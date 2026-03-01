SUA au atacat Iranul cu drone explozive "de unică folosință ieftine", o tehnologie folosită în războiul din Ucraina. Anunțul armatei

Postat la: 01.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

SUA au atacat Iranul cu drone explozive

Armata americană a anunțat sâmbătă, 28 februarie, că a folosit - pentru prima oară - în luptă drone explozive în atacuri în Iran, o tehnologie folosită în Războiul din Ucraina, relatează AFP.

"Task Force Scorpion Strike a folosit pentru prima oară în luptă drone de atac de unică folosință și ieftine", a anunțat într-un comunicat publicat pe X Comandamentul Central american (CENTCOM).

Task Force Scorpion Strike este o unitate a forțelor americane înființată în decembrie.

CENTCOM a anunțat că, în urma atacurilor în Iran, forțele americane s-au "apărat cu succes împotriva a sute de atacuri iraniene cu rachetă și dronă" și că nu s-a înregistrat nicio victimă americană.

"Pagubele în instalațiile americane au fost minime și nu au afectat operațiunile", anunță CENTCOM.

