Temeri legate de siguranța sănătății deoarece jumătate dintre spitalele din Marea Britanie folosesc medici care nu sunt medici

S-a dezvăluit că aproape jumătate din toate trusturile spitalicești NHS folosesc persoane „non-medici" pentru a ocupa rolurile de medici. Personal insuficient calificat este folosit pentru a completa „lacunele din rotație", o mișcare pe care sindicatul medicilor a descris-o drept un „potențial dezastru".

Temeri legate de siguranță, deoarece jumătate dintre spitalele din Marea Britanie folosesc medici care nu sunt medici

Profesioniștii din domeniul sănătății cunoscuți sub denumirea de practicieni avansați, în principal asistente medicale seniori, ocupă roluri îndeplinite de obicei de medicii din secțiile de urgență, unitățile de neonatologie, terapie intensivă și alte domenii.

The Guardian relatează: Aproape jumătate dintre spitalele din Marea Britanie implementează asistenți medicali autorizați (PA) pentru a acoperi lacunele din programul medicilor, conform cifrelor obținute de Asociația Medicală Britanică în temeiul legilor privind libertatea informației de la trusturile NHS din Anglia și de la consiliile de sănătate din Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord.

BMA a avertizat că utilizarea pe scară largă a „persoanelor care nu sunt medici" în roluri medicale „pur și simplu nu este sigură" și ar putea fi determinată de faptul că spitalele utilizează personal mai ieftin decât medicii pentru a economisi bani. Dezvăluirile sale vin în urma unui număr de cazuri în care greșeli de diagnostic sau de tratament comise de către medicii paramedici au dus la vătămări sau deces ale pacienților.

„Substituirea medicilor" pare să încalce directivele NHS din Anglia. NHS Anglia a declarat că, deși practicienii avansați au competențe foarte valoroase, pentru a asigura siguranța pacienților, acest personal „nu ar trebui să înlocuiască rolurile medicilor". În ciuda acestei reguli, unele trusturi NHS au precizat în răspunsurile lor către BMA că utilizează personal nemedical cu experiență, cu abilități specializate, în roluri pe care medicii le-ar îndeplini în mod normal.

De exemplu, trustul NHS pentru femei și copii din Birmingham a declarat: „Practicienii avansați sunt instruiți și angajați să lucreze în același rol ca și colegii lor medicali." „Asta înseamnă că lucrează pe baza unor roluri medicale, care pot fi la nivel de SHO [senior house officer] sau de registrator [registrar], în funcție de specialitate și nivelul de pregătire."

Trustul NHS Barking, Havering și Redbridge din estul Londrei - unde primesc îngrijiri mulți dintre alegătorii secretarului pentru sănătate Wes Streeting - a declarat că în cele două spitale ale sale pentru afecțiuni acute, medicii avansați „acoperirea este de obicei aliniată la [rolurile] medicilor de grad junior sau mediu".

În Scoția, consiliul de sănătate din Dumfries și Galloway include medici asistenti medicali alături de medicii aflați în rotația medicală în unitatea de terapie intensivă și, de asemenea, ca parte a serviciului său de medici de familie în afara orelor de program. Iar consiliul de sănătate din Forth Valley îi folosește în serviciile sale pentru copii și neonatologie internate.

Într-o formalizare suplimentară a rolului asistenților medicali (PA) în furnizarea de îngrijiri medicale efectuate de obicei de medici, 55 dintre organismele NHS din Marea Britanie care au răspuns solicitării de informații a BMA au declarat că permit asistenților medicali să efectueze semnale sonore de urgență, astfel încât să poată fi chemați în cazul unei urgențe, lucru pe care în mod tradițional doar medicii îl fac. Doar 32 au spus că nu fac acest lucru.

„Amploarea substituirii medicilor, demonstrată de aceste cifre, este foarte îngrijorătoare. Este surprinzător să vedem că aproape jumătate dintre organizațiile NHS raportează că utilizează asistenți medicali pentru personalul medical, pentru a ține semnalele de urgență și pentru a face trimiteri către diferite specialități", a declarat Dr. Mel Ryan, medic specialist pediatru în Nottingham și responsabil cu prevenirea substituirii medicilor la BMA.

„Există o diferență enormă în ceea ce privește nivelul de educație și formare între medici și asistenții medicali paramedici. Asistenții medicali paramedici nu pot înlocui medicii, însă, în mod alarmant, mulți angajatori fac exact acest lucru." „Cred că este scandalos faptul că NHS permite înlocuirea medicilor cu persoane fără cunoștințe medicale suficiente, în loc să ofere răspunsul evident la lipsa de medici: angajarea mai multor medici", a spus ea.