A trecut la Dumnezeu scriitorul, eseistul, medicul și politicianul Dan Claudiu Tănăsescu

La câteva ore după ce a împlinit 88 de ani, cunoscutul eseist, scriitor, medic și om politic român, Dan Claudiu Tănăsescu a trecut la Domnul. O coincidență pe care ar fi comentat-o în stilu-i caracteristic chiar el. Acesti 88 de ani impliniti cu precizie, un "dublu infinit", cu o plecare la cerurile deschise la două săptămâni după Paști.

Medic prin vocație, scriitor prin spirit și om politic prin dorința de a schimba societatea, Dan Claudiu Tănăsescu lasă în urmă o moștenire culturală și profesională impresionantă. A fost o figură centrală a boemei bucureștene, el publicând peste 12 volume de proză și romane, patru dintre ele fiind și premiate. Printre cele mai apreciate lucrări se numără titlurile publicate la Editura Velvet Story, cărțile sale fiind recunoscute pentru stilul viu și personajele bine conturate.

Dan Claudiu Tănăsescu s-a născut pe 26 aprilie 1938 în localitatea ilfoveană Mogoșoaia. După terminarea liceului a absolvit Facultatea de Medicină din Cluj, în anul 1964, fiind repartizat ca medic în orașul Mărășești. Lucrează acolo timp de 7 ani, după care profesează medicina în Capitală, la policlinicile „Colțea" și „Drumul Taberei" până în anul 1990, când devine primar al comunei Mogoșoaia. Rămâne în fotoliul de primar 15 ani, până în anul 2004 când este ales senator în Parlamentul României. Este membru al Uniunii Scriitorilor.

Dan Claudiu Tănăsescu a fost un apropiat al marilor scriitori români, precum Marin Preda și Fănuș Neagu, fiind martor la momente istorice ale culturii noastre. Acum, în această nefastă zi, deplângem că a plecat dintre noi un om care a știut să vindece nu doar trupuri, ci și suflete prin cuvântul scris. Dan Claudiu Tănăsescu va rămâne în amintirea noastră nu doar pentru titlurile și funcțiile deținute, ci și pentru caracterul său integru și pentru spiritul său vivace, care a inspirat generații întregi de cititori și pacienți.

Trupul neînsuflețit va fi depus marți, 28 aprilie, de la ora 15, la Capela Funerară Mogoșoaia, situată în strada Viilor nr. 8A, din localitatea ilfoveană Mogoșoaia. Înmormântare va avea avea loc, miercuri 29 aprilie la Cimitirul Parohial Mogoșoaia 1, în vecinătatea capelei. Dumnezeu sa-l ierte și sa-l odihneasca-n pace!