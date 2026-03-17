Nicușor Dan vrea să ne arate că are sânge în instalație! Președintele are Rh pozitiv la Palatul Cotroceni fiind "primitor universal"

Președintele Nicușor Dan a postat marți pe rețelele sociale imagini cu el, alături de mai mulți angajați din Administrația Prezidențiale, donând sânge chiar în Palatul Cotroceni.

"Donarea de sânge salvează vieți! Împreună, prin gesturi simple și acțiuni ușor de realizat, putem face o mare diferență. Sunt semeni care trec prin experiențe și traume cumplite, prin accidente sau intervenții medicale complicate. În aceste situații dramatice, este esențial ca spitalele să poată asigura transfuziile necesare", a scris președintele Dan.

El a mai spus că Administrația Prezidențială a găzduit marți în Sala Unirii din Palatul Cotroceni o inițiativă de donare de sânge cu scopul de a atrage atenția asupra nevoii critice de rezerve de sânge în sistemul medical. Din surse ale campaniei, se pare ca Nicușor Dan are grupa AB cu Rh pozitiv, fiind "primitor universal", adică poate lua sânge de la toată lumea!

"Dincolo de statutul oficial, suntem în primul rând o comunitate, iar puterea exemplului este poate cel mai important mesaj pe care îl putem transmite. De aceea, încurajez, de mulți ani, donarea periodică de sânge. Le mulțumesc colegilor care s-au alăturat acestui demers fără ezitare și partenerilor de la Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale "Colonel profesor doctor Nicolae Nestorescu" pentru sprijinul acordat. La acest Centru, orice persoană poate dona sânge zilnic de la 7:00 la 12:00", a mai spus președintele Dan.