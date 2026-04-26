China contraatacă după noul pachet de sancțiuni al UE: "Subminează relațiile bilaterale prin blocarea companiilor"

China a anunțat că va lua măsurile necesare după ce Uniunea Europeană a inclus entități chineze în cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, avertizând că toate consecințele vor fi suportate de UE.

Beijingul a transmis că decizia UE contravine consensului la care au ajuns cele două părți, potrivit unui comunicat al Ministerului Comerțului, publicat sâmbătă seara.

China susține că sancțiunile subminează angajamentele politice care stau la baza relațiilor China-UE, relatează Bloomberg.

„În ciuda reprezentărilor și obiecțiilor repetate ale Chinei, UE a continuat și a inclus companii chineze în cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei", a transmis ministerul.

China este „profund nemulțumită" și „se opune ferm" acestei decizii, se mai arată în comunicat.

UE a publicat săptămâna aceasta detaliile celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni legate de Rusia, care include noi restricții asupra unui număr de companii chineze.

Sancțiunile vizează furnizori din țări terțe de echipamente sensibile de înaltă tehnologie, UE acuzând mai multe firme din China că ar furniza bunuri cu dublă utilizare sectorului militar-industrial al Rusiei.