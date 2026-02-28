Ruptură totală între Casa Albă și Anthropic: proiectele guvernamentale de inteligență artificială, sistate
Postat la: 28.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Un conflict între Pentagon și compania americană de inteligență artificială Anthropic scoate la iveală o întrebare care părea desprinsă din filme, până de curând: poate inteligența artificială să fie folosită pentru a lua decizii care înseamnă viață și moarte?
Disputa a izbucnit în urma unei întâlniri care a avut loc între oficiali de rang înalt din Pentagon și directorul general al Anthropic, Dario Amodei. The Washington Post a relatat vineri că șeful tehnologiei din cadrul Departamentului Apărării ar fi pus pe masă un scenariu extrem: ce s-ar întâmpla dacă o rachetă balistică intercontinentală ar fi lansată asupra Statelor Unite?
Într-o astfel de situație, fiecare secundă contează. Oficialii americani ar fi întrebat dacă sistemul AI al companiei, numit Claude, ar putea ajuta armata să detecteze și să intercepteze rapid o astfel de amenințare. Potrivit sursei citate, răspunsul directorului general al Anthropic i-ar fi iritat pe oficialii Pentagonului. Acesta ar fi răspuns evaziv, spunând: „ne-ați putea suna și am rezolva situația".
Compania neagă însă categoric această versiune și spune că este „complet falsă", subliniind că a fost de acord ca tehnologia sa să fie utilizată pentru apărarea antirachetă, scrie Mediafax.
Disputa nu s-a limitat însă la interceptarea rachetelor. Pentagonul a cerut ca sistemul Claude să poată fi folosit pentru „toate scopurile legale", formulare care ar putea include și arme autonome sau programe extinse de supraveghere.
Oficialii americani au transmis că nu intenționează să desfășoare supraveghere internă în masă și nici să lase AI-ul să decidă singur lansarea armelor nucleare. „Este o solicitare simplă, de bun-simț", a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, argumentând că refuzul companiei ar putea „pune în pericol operațiuni militare critice".
De cealaltă parte, Amodei a susținut că tehnologia actuală nu este suficient de sigură pentru a fi folosită în sisteme de armament autonom. „Într-un set restrâns de cazuri, credem că AI poate submina, nu apăra, valorile democratice", a declarat el, precizând că utilizările legate de arme autonome și supraveghere extinsă „nu au fost niciodată incluse în contractele noastre cu Departamentul Apărării și credem că nici acum nu ar trebui incluse".
După săptămâni de tensiuni și un ultimatum transmis companiei, conflictul a escaladat decisiv. Potrivit Reuters, Donald Trump a anunțat vineri seara că le cere tuturor agențiilor federale să înceteze utilizarea tehnologiei Anthropic, iar Pentagonul a clasificat compania drept „risc pentru lanțul de aprovizionare" - o etichetă gravă în zona securității naționale.
Trump a transmis că agențiile federale vor avea o perioadă de tranziție de șase luni pentru a renunța la produsele companiei și a avertizat că, în caz de neconformare, pot urma consecințe serioase. Decizia reprezintă o lovitură majoră pentru start-up-ul care, până recent, avea contracte importante cu Departamentul Apărării și alte instituții federale.
Oficialii americani spun că va exista mereu „un om în buclă" atunci când vine vorba de arme nucleare, adică decizia umană va fi finală. Însă chiar și atunci, dacă un sistem AI recomandă un anumit răspuns sau identifică o țintă, influența sa asupra deciziei poate fi majoră.
Miza acestei confruntări poate părea îndepărtată pentru orice alt continent, dar implicațiile ei sunt profunde. Statele Unite investesc masiv în integrarea inteligenței artificiale în armată. AI-ul este deja folosit pentru analiză de informații, planificare operațională și securitate cibernetică. Întrebarea dezvoltatorilor de la Anthropic este cât de departe ar trebui să meargă utilizarea tehnologiei pe care au creat-o în scopuri militare.
Iar conflictul dintre Pentagon și Anthropic nu mai este doar unul tehnic sau contractual. A devenit o confruntare politică deschisă despre cine controlează viitorul tehnologiei militare: statul, care invocă securitatea națională, sau companiile private, care se tem că produsele lor ar putea fi folosite într-un mod pe care îl consideră periculos sau nedemocratic.
