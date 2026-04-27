Al treilea grup din Parlament se alătură moțiunii de cenzură PSD - AUR

Chestorul Senatului, Ninel Peia, a anunţat luni că grupul său parlamentar PACE va susţine moţiunea de cenzură iniţiată de PSD şi AUR, iar aceasta ar putea fi depusă marți. Din grupul PACE fac parte 12 senatori.

Guvernul Bolojan este demis dacă o moțiune de cenzură adună cel puțin 232 de voturi în Parlament. PSD, AUR și PACE au împreună 231 de voturi. Pentru demiterea Guvernului, moțiunea de cenzură mai poate atrage voturi de la neafiliați, SOS, POT.

„Da, grupul PACE va contribui la textul moţiunii şi, bineînţeles, împreună cu colegii de la AUR vom vota această moţiune", a spus Peia. El a adăugat pentru că România are nevoie „de o resetare totală".

Conform lui Peia, se încearcă depunerea moțiunii de cenzură în cursul zilei de marți. PSD și AUR vor depune moțiunea de cenzură doar atunci când au cel puțin 232 de semnături, pentru a fi siguri că au susținerea necesară demiterii Guvernului.

PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale nu vor susține moțiunea de cenzură.

PSD și-a anunțat parlamentarii că alierea cu AUR pentru demiterea Guvernului se referă strict la moțiunea de cenzură și nu intenționează să guverneze împreună.