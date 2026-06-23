Nu face minuni, dar e ieftin și înlocuiește cu succes pâinea albă - Alimentul pe care persoanele cu glicemie mare ar trebui să-l consume zilnic

Când vine vorba despre glicemie, soluțiile spectaculoase sunt rare. Cele utile sunt, de multe ori, banale. Unul dintre cele mai studiate alimente pentru controlul zahărului din sânge este ovăzul, mai ales datorită unei fibre solubile numite beta-glucan.

Ovăzul nu „tratează" diabetul și nu înlocuiește medicația, dar poate fi un aliment inteligent pentru persoanele care au glicemia crescută, prediabet sau diabet de tip 2. Motivul este simplu: fibrele din ovăz încetinesc digestia și pot reduce viteza cu care glucoza ajunge în sânge după masă.

Un studiu amplu publicat în 2022, o analiză sistematică și meta-analiză a studiilor clinice randomizate, a concluzionat că ovăzul și beta-glucanul din ovăz aduc, în general, îmbunătățiri mici, dar relevante, ale controlului glicemic la adulții cu diabet de tip 2. Efectul a fost mai clar pentru scăderea glicemiei à jeun, adică valoarea măsurată pe nemâncate.

Explicația stă în felul în care beta-glucanul se comportă în tubul digestiv. Această fibră formează o substanță vâscoasă, ca un gel fin, care încetinește golirea stomacului și absorbția carbohidraților. Rezultatul: după o masă care conține ovăz, creșterea glicemiei poate fi mai lentă și mai temperată.

O altă analiză, publicată în 2021 în European Journal of Clinical Nutrition, a arătat că adăugarea beta-glucanului din ovăz la mese care conțin carbohidrați reduce răspunsul glicemic și insulinic după masă. Cu alte cuvinte, nu doar ce mănânci contează, ci și ce pui lângă carbohidrați.

Asta nu înseamnă că orice produs cu ovăz este automat sănătos. Diferența este mare între fulgii simpli de ovăz și variantele instant cu zahăr, arome, siropuri sau bucăți de ciocolată. Pentru glicemie, alegerea mai bună este ovăzul cât mai simplu: fulgi de ovăz, ovăz integral, ovăz tăiat sau tărâțe de ovăz.

Cel mai prietenos mod de a-l consuma este la micul dejun, într-o combinație care să nu transforme bolul într-un desert. Ovăzul poate fi fiert în apă sau lapte, apoi completat cu nuci, semințe, iaurt simplu, scorțișoară sau câteva fructe de pădure. Ce ar trebui evitat: zahărul, mierea în exces, toppingurile dulci și porțiile foarte mari.

Pentru persoanele cu probleme de glicemie, mesajul nu este că ovăzul face minuni. Mesajul este că un aliment ieftin, accesibil și ușor de introdus în dietă poate ajuta organismul să gestioneze mai bine carbohidrații, mai ales atunci când înlocuiește cerealele rafinate, pâinea albă sau produsele dulci de la micul dejun.

Așadar, alimentul care merită mâncat aproape zilnic, dacă glicemia este o preocupare, este ovăzul simplu. Nu pentru că promite rezultate rapide, ci pentru că lucrează discret: adaugă fibre, încetinește absorbția zahărului și poate face mesele mai stabile metabolic.

Persoanele cu diabet sau tratament pentru scăderea glicemiei ar trebui totuși să își monitorizeze valorile și să discute schimbările alimentare importante cu medicul, mai ales dacă observă variații mari ale glicemiei.