În spatele termenilor tehnici și al deciziilor executive stă o dilemă fundamentală: dacă inteligența artificială devine suficient de puternică pentru a influența decizii de război, cine stabilește limitele? Guvernul, în numele securității, sau dezvoltatorii, în numele responsabilității?
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
„Lista neagră" de la ANAF devine secretă. Românii vor fi expuși la inspecții fără niciun avertisment
Guvernul propune ca, pana la 31 decembrie 2026, contribuabilii sa nu mai poata solicita oficial de la Agenția Naționala ...
-
Ce se întâmplă dacă lași butonul nuclear pe mâna AI? Studiul care i-a îngrozit pe cercetători. "Câștigăm împreună sau pierim împreună"
Un studiu recent de la King's College London indica faptul ca modelele de inteligența artificiala (IA) pot escalada conf ...
-
Elon Musk anunță un verdict înfiorător despre un fenomen ce invadează omenirea: "Lumea va fi traumatizată"
Lumea se afla intr-o continua schimbare, insa incertitudinile politice generate de Donald Trump, razboaiele și crahul bu ...
-
N-au descoperit Planeta X dar au zis ca există Planeta Y: Cercetătorii americani fac un anunț major - o nouă lume s-ar putea ascunde chiar în curtea noastră cosmică
Un grup de cercetatori americani susține ca are indicii despre existența unei planete inca nedescoperite, cu o dimensiun ...
-
Iranul face pasul înapoi: a acceptat să nu mai stocheze uraniu îmbogăţit
Iranul a acceptat sa nu mai stocheze uraniu imbogatit, anunta ministrul de Externe al Omanului, Badr Albusaidi, salutand ...
-
Washington a luat o decizie crucială. Mișcarea care a dat industria globală a inteligenței artificiale peste cap
Industria globala a inteligenței artificiale a fost zguduita, vineri seara, de o decizie cu implicații politice și milit ...
-
Au descoperit fizicienii o nouă dimensiune a realității? Ipoteza care ar putea schimba radical modul în care înțelegem Universul
O echipa de cercetatori de la Universitatea din Varșovia și Universitatea din Oxford lanseaza o ipoteza care ar putea sc ...
-
Ați observat că ChatGPT a devenit mai prost? Nu e doar o impresie. E o decizie de business și iată de ce
În ultimele luni, mii de utilizatori din toata lumea scriu pe toate rețelele sociale același lucru: raspunsurile s ...
-
Care sunt cele mai recomandate echipamente moto de stradă pentru confort și siguranță zilnică în 2026? 7 opțiuni esențiale pentru riderii moderni
În 2026, echipamentul moto de strada nu mai inseamna doar protecție „de bifat", ci un sistem complet care lu ...
-
Cum arata un mesaj prin care se concediază în bloc 4000 de angajați (40% din total) pe motiv de Inteligență Artificială
Mesajul prin care Jack Dorsey anunta concedierea a peste 4000 de oameni, 40% din total angajați, de la Block (Square). D ...
-
Noi detalii din ancheta de la clubul The Buddhist din București, unde funcționa un bordel de lux. Unele fete erau infectate cu HIV
Clubul de noapte din București, inchis zilele trecute de anchetatori, era supranumit "Raiul striptease". Procurorii au d ...
-
Bărbat arfestat după o bătaie cu bulgări de zăpadă la New York. Primarul Mamdani dă o declarație care i-a revoltat pe polițiști
O bataie cu bulgari de zapada in timpul viscolului din New York s-a transformat intr-o confruntare cu poliția orașului, ...
-
Ideologul elitei globale de la Forumul Economic Mondial descrie în amănunt scenariul în urma căruia AI va face depopularea planetei VIDEO
Youval Harari, cel care este cunoscut ca "ideologul Forumului Economic Mondial", condus acum direct de CEO de la BlackRo ...
-
Ciuperca mortală care "devorează" organismul uman se răspândește rapid în întreaga lume pe motiv de încălzire globală
O schimbare determinata de clima impinge ciuperca mortala Aspergillus in regiuni considerate anterior prea reci pentru s ...
-
AI va declanșatorul unei noi crize globale încă din 2026 - Simularea computerizată care avertizează asupra unor șocuri economice și sociale: 2027 - Game over!
