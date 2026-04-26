Donald Trump a supraviețuit încă unui atentat armat. Atacatorul este sustinator al Kamalei Harris. A fost si un român martor la incident
Postat la: 26.04.2026 |
Un bărbat a deschis focul la primul dineu cu corespondenții de la Casa Albă la care a participat Donald Trump în calitate de președinte al SUA.
Cel puțin șapte focuri de armă s-au auzit în afara sălii de bal, în timp ce pe scenă se aflau liderul de la Casa Albă, soția sa, Melania, și alți înalți oficiali din administrația prezidențială. Suspectul, un bărbat de 31 de ani, a fost capturat după ce a deschis focul asupra angajaților servicilor secrete. Avea asupra sa o pușcă, un pistol și mai multe cuțite.
„Preşedintele şi Prima Doamnă sunt în siguranţă, la fel ca toate persoanele aflate sub protecţie", a declarat într-un comunicat serviciul însărcinat cu protecţia înalţilor demnitari politici americani, adăugând că o persoană a fost arestată.
Individul identificat ca fiind Cole Allen are 31 de ani și provine din California. Acesta a urmat studii de inginerie și, potrivit autorităților, acționa singur. După incident, Donald Trump l-a caracterizat drept „lup singuratic nebun". În momentul atacului, suspectul era puternic înarmat, având asupra sa o pușcă de vânătoare, un pistol și mai multe cuțite. El urmează să fie prezentat în fața instanței luni. Potrivit acelorași surse apropiate anchetei, Cole Allen le-a spus anchetatorilor că intenționa să deschidă focul asupra unor oficiali ai administrației Trump.
Aceste declarații sunt analizate de autorități pentru a stabili dacă atacul a fost planificat în mod specific pentru a viza persoane aflate în funcții publice. Informația adaugă o nouă dimensiune cazului, care inițial fusese tratat ca un incident izolat, fără o țintă clară.
Incidentul a avut loc în jurul orei locale 21:00, la Hilton Washington, în timpul dineului anual al corespondenților de la Casa Albă, eveniment la care participau aproximativ 1.200 de invitați. Focurile de armă au fost trase în zona de acces a clădirii, în apropierea punctului de control de securitate, după ce suspectul s-a repezit spre detectorul de metale. Forțele de ordine au intervenit rapid pentru a-l neutraliza pe atacator. În timpul intervenției, un agent al serviciilor secrete a fost rănit.
În interior, invitații au reacționat cu panică, strigând „La pământ, la pământ!" și adăpostindu-se sub mese. Serviciile de securitate i-au evacuat imediat pe Donald Trump, Melania Trump și JD Vance, împreună cu restul delegației prezidențiale.
Preşedintele american Donald Trump a asigurat, sâmbătă seară, că focurile de armă trase la gala presei de la Washington nu îl vor face să renunţe la războiul împotriva Iranului, chiar dacă el consideră că incidentul nu are nicio legătură cu criza internaţională.
„Asta nu mă va face să renunţ la câştigarea războiului din Iran", a declarat preşedintele american. „Nu ştiu dacă a avut vreo legătură cu asta, dar, pe baza informaţiilor de care dispunem, nu cred", a estimat el. El a adăugat că anchetatorii investighează motivele presupusului autor al focurilor de armă, care a fost arestat şi pe care l-a calificat drept „lup singuratic".
Apare și prima relatare a unui român prezent la tentativa de asasinare a președintelui Donald Trump. Iată mesajul transmis de Tamila Cristescu, fiindca lui Radu Cristescu, și distribuit chiar pe pagina tatălui său. Tentativa de asasinat asupra Președintelui Donald Trump se putea termina in mod tragic! Îi mulțumesc Domnului ca totul s a terminat cu bine !
"Sunt recunoscătoare că am fost aici în seara aceasta și sunt și mai recunoscătoare că sunt în siguranță. O împușcătură a izbucnit la Cina corespondenților de la Casa Albă și a fost o reamintire clară a cât de prețioasă este viața cu adevărat"
Preşedintele american Donald Trump şi Prima Doamnă Melania Trump au fost scoşi în grabă de la cina Asociaţiei corespondenţilor de la Casa Albă de către agenţii Serviciului Secret, sâmbătă seară, după ce un bărbat a deschis focul cu o puşcă asupra personalului de securitate. Suspectul, pe care Trump l-a descris ca fiind o "persoană bolnavă", a fost arestat.
