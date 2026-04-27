În timp ce dădea mesaje contradictorii, Trump a realizat sute de tranzacții financiare pe bursă într-o lună

Președintele SUA, Donald Trump, a achiziționat obligațiuni în valoare de cel puțin 51 de milioane de dolari în luna martie, potrivit declarațiilor financiare publicate de autorități, care indică investiții diversificate în mai multe sectoare.

Documentele depuse la U.S. Office of Government Ethics arată că Trump a realizat 175 de tranzacții financiare într-o singură lună, valorile exacte nefiind dezvăluite, ci doar intervale estimative pentru fiecare operațiune. Cea mai mare parte a activelor achiziționate o reprezintă obligațiunile municipale emise de state, autorități locale, districte școlare și alte entități afiliate sectorului public sau parteneriatelor public-private.

Cele mai mari 26 de tranzacții, fiecare cu valori între 1 milion și 5 milioane de dolari, au vizat în principal obligațiuni municipale și titluri de stat americane, dar au inclus și obligațiuni corporative emise de companii precum General Motors și Weyerhaeuser, precum și investiții într-un fond tranzacționat la bursă (ETF) care urmărește obligațiuni cu randament ridicat.

Portofoliul include și obligațiuni corporative din sectoare precum energie, tehnologie, sănătate și servicii financiare, emise de companii precum Broadcom, Nvidia, Meta Platforms, Microsoft, dar și de instituții financiare precum Citigroup, Goldman Sachs și JPMorgan Chase, alături de producătorul de avioane Boeing. Valoarea totală maximă estimată a tuturor achizițiilor de obligațiuni realizate de Trump în această perioadă se ridică la aproximativ 161 de milioane de dolari.