Fosta soție a unui om de afaceri miliardar a fost arestată. Cezara Vuza este acuzată de constituirea unui grup infracțional organizat
Postat la: 26.04.2026 |
Cezara Vuza, fosta soție a omului de afaceri Ștefan Vuza, a fost vizată de o măsură de arestare preventivă într-un dosar penal instrumentat de procurorii din Neamț, fiind acuzată de constituirea unui grup infracțional organizat și instigare la obținere ilegală de fonduri. Ulterior, măsura a fost modificată în apel, instanța dispunând arest la domiciliu.
În primă fază, Tribunalul Neamț a admis propunerea Parchetului și a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpaților Vuza Crina Cezara și Iulius Dumitru Rotaru, începând cu 28 ianuarie 2026. Cei doi sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, instigare și complicitate la obținere ilegală de fonduri, unele fapte fiind reținute în formă continuată.
Ulterior, Curtea de Apel Bacău a admis contestațiile formulate de inculpați, a desființat decizia inițială și a dispus rejudecarea măsurilor preventive. Prin hotărârea din 6 februarie 2026, instanța a înlocuit arestul preventiv cu arest la domiciliu pentru 21 de zile, până la 26 februarie 2026 inclusiv. În cazul Cezara Vuza, aceasta nu are voie să părăsească imobilul din municipiul Bistrița, localitatea Unirea. Pentru Iulius Dumitru Rotaru, domiciliul stabilit este în municipiul Cluj-Napoca.
Ambii au interdicția de a comunica, direct sau indirect, între ei, cu alți suspecți sau martori, precum și cu reprezentanți ori angajați ai firmelor implicate în anchetă. De asemenea, instanța a dispus monitorizarea electronică permanentă a acestora, supravegherea fiind realizată de inspectoratele de poliție din Neamț și Cluj. Nerespectarea obligațiilor poate duce la revenirea la arest preventiv.
În motivarea deciziei, instanța de fond a reținut acuzații legate de implicarea inculpaților în programe de finanțare precum Start-Up Nation și Femeia Antreprenor, în legătură cu mai multe societăți comerciale, printre care:
SC SHALVAR MAKER SRL, SC BODO UNIVERSALIS SRL, SC CALIN BASS SRL, SC TRANSYLV RIDERS SRL, SC AMR PRODUCTION MOB SRL, SC IPACK DISTRIBUTION SALES GROUP SRL, SC SAMADI PACK SRL, SC SAIAZMI PROD SRL, SC ALLEGRIA EUROPE SRL, SC PAIN DU SIECLE SRL, SC BAILIWICK SRL, SC RADADI AMBALAJE SRL, SC CEZALI PACK SRL, SC BREAD O'CLOCK SRL, SC PLATINUM BREAD EUROPE SRL, SC RAKAN PRODUCTION SRL, SC RETORPRO COM SRL, SC A DOUA ȘANSĂ SRL (actual SC VOLT R TECH SRL), SC IPACK INOVATION GROUP SRL.
Societatea VOLT R TECH SRL este o microîntreprindere înființată în 2022, cu sediul în municipiul Deva, având ca obiect principal lucrări de instalații sanitare, încălzire și aer condiționat, dar și activități secundare precum fabricarea de mobilă. În 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 588.248 lei și un profit net de 232.202 lei, după ce în 2022 și 2023 nu a avut activitate economică.
Firma a funcționat inițial sub denumirea A DOUA ȘANSĂ SRL, cu sediul în Bistrița. În aprilie 2024, părțile sociale au fost cesionate integral către Iulius Dumitru Rotaru, care a devenit asociat unic și administrator, iar Cezara Vuza a fost revocată din funcție. În august 2024, sediul a fost mutat la Deva.
Cezara Vuza și Iulius Dumitru Rotaru au fost incluși pe listele electorale ale Partidul România în Acțiune la alegerile parlamentare. Pentru Camera Deputaților, lista a fost deschisă de Dorin-Mircea Dobra, urmat de Vuza pe poziția a doua, alături de Mihai Mărăndel, Cecil-Sebastian Gabor, Marian-Dorin Radu, Anamaria-Mihaela Rusu și Laurențiu-Ionuț Borzei.
La Senat, lista a fost deschisă de Rotaru, urmat de Anamaria Gordon-Lazăr, Dan-Florin Achim și Cristian-Valentin Puțura. În dosar apare și SC IPACK INOVATION GROUP SRL, care corespunde în prezent companiei PACK ARHITECT SRL din Piatra Neamț. Firma este administrată de Yassin Maria Isadora, fiica Cezarei Vuza și a lui Yassin Samer.
Aceasta are ca obiect principal fabricarea hârtiei și cartonului ondulat. În 2024, a raportat o cifră de afaceri de 2.370.804 lei și un profit net de 500.417 lei. Yassin Maria Isadora este administrator și la NSH CONSULTING SRL, firmă din Unirea, județul Bistrița-Năsăud, care în 2024 a raportat o cifră de afaceri de 5.000 lei și un profit net de 4.216 lei, având ca obiect principal fabricarea pâinii.
Cezara Vuza și Yassin Samer figurează ca pârâți într-un dosar de faliment aflat pe rolul Tribunalul Bistrița-Năsăud. Într-o cerere separată, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud a solicitat instituirea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor firmei PRO ALGOR COM SRL, aflată în faliment.
Prin hotărârea din 17 iunie 2025, instanța a respins cererea, considerând-o neîntemeiată. Dosarul de faliment continuă. PRO ALGOR COM SRL, cu sediul în Bistrița, se află în insolvență din noiembrie 2022 și este în prezent inactivă fiscal. Firma nu a înregistrat cifră de afaceri în 2022 și a raportat pierderi și capitaluri negative.
Documentele arată că, în 2021, Cezara Vuza era asociat unic și administrator. Ulterior, aceasta a cesionat integral părțile sociale către Yassin Samer, care a devenit asociat unic și administrator pentru 49 de ani. În februarie 2022, sediul firmei a fost mutat din Piatra Neamț în Bistrița.
