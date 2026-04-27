Numele USR, în centrul operațiunii "Jupiter" care a închis "presa" ilegală online - Cine este "patronul" site-urilor de știri de pe la toți adunate

Polițiștii au descins luni în mai multe locații din județul Gorj, într-o anchetă care vizează activități online suspectate că ar fi generat venituri prin utilizarea fără drept a conținutului jurnalistic. Potrivit datelor comunicate de IPJ Gorj, vizate sunt persoane fizice și firme care ar fi administrat o rețea de site-uri ce reproduceau articole din presă fără acordul autorilor sau al publicațiilor, în scopul obținerii de trafic și câștiguri materiale.

Bărbatul de 36 de ani, vizat în cele cinci percheziții care au avut loc luni dimineață, ar fi ginerele lui Mihai Prunariu, director al Clubului Sportiv (CS) Pandurii Târgu Jiu, o instituție aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Sport. De asemenea, acesta ar fi președintele Asociației Județene de Fotbal (AJF) Gorj, organismul care gestionează competițiile de fotbal la nivel județean. Bărbatul a fost activ în politică, ocupând în trecut funcția de președinte al filialei județene Gorj a partidului PRO România, din care a demisionat în mai 2021.

Conform documentelor administrative recente (februarie 2026), numele său apare menționat în proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu. Soția acestuia ar fi arhitect și a făcut proiecte pentru USR, fiind asociată cu respectivul partid, în mediul online. USR ar fi vrut să o treacă pe lista de candidați la Consiliul Județean Gorj la alegerile locale, dar femeia nu a vrut. Ea a fost membră USR până în 2024. Ar fi fost doar trei luni membră USR și l-ar fi ajutat pe Cornel Răducan Morega la care lucra ca arhitectă, iar apoi s-ar fi retras.

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 27 aprilie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară, în județul Gorj, la domiciliile și sediile unor persoane fizice și juridice. Din cercetări a reieșit că, din anul 2023 și până în prezent, acestea ar fi implementat și exploatat o rețea de site-uri de tip „știri", prin intermediul cărora ar fi preluat și republicat, fără drept, articole jurnalistice aparținând altor entități media, utilizând fluxuri RSS și fără indicarea corespunzătoare a sursei.

Activitatea infracțională a constat în crearea unui mecanism de tip „site-uri oglindă", prin care a fost generat conținut în mod automat, în scopul obținerii de trafic online și beneficii materiale, cu încălcarea drepturilor de autor și a drepturilor de proprietate intelectuală. În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 194 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și art. 102 alin. 1 lit. b din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.