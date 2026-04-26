O femeie a intrat în moarte cerebrală după o procedură de chirurgie estetică. Familia dă vina pe medic: "M-a sunat domnul doctor panicat. Am rămas fără grai"

O femeie de 45 de ani a ajuns în moarte cerebrală după ce a fost supusă unei intervenții chirurgicale de lifting facial. Familia femeii acuză medicul estetician că ar fi responsabil de situația în care se află aceasta. Cazul a fost preluat de poliție, dar este anchetat și de Colegiul Medicilor.

Femeia, din Râmnicu Vâlcea, a venit la București pentru a face un lifting facial într-un cabinet privat. La doar câteva minute de la începutul intervenției, operația a fost oprită brusc. După apariția unei complicații neașteptate, medicul a chemat imediat ambulanța. „M-a sunat domnul doctor, panicat așa la voce: „Domnul Dumitru, țin să vă anunț că a apărut o complicație și am chemat salvarea, vă rog frumos să veniți aici, nu știu ce s-a întâmplat." Vă dați seama că am rămas fără grai", a povestit soțul pacientei.

Soția sa a fost transportată la Spitalul de Urgență Floreasca. Deși era conștientă și doar ușor amețită, investigațiile CT au arătat o sângerare în cutia craniană, cel mai probabil provocată de ruperea unui vas de sânge. Ulterior, a fost transferată de urgență la Institutul de Boli Cerebrovasculare.

„Aceste anevrisme cerebrale reprezintă o urgență în situația în care, dacă se mai rup odată, consecințele pot fi urâte de la deces, de la comă; de obicei le acordăm o prioritate", a transmis medicul curant al pacientei. „Hemoragia cerebrală intraventriculară a fost mai mare. A prezentat semne de lipsă de activitate a trunchiului cerebral. Fără reflexe ale trunchiului cerebral, pe care le numim noi, moment în care, din păcate, șansele de supraviețuire ale unui pacient sunt minime", a mai precizat medicul.

Soțul victimei susține că intervenția ar fi avut loc într-un spațiu impropriu, fără respectarea procedurilor medicale. „Era ca un cabinet normal, cum ar veni la dentist, un scăunel", a declarat Sorin Dumitru, soțul pacientei. Familia spune că femeii nu i s-ar fi cerut analize medicale înainte de intervenție. De mai bine de o săptămână, femeia este în moarte cerebrală, ținută în viață de aparate. „Noi am pregătit acum, am luat sicriul, loc de veci și am luat toate chestiile astea și așteptăm", a declarat Sorin Dumitru, soțul pacientei.

Medicul susține că intervenția a fost făcută corect și cere răgaz pentru a clarifica exact circumstanțele incidentului. „Totul a fost informat, totul a fost în regulă, dați-mi voie să vorbesc cu cineva de la pffff.. în zona aceea. Da, intervenția a fost a mea, dar trebuie să știu informații medicale. La orice intervenție cu anestezie locală mică nu este nevoie. Îmi dați un pic de timp să vorbesc și eu cu cineva din zona de spital să știu ce s-a întâmplat", a declarat medicul estetician.