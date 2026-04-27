Suspectul atacului din SUA se prezintă ca un „asasin federal prietenos" în manifestul său, în care face referiri indirecte la Trump
Postat la: 27.04.2026 |
Presupusul autor al atacului armat de la Dineul Corespondenţilor la Casa Albă, la Hotelul Hilton, la Washington, Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, le-a trimis apropiaţilor săi un text lung în care îşi descrie ţintele şi modul cum a planificat atacul, un document transmis autorităţilor de către un membru al familiei sale sâmbătă seara, potrivit Los Angeles Times.
Textul, publicat în întregime de tabloidul New York Post, şi a cărui autenticitate a fost confirmată de către autorităţi mai multor publicaţii americane, permite să se înţeleagă planurile atacatorului. Cole Tomas Allen anunţă în mod clar că vrea să atace oficiali din administraţia Trump. El se prezintă ca un "asasin federal prietenos" şi spune că acţionează în numele unui fel de responsabilitate politică personală. "Sunt un cetăţean al Statelor Unite (...). Ceea ce fac reprezentanţii mei mă priveşte", scrie el.
În document, Donald Trump este vizat fără să fie numit niciodată. "Nu mai sunt dispus să las un pedofil, violator şi trădător să-mi murdărească mâinile cu crimele sale", scrie el. Întrebat despre acest pasaj în emisiunea "60 Minutes" a CBS News, duminică seara, Donald Trump a reacţionat dur. El a întrerupt-o pe jurnalistă şi a contestat orice aluzie la persoana sa. "Mă aşteptam să citiţi asta (...), pentru că voi sunteţi nişte oameni oribili", a tunat el foarte iritat. "Eu nu sunt un violator, n-am violat pe nimeni (...). Nu sunt un pedofil", a tunat el, vizibil deranjat.
Trump a denunţat, în continuare, "mizeriile unui bolnav" şi a adăugat că "ar trebui să vă fie ruşine să citiţi asta (...), sunteţi o ruşine". Ca răspuns, jurnalista l-a întrebat dacă se simte vizat în aceste afirmaţii, având în vedere că nu este menţionat în mod explicit în text. În text este detaliat, de asemenea, un fel de plan în care autorul îşi evocă "regulile de angajare" şi îşi ierarhizează ţintele. "Membrii administraţiei (...) sunt ţinte, clasate de la cel mai înalt la cel mai mic rang", scrie el. Forţele de securitate vor fi vizate "doar dacă e nevoie", scrie el.
El scrie de asemenea că vrea să limiteze victimele colaterale. "A nu face nimic înseamnă complicitate", spune atacatorul. O parte a textului este consacrată răspunderii în avans unor critici. El îşi invocă credinţa pentru a-şi justifica trecerea la fapte. "Întinzi celălalt obraz atunci când eşti oprimat tu însuţi (...), (dar) când este (oprimat) altcineva, a nu face nimic înseamnă să fii complice", scrie el. Documentul dezvăluie o stare de spirit contradictorie.
Atacatorul îşi multiplică scuzele faţă de rudele sale şi persoanele pe care estimează că le pune în pericol. "Îmi cer scuze tuturor celor cărora le-am trădat încrederea", scrie el în introducere, după care evocă frica şi suferinţa pe care le resimte la momentul trecerii la fapte "Este oribil. Îmi vine să vomit, să plâng", mărturiseşte el. În ultimul pasaj, el critică nivelul securităţii la eveniment.
"Mă aşteptam la camere peste tot, agenţi la fiecare zece metri (...). Ceea ce-am găsit e nimic"", scrie el, apreciind că a putut intra înarmat uşor. Potrivit Los Angeles Times, anchetatorii se sprijină de-acum pe acest text pentru a înţelege pregătirea atacului şi motivaţiile suspectului.
Originar din California, el a venit la Washington cu trenul şi s-a înregistrat la hotelul în care avea loc dineul. Sâmbătă seara, el a încercat să treacă de un punct de control de securitate înăuntrul Hotelului Hilton. Acolo a fost interceptat rapid de către agenţi din cadrul Secret Service, după un schimb de focuri. Un agent a fost rănit, fără ca viaţa să-i fie în pericol. Conţinutul textului constituie un element central în clarificarea intenţiilor suspectului şi desfăşurarea tentativei de atac.