Bărbatul înarmat a tras asupra unui agent al Serviciului Secret, a explicat un oficial FBI. La circa două ore după incident, Trump le-a povestit reporterilor de la Casa Albă că ofiţerul a fost salvat de vesta antiglonţ şi este "în formă bună". Toţi oficialii federali prezenţi la cină, inclusiv Trump, au fost în siguranţă.
După ce s-au auzit împuşcăturile, oamenii au început să ţipe "Jos, jos!", mulţi dintre cei 2.600 de participanţi la dineu s-au adăpostit, iar agenţii de securitate i-au împins la pământ pe oficialii administraţiei, inclusiv pe secretarul de stat Marco Rubio, secretarul sănătăţii Robert F. Kennedy Jr. şi secretarul internelor Doug Burgum.
Fosta soție a unui om de afaceri miliardar a fost arestată. Cezara Vuza este acuzată de constituirea unui grup infracțional organizat
Cezara Vuza, fosta soție a omului de afaceri Ștefan Vuza, a fost vizata de o masura de arestare preventiva intr-un dosar ...
Coincidență sinistră: atacul de la Cina Corespondenților, în același loc unde Reagan a fost împușcat în 1981
Incidentul armat de duminica dimineata a avut loc la hotelul Washington Hilton de pe Connecticut Avenue, acelasi hotel i ...
Doctrina lui Robert Monroe: Tu ești recolta - „Loosh", preoțimea și sistemul care îți culege "substanța" de cinci mii de ani
Autor: Dr. Heather Lynn Acesta este un articol lung. Este, de asemenea, unul dintre cele mai importante texte pe care le ...
O femeie fără probleme de sănătate a fost eutanasiată în Elveția. Wendy Duffy a povestit de ce a cerut sinuciderea asistată nefiind bolnava în faza terminală
Wendy Duffy, o mama britanica sanatoasa, dar cu inima franta, a murit la o clinica de sinucidere asistata din Elveția. F ...
O jurnalistă franceză a reușit să obțină două apeluri directe cu Donald Trump în mai puțin de o săptămână. Cine este ea și de ce a ales președintele american să-i răspundă
O jurnalista din Franța a reușit o performanța rara in presa europeana: sa obțina, in decurs de doar cateva zile, doua c ...
Guvernul face publica "Lista băieților deștepți din energie: AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României
Guvernul Romaniei a publicat Lista companiilor care au obținut Avize tehnice de racordare. Este vorba de avize in cuantu ...
Premierul Ilie Bolojan anunță primele măsuri după ce o dronă rusească a căzut la Galați
Premierul Ilie Bolojan anunța primele masuri dupa ce o drona ruseasca a cazut la Galați: „În noaptea trecuta ...
Noua lege a salarizării sistemului bugetar. Cât vor încasa președintele, premierul, miniștrii, parlamentarii, primarii
Guvernul a elaborat prima varianta a noii legi a salarizarii personalului platit din fonduri publice, un proiect care vi ...
Vadim Zeland, fizicianul-fantomă care spune că realitatea ta e doar un „post de radio"
Într-o lume in care toata lumea vrea sa fie vazuta, fotografiata, citata, Vadim Zeland a ales exact invers: sa dis ...
Transformă dormitorul într-un spațiu de odihnă perfectă
Transforma dormitorul intr-un spațiu de odihna perfecta Dormitorul reprezinta refugiul in care ne reincarcam bateriile d ...
Benjamin Netanyahu anunță că a avut cancer și a fost operat. Nu a vrut să divulge informația în timpul războiului cu Iranul
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a anunțat vineri, 24 aprilie, ca a fost diagnosticat cu cancer de prostat ...
De la Strâmtoarea Ormuz la Strâmtoarea Taiwan - Lecțiile învățate de China din conflictul din Orientul Mijlociu
China monitorizeaza indeaproape evolutia razboiului din Iran, nu doar pentru implicatiile sale economice si diplomatice, ...
Samsung pregătește un ecran 3D fără ochelari pentru viitoarele telefoane. Cum funcționează noul display
Samsung ia in calcul introducerea unui display 3D care nu necesita ochelari, posibil chiar pe Galaxy S28 Ultra. Tehnolog ...
SUA amenință că vor „reevalua" pretențiile Marii Britanii asupra Insulelor Falkland și că vor exclude Spania din NATO pentru că nu au susținut războiul împotriva Iranului
Washingtonul ridica tonul și agita din nou spectrul sancțiunilor in interiorul NATO, intr-un moment in care fisurile din ...
Deocamdată la Iași s-au dat 300.000 de dolari pentru macheta unui computer cuantic IBM. Modelul real e promis abia în toamnă
Ceea ce se vede in poza este o macheta de 300.000 de dolari realizata cu sprijin de la consiliul local Iași. Bani dați o ...
Patentul US6506148B2: Manipularea sistemului nervos prin câmpuri electromagnetice de la monitoarele de computer
Efecte fiziologice au fost observate la un subiect uman ca raspuns la stimularea pielii cu campuri electromagnetice slab ...
Iti lipseste un dinte: implant dentar sau punte dentara?
Cand pierzi un dinte, alegerea se rezuma de cele mai multe ori la doua variante: implant dentar sau punte dentara. Sunt ...
Experiențele senzoriale: O explorare a modului în care percepi și interacționezi cu lumea
Lumea in care traiești nu este doar un ansamblu de obiecte și evenimente, ci o succesiune continua de experiențe senzori ...
Premieră în războiul din Ucraina: poziție rusească, capturată de roboți la nivel terestru. Momentul e comparabil cu apariția prafului de pușcă
Sistemele robotice ucrainene sunt folosite pentru a ataca și captura fortificații rusești. Combinate cu drone și forțe u ...
Dezechilibru pe piața carburanților: Zeci de benzinării Petrom au rămas fără motorină, din cauza prețurilor mici / Reacția companiei
Zeci de benzinarii Petrom au ramas fara motorina standard joi, relateaza site-ul Economica citand surse din piața și obs ...
Greșeli de depozitare care îți distrug uneltele de grădină fără să-ți dai seama
Gradinaritul este o activitate care aduce satisfacții imense, insa eficiența acesteia depinde direct de starea uneltelor ...
Un vulcan uriaș din Grecia despre care se credea că e stins a acumulat treptat magmă timp de 100.000 de ani
Vulcanul Methana situat la 50 km sud-vest de Atena a parut adormit timp de peste 100.000 de ani, fara sa erupa sau sa de ...
Se schimbă harta concediilor din această vară, din cauza războiului din Iran. Pentru ce țări s-au reorientat europenii
Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, creșterea prețului la combustibil și problemele de securitate influențeaza ...
„Manifestul" pro-Occident al Palantir îngrijorează criticii. Acuzații de "tehnofascism" pentru mega-compania lui Peter Thiel, apropiatul lui Musk și Trump
Manifestul Palantir a fost descris de critici drept „o amenințare existențiala pentru omenire, bazata pe inteligen ...
Peste o sută hoteluri de pe litoralul românesc au fost scoase la vânzare. Prețurile variază de la sute de mii de euro la peste 10 milioane de euro
Peste 100 de hoteluri de pe litoralul romanesc au fost scoase la vanzare inainte de startul sezonului estival, pe fondul ...
Manevra PSD de a rămâne la butoane în Guvern: Secretarii de stat își vor da demisia „odată cu moțiunea de cenzură"
Vicepremierul Marian Neacșu a declarat joi, la Parlament, ca secretarii de stat PSD nu iși vor depune demisiile din mini ...
Cum să alegi un frigider inteligent - ce trebuie să știi despre tehnologia modernă
Astazi, tehnologia moderna transforma orice aspect al vieții cotidiene, inclusiv modul in care stocam și conservam alime ...
Chiar nu mai vede nimeni ce e fake?! Paradoxul de pe Wall Street - În plin război cu Iranul bursele marchează maxime istorice. Explicațiile reprezentantilor sistemului
Piețele financiare americane marcheaza noi maxime istorice, in ciuda tensiunilor globale dominate de conflictul dintre S ...
Premieră mondială: Marea Britanie interzice fumatul pe viață începând cu o întreagă generație
O țara europeana interzice fumatul și utilizarea țigarilor electronice. Masura vizeaza o importanta parte a populației. ...
Mircea Eliade - Profetism Românesc - Ortodoxia e Creștinismul autentic care dă un sens vieții
Mircea Eliade scria despre Profetismul Romanesc in 12 noiembrie 1927, dand definiția a ceea ce se ințelege cel mai exact ...
