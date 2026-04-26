Donald Trump a supraviețuit încă unui atentat armat. Atacatorul este sustinator al Kamalei Harris. A fost si un român martor la incident

Un bărbat a deschis focul la primul dineu cu corespondenții de la Casa Albă la care a participat Donald Trump în calitate de președinte al SUA.

Cel puțin șapte focuri de armă s-au auzit în afara sălii de bal, în timp ce pe scenă se aflau liderul de la Casa Albă, soția sa, Melania, și alți înalți oficiali din administrația prezidențială. Suspectul, un bărbat de 31 de ani, a fost capturat după ce a deschis focul asupra angajaților servicilor secrete. Avea asupra sa o pușcă, un pistol și mai multe cuțite.

„Preşedintele şi Prima Doamnă sunt în siguranţă, la fel ca toate persoanele aflate sub protecţie", a declarat într-un comunicat serviciul însărcinat cu protecţia înalţilor demnitari politici americani, adăugând că o persoană a fost arestată.

Informații din ancheta privind atacul armat produs la dineul corespondenților de la Casa Albă schimbă accentul asupra motivului din spatele incidentului. Potrivit unor surse citate de CBS News, principalul suspect le-ar fi declarat anchetatorilor, imediat după arestare, că intenționa să vizeze direct oficiali din administrația președintelui Donald Trump. Afirmația sugerează o posibilă motivație politică și ridică întrebări legate de gradul de premeditare al atacului, în condițiile în care evenimentul reunea lideri politici și reprezentanți ai presei într-un cadru extrem de securizat.

Individul identificat ca fiind Cole Allen are 31 de ani și provine din California. Acesta a urmat studii de inginerie și, potrivit autorităților, acționa singur. După incident, Donald Trump l-a caracterizat drept „lup singuratic nebun". În momentul atacului, suspectul era puternic înarmat, având asupra sa o pușcă de vânătoare, un pistol și mai multe cuțite. El urmează să fie prezentat în fața instanței luni. Potrivit acelorași surse apropiate anchetei, Cole Allen le-a spus anchetatorilor că intenționa să deschidă focul asupra unor oficiali ai administrației Trump.

Aceste declarații sunt analizate de autorități pentru a stabili dacă atacul a fost planificat în mod specific pentru a viza persoane aflate în funcții publice. Informația adaugă o nouă dimensiune cazului, care inițial fusese tratat ca un incident izolat, fără o țintă clară.

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 21:00, la Hilton Washington, în timpul dineului anual al corespondenților de la Casa Albă, eveniment la care participau aproximativ 1.200 de invitați. Focurile de armă au fost trase în zona de acces a clădirii, în apropierea punctului de control de securitate, după ce suspectul s-a repezit spre detectorul de metale. Forțele de ordine au intervenit rapid pentru a-l neutraliza pe atacator. În timpul intervenției, un agent al serviciilor secrete a fost rănit.

În interior, invitații au reacționat cu panică, strigând „La pământ, la pământ!" și adăpostindu-se sub mese. Serviciile de securitate i-au evacuat imediat pe Donald Trump, Melania Trump și JD Vance, împreună cu restul delegației prezidențiale.

Preşedintele american Donald Trump a asigurat, sâmbătă seară, că focurile de armă trase la gala presei de la Washington nu îl vor face să renunţe la războiul împotriva Iranului, chiar dacă el consideră că incidentul nu are nicio legătură cu criza internaţională.

„Asta nu mă va face să renunţ la câştigarea războiului din Iran", a declarat preşedintele american. „Nu ştiu dacă a avut vreo legătură cu asta, dar, pe baza informaţiilor de care dispunem, nu cred", a estimat el. El a adăugat că anchetatorii investighează motivele presupusului autor al focurilor de armă, care a fost arestat şi pe care l-a calificat drept „lup singuratic".

Apare și prima relatare a unui român prezent la tentativa de asasinare a președintelui Donald Trump. Iată mesajul transmis de Tamila Cristescu, fiindca lui Radu Cristescu, și distribuit chiar pe pagina tatălui său. Tentativa de asasinat asupra Președintelui Donald Trump se putea termina in mod tragic! Îi mulțumesc Domnului ca totul s a terminat cu bine !

"Sunt recunoscătoare că am fost aici în seara aceasta și sunt și mai recunoscătoare că sunt în siguranță. O împușcătură a izbucnit la Cina corespondenților de la Casa Albă și a fost o reamintire clară a cât de prețioasă este viața cu adevărat"

Preşedintele american Donald Trump şi Prima Doamnă Melania Trump au fost scoşi în grabă de la cina Asociaţiei corespondenţilor de la Casa Albă de către agenţii Serviciului Secret, sâmbătă seară, după ce un bărbat a deschis focul cu o puşcă asupra personalului de securitate. Suspectul, pe care Trump l-a descris ca fiind o "persoană bolnavă", a fost arestat.

Bărbatul înarmat a tras asupra unui agent al Serviciului Secret, a explicat un oficial FBI. La circa două ore după incident, Trump le-a povestit reporterilor de la Casa Albă că ofiţerul a fost salvat de vesta antiglonţ şi este "în formă bună". Toţi oficialii federali prezenţi la cină, inclusiv Trump, au fost în siguranţă.

După ce s-au auzit împuşcăturile, oamenii au început să ţipe "Jos, jos!", mulţi dintre cei 2.600 de participanţi la dineu s-au adăpostit, iar agenţii de securitate i-au împins la pământ pe oficialii administraţiei, inclusiv pe secretarul de stat Marco Rubio, secretarul sănătăţii Robert F. Kennedy Jr. şi secretarul internelor Doug Burgum.