O analiza recenta sub forma de experiment ipotetic, bazat pe o simulare computerizata, atrage atenția asupra riscului ca ...
-
Industria divertismentului online în România - Evoluție, reglementare și perspective de viitor
În ultimii zece ani, modalitatea prin care ne relaxam, ne informam și comunicam s-a schimbat profund. De la episoa ...
-
Înfrângere majoră pentru Netflix: Șeful cel mare s-a dus la Trump și când a ieșit de acolo s-a schimbat totul
Paramount a iesit victorios in lupta de cateva luni pentru Warner Bros. Discovery, dupa ce Netflix s-a retras joi, lasan ...
-
McDonald's recunoaște că Germania a ajuns la mâna comunitatii islamice care a devenit aproape majoritară în marile orașe
În Germania, McDonald's a eliminat in timpul zilei imaginile cu mancare de pe panourile sale publicitare, cu ocazi ...
-
Ultimele detalii de la negocierile dintre SUA și Iran: La Casa Albă se pregătește ceva major
SUA și Iran descriu negocierile nucleare de la Geneva drept „pozitive", cu progrese inregistrate, dar divergențe m ...
-
Preşedintele Forumului de la Davos, Borge Brende, și-a dat demisia după ce a apărut în documentele din dosarul Epstein
Președintele Forumului Economic Mondial de la Davos (WEF) , norvegianul Borge Brende, și-a anunțat joi demisia, in conte ...
-
România își inventariază zăcămintele de metale rare și caută companii americane pentru parteneriate de exploatare. Un prim acord a fost deja semnat
Romania iși inventariaza zacamintele de metale rare și cauta companii americane pentru parteneriate de exploatare. Un pr ...
-
Europa așteaptă „aprobarea" lui Putin pentru trimiterea de forțe de menținere a păcii în Ucraina. Noi discuții la Geneva. Trump vrea să se încheie războiul într-o lună
Liderii europeni intenționeaza sa trimita trupe de menținere a pacii in Ucraina doar daca Rusia iși va da acordul, teman ...
-
Donald Trump refuză să vină în România. Deși a fost invitat, președintele american trimite pe altcineva în locul lui la Summitul B9+
Romania se pregatește sa primeasca lideri euroatlantici la Summitul B9+, programat pe 13 mai la București. Printre invit ...
-
Scenariu nuclear alarmant în raportul ISW: Rusia ar putea pregăti o operațiune sub steag fals în Ucraina
Institutul american pentru Studiul Razboiului (ISW) a declarat intr-un raport ca Kremlinul ar putea provoca un incident ...
-
Uluitorele previziuni despre AI ale celui care a refuzat Pentagonul ca să supravegheze populația
Este o framantare uriasa in cateva state super dezvoltate tehnologic din SUA cu privire la avansul accelerat al sistemel ...
-
Neo-marxistul Moise Guran dă un atac la președinte: "E timpul să o spunem deschis. Dl Nicușor Dan are nevoie de niște șuturi în cur"
Moise Guran, cunoscut cu viziuni userist-progresist-sorosiste, lanseaza un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, ...
-
Paradoxul din Arabia Saudită și Emiratele Arabe: De ce importă cantități uriașe de nisip, deși se află într-un deșert nesfârșit?!
Arabia Saudita și Emiratele Arabe Unite sunt doua dintre țarile cu un deșert nesfarșit, dar, cu toate acestea, se numara ...
-
Celebrul fizician Stephen Hawking, surprins în fotografii din dosarele Epstein: explicațiile familiei
O imagine preluata de presa internaționala dupa publicarea noilor documente Epstein il arata pe Stephen Hawking pe o pla ...
-
Dosarele Epstein: Încă o femeie îl acuză pe Donald Trump că a agresat-o sexual. Abuzurile au început când avea 13 ani
Zeci de inregistrari cu audierea martorilor FBI din ancheta referitoare la Jeffrey Epstein par sa lipseasca din volumul ...
-
Presa rusă de stat o beatifică pe Alina Mungiu Pippidi
Sub titlul "O intregare de bun simț: Unde e granița dintre Rusia și Europa?", portalul de propaganda oficiala a Federași ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu