Ești deja marcat cu numărul fiarei chiar acum. Fiecare celulă a corpului tău poartă pecetea cu 666 și nu e teoria conspirației

Sună ca începutul unui film de groază. Dar nu este. Este chimie de liceu, despre care Biserica a preferat să tacă. Mulți se feresc de trei șase. De secole ni s-a spus că este pecetea diavolului, a antihristului, a răului absolut. În Apocalipsa lui Ioan se spune: „Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este număr de om, și numărul ei este șase sute șaizeci și șase.”

Majoritatea citesc și se gândesc la demoni. Dar fraza esențială trece neobservată: „este număr de om”. Acum să privim știința. Din ce este făcută viața pe Pământ? Din ce este făcut corpul tău? Ești o formă de viață bazată pe carbon. Fundamentul biologiei tale este elementul carbon. Deschizi Dmitri Mendeleev și tabelul periodic. Te uiți la structura atomului de carbon. Ce vezi? 6 protoni, 6 neutroni, 6 electroni. 6-6-6.

666 nu este o linie directă către diavol. Este structura materiei organice. Este codul corpului tău. Este codul „fiarei”, adică al învelișului tău biologic animal. Textul biblic nu te sperie, constată un fapt. Omul este spirit într-o formă de carbon. Iar fiara nu este un monstru cu coarne sub pat. Fiara este natura ta animală, instinctul de supraviețuire, reproducerea, frica, agresivitatea. Cât timp trăiești doar pentru trup, pentru hrană și siguranță, trăiești sub semnul lui 666. Devii un animal foarte dezvoltat. Scopul vieții nu este să demonizezi numărul, ci să îl depășești. Fără să-ți urăști trupul. Trupul este templu.

În acest cadru, sarcina omului este transformarea. Trecerea de la plumb la aur. De la conștiința legată strict de materie la o conștiință luminoasă, cristalină. Nu trebuie să distrugi fiara din tine. Trebuie să o îmblânzești și să o ridici. Nu căuta antihristul în coduri de bare sau în pașapoarte. 666 este materialul din care este cusut costumul tău pentru această lume. Nu este blestem. Este punct de plecare. Toți începem ca 666. Unii aleg să rămână acolo. Alții aleg să devină mai mult.

Anatol Basarab