Asta e prea de tot: Dietele bogate în fructe și legume pot dezvolta cancere agresive!

Un nou studiu arată că dietele considerate extrem de sănătoase, cu multe legume și fructe, ar putea cauza cancere destul de agresive. Factorul de risc nu este reprezentat de mâncare în sine, ci de pesticidele folosite în agricultură, spun specialiștii.

Detalii vin dintr-o nouă cercetare privind cancerul realizată de Școala de Medicină Keck a Universității din California de Sud. Noul studiu, care a vizat 187 de pacienți tineri diagnosticați cu cancer, a descoperit o legătură exasperantă între incidența carcinomului pulmonar - in acest caz - și consumul statistic mai mare de alimente sănătoase, inclusiv legume de culoare verde închis și leguminoase, al acestor pacienți.

Oncologul medical Jorge Nieva de la USC Keck, coautor al noii cercetări, a remarcat că studiile anterioare au documentat, de asemenea, rate mai mari de cancer pulmonar la lucrătorii agricoli expuși la pesticide - dovezi care ar susține teoria lor privind relația cauzală a pesticidelor cu boala, scrie NY Post. Pe de altă parte, un risc major pentru alte tipuri de cancer sunt aratate intr-un nou raport arată că zeci de milioane de americani ar putea consuma apă contaminată cu nitrați la niveluri asociate cu riscuri mari pentru sănătate.

Potrivit analizei realizate de organizația Environmental Working Group (EWG), peste 62 de milioane de americani - aproximativ 1 din 5 - sunt expuși la concentrații potențial periculoase de nitrați în apa de la robinet. Nitrații sunt compuși naturali, prezenți în aer, apă și sol, dar devin problematici atunci când ajung în sistemele de apă potabilă în urma utilizării fertilizanților agricoli. Aceștia pot pătrunde în pânza freatică și în râuri, ajungând ulterior în rețelele publice de alimentare. Substanța este invizibilă, fără gust sau miros, ceea ce face dificilă detectarea fără analize specializate.

Aceeasi apa este folosita pentru "spalarea" la robinet a fructelor si legumelor care sunt ulterior consumate. Deși limita legală stabilită în SUA pentru nitrați în apa potabilă este de 10 miligrame pe litru - standard stabilit încă din 1962 - cercetări recente sugerează că efecte negative pot apărea la valori mult mai mici. Studiile citate în raport indică posibile legături între expunerea la nitrați și afecțiuni precum: cancer gastric, de colon, de rinichi și vezică, boli tiroidiene, nașteri premature și malformații congenitale.

Cercetătorii au analizat date din aproape 50.000 de sisteme publice de apă din toate statele americane, pentru perioada 2021-2023. Rezultatele arată că peste 6.000 de sisteme de apă, care deservesc 62,1 milioane de persoane, au avut niveluri de cel puțin 3 mg/l iar peste 3.200 de sisteme au depășit 5 mg/l, nivel asociat cu anumite tipuri de cancer. Problema nu este limitată la zonele agricole. Datele indică prezența nitraților și în marile orașe americane. Printre zonele unde au fost înregistrate valori ridicate se numără: Los Angeles, Phoenix, Philadelphia, Las Vegas, San Jose, Columbus.

În același timp, cele mai ridicate niveluri au fost identificate în sisteme mici, bazate pe apă din puțuri. Unele comunități au raportat valori de două sau chiar trei ori peste limita legală. De exemplu în Fresno, peste 500.000 de persoane au fost expuse la niveluri de până la 14 mg/l iar în Garden City (Kansas), aproximativ 35.000 de oameni au avut apă cu până la 37 mg/l. S-a constatat și că într-o comunitate din California, nivelul a ajuns la 50 mg/l.