o reuniune cu membrii Consiliului de Securitate al Federației Ruse pentru a analiza situația din jurul Iranului, țară cu care Moscova are un acord de parteneriat strategic, a informat Kremlinul.

Potrivit purtătorului de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, reuniunea s-a desfășurat prin videoconferință. Oficialul, citat de agențiile locale, nu a oferit detalii despre conținutul discuțiilor.

Anterior, Rusia a condamnat atacul forțelor americane și israeliene împotriva Iranului, susținând că acesta ar fi fost planificat de mult timp, în pofida declarațiilor Israelului potrivit cărora nu urmărește un conflict armat cu Republica Islamică.

Ministerul rus de Externe a transmis într-un comunicat că „nu lasă loc de îndoială faptul că este vorba despre un act de agresiune armată planificat și neprovocat împotriva unui stat suveran și independent, membru al ONU", calificând atacul drept „imprudent" și o încălcare a dreptului internațional.

La scurt timp după publicarea comunicatului, Moscova a anunțat o convorbire telefonică între ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și omologul său iranian, Abas Araqchi.

În cadrul discuției, oficialul iranian a prezentat măsurile luate de Teheran pentru a respinge atacurile Statelor Unite și Israelului și a acuzat cele două țări că au zădărnicit negocierile privind soluționarea pașnică a situației legate de programul nuclear iranian.

La rândul său, Lavrov a reiterat condamnarea Rusiei față de atacuri și a pledat pentru încetarea imediată a acestora. Totodată, ministrul rus a subliniat disponibilitatea Moscovei de a contribui, inclusiv în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, la identificarea unor soluții diplomatice pentru detensionarea conflictului și a anunțat că va solicita convocarea acestui for.

Ministerul rus de Externe a transmis, de asemenea, că există îngrijorări legate de posibile riscuri radiologice în regiune. Referirea vizează centrala nucleară de la Bushehr. Potrivit informațiilor disponibile, instalația nu ar fi suferit pagube în urma loviturilor, însă compania rusă care o operează a evacuat aproximativ 100 de persoane din Iran.

Pe 30 ianuarie, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, a efectuat o vizită surpriză la Moscova, unde a fost primit de Vladimir Putin, fără ca rezultatele întâlnirii să fie făcute publice.