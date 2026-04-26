SUA: Un imigrant ilegal a fost surprins în timp ce mușca fața unui copil mic și voia să o mănânce

Un imigrant ilegal a fost surprins mușcând fața unui copil mic și încercând să o mănânce, într-un atac oribil, care a stârnit indignare în toată America. Poliția din San Antonio a confirmat că era un străin pentru victime, fără niciun motiv aparent. Această barbarie este rezultatul previzibil al anilor de granițe deschise și de aplicare laxă a legii, practicate de regimul Biden.

Atacul sălbatic a avut loc când suspectul a lovit cu pumnul o mamă din Texas în față, i-a smuls fiica de 3 ani din brațe și a mușcat și a înceercat că mănânce părți din fața copilului mic în Parcul Espada din San Antonio. Incidentul brutal, surprins în detaliu de știrile locale și distribuit pe scară largă pe X, evidențiază costul neobosit al politicilor de deschidere a frontierelor care continuă să pună în pericol familiile americane.

Suspectul, Atharva Vyas, în vârstă de 24 de ani, imigrant ilegal din India, a ieșit din pădure sâmbătă în jurul orei 15:00, în timp ce Gabriela Perez, în vârstă de 27 de ani, se afla în parcul South Side cu familia sa. El a lovit-o pe Perez în față, a apucat-o de păr, făcând-o să-și scape fiica, apoi a atacat-o pe fetița de 3 ani mușcând-o de față, provocându-i vătămări corporale grave, inclusiv pierderea a doi dinți. Trecătorii l-au abordat și l-au imobilizat până la sosirea poliției.

Perez a descris coșmarul: „A fost un film cu zombi. Ca și cum ar fi fost." Ea a adăugat că era „o scenă dintr-un film de groază". Fiica ei se recuperează după rănile provocate de sălbatic. KSAT relatează, de asemenea, că Perez spune că bărbatul a încercat să-i înfigă fiicei sale degetele mari în ochii. „A încercat să-i împungă ochii cu degetul mare", a spus Perez. „M-a lovit. Era un bărbat mare. Îmi amintesc cum stătea întins acolo și o căuta (pe fiica ei) și l-am văzut deasupra încercând să-i facă cu degetul mare."

Mama a postat imagini cu rănile copilului pe Go Fund Me, menționând că „De la atac, fiica mea a avut nevoie constantă de îngrijire, confort și reasigurare. Nu se poate întoarce la creșă sau nu poate fi lăsată cu altcineva, așa că a trebuit să-mi iau timp liber de la serviciu pentru a-i fi alături." Vyas se confruntă cu acuzații de vătămare corporală a unui copil cu intenția de a provoca vătămări corporale, agresiune cauzatoare de vătămări corporale, agresiune gravă și intrare ilegală dintr-o țară străină.