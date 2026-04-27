Percheziții de amploare la "pirații media" din România: Zeci de site-uri de știri au fost clonate

Polițiștii au descins luni în mai multe locații din județul Gorj, într-o anchetă care vizează activități online suspectate că ar fi generat venituri prin utilizarea fără drept a conținutului jurnalistic. Potrivit datelor comunicate de IPJ Gorj, vizate sunt persoane fizice și firme care ar fi administrat o rețea de site-uri ce reproduceau articole din presă fără acordul autorilor sau al publicațiilor, în scopul obținerii de trafic și câștiguri materiale.

„O persoană în vârstă de 36 de ani din mun. Târgu Jiu, jud. Gorj administrează o rețea de site-uri de tip 'știri' prin intermediul căreia sunt preluate și replublicate, fără acord, articole jurnalistice aparținând acestora, prin utilizarea fluxurilor RSS, fără indicarea corespunzătoare a sursei, creându-se astfel site-uri de tip 'oglindă', de natură a încălca drepturile de autor și drepturile de proprietate intelectuala.

În ceea ce privește modul de operare, din coroborarea probelor administrate în cauză rezultă că acesta a conceput și implementat un mecanism complex, structurat și repetitiv, bazat pe exploatarea unei infrastructuri online extinse, creată prin înregistrarea unui număr semnificativ de domenii web, organizate după un tipar unitar, respectiv utilizarea sintagmei 'știri' în asociere cu denumiri de localități sau județe, în scopul creării aparenței unor publicații locale independente.

Din investigațiile efectuate a rezultat faptul ca acesta deține aproximativ 120 de domenii, precum știridingorj.ro, știridelavrancea.ro, știridinvaslui.ro, știridintulcea.ro, știridinsuceava.ro, știridinilfov.ro etc. Prin intermediul acestor domenii a retransmis continut postat online de publicații precum AS in Gorj, Gorj Express si News Bucuresti", au declarat surse judicare pentru Stiripesurse.ro.

Acțiunea polițiștilor a constat în efectuarea a cinci percheziții la locuințele unor persoane și la sediile unor societăți comerciale. Activitățile au fost desfășurate de lucrători din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice. Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, începând din 2023, persoanele vizate ar fi operat o rețea de site-uri de știri. Prin intermediul acestora, ar fi fost preluate și republicate articole aparținând altor entități media, fără drept și fără menționarea corectă a sursei, folosindu-se fluxuri RSS.

Anchetatorii susțin că ar fi fost create „site-uri oglindă", prin care conținutul era generat automat. Scopul acestor platforme ar fi fost atragerea de trafic online și obținerea de beneficii materiale, în condițiile încălcării drepturilor de autor și a drepturilor de proprietate intelectuală. În acest dosar sunt efectuate cercetări pentru posibile fapte prevăzute de legislația privind drepturile de autor și mărcile. Este vorba despre art. 194 din Legea nr. 8/1996, precum și art. 102 alin. 1 lit. b din Legea nr. 84/1998.