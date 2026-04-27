O familie chineză a creat o „clonă" cu inteligența artificială pentru a consola o femeie după ce singurul ei fiu a murit într-un accident de mașină. Se pare că mama, în vârstă de 80 de ani, nu știe că fiul ei a murit pentru că vorbește cu o versiune a lui bazată pe inteligență artificială. Familia ei „spera să ascundă vestea" morții singurului ei copil.

După ce un bărbat din China a murit într-un accident rutier anul trecut, familia sa a angajat o echipă de tehnologie cu inteligență artificială (IA) pentru a crea o versiune digitală a lui pentru a o consola pe mama sa în vârstă. Creația IA este capabilă să discute online cu mama sa octogenară, scrie South China Morning Post.

La începutul anului trecut, singurul copil al femeii a murit într-un accident rutier. Familia sa spera să ascundă vestea de mama sa, care are peste 80 de ani și suferă de boli de inimă.

Incidentul a fost dezvăluit de liderul echipei de IA, Zhang Zewei, care locuiește în provincia estică Jiangsu. Fiul bărbatului l-a contactat pe Zhang, rugându-l să creeze un geamăn digital al tatălui său, furnizând numeroase fotografii, videoclipuri și înregistrări audio cu acesta vorbind în dialectul său.

Creația arată exact ca bărbatul decedat și chiar imită obiceiul său de a se apleca în față în timp ce vorbește, se arată în raport. Fiul virtual vorbește cu mama în fiecare zi printr-un apel video pe o aplicație de chat.

Mama îl îndeamnă adesea pe „fiu" să mănânce bine, să poarte haine groase și să fie atent la siguranța sa personală atunci când iese în oraș. Ca răspuns, „fiul" promite că îi va urma sfatul. El adaugă că trebuie să lucreze în alt oraș pentru a câștiga bani și nu s-a putut întoarce să o însoțească.

„Ar trebui să mă suni mai des ca să știu dacă ești bine sau nu. Îmi este atât de dor de tine. Îmi pare atât de rău că nu te pot vedea personal", a spus mama într-o conversație. „Fiul" a răspuns: „Bine, mamă. Dar sunt prea ocupat. Nu pot vorbi cu tine mult timp. Ai grijă de tine. Când voi face destui bani, mă voi întoarce acasă."

Până acum, mama nu știe că fiul ei este mort. Mai multe detalii despre familie nu au fost dezvăluite în raport. Zhang, care furnizează serviciul de inteligență artificială de trei ani, se descrie în glumă ca „înșelând emoțiile oamenilor". „Ceea ce facem este să-i consolăm pe cei vii", a fost citat el. Vestea a primit un răspuns uriaș pe rețelele de socializare, opiniile utilizatorilor de internet fiind împărțite.

„Este foarte emoționant. Fiul de inteligență artificială este o minciună blândă", a spus un observator online. „Ce invenție semnificativă. Aș vrea să-l învie pe tatăl meu", a spus o altă persoană. Dar alte persoane au avut o altă opinie. „Nu susțin ce a făcut această familie. Mama este înșelată de mult timp. Mă tem că odată ce adevărul va ieși la iveală, îi va face mai mult rău", a spus o altă persoană.