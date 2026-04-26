Ordinul executiv al lui Trump îi va obliga pe americani să predea datele biometrice sau să-și piardă conturile bancare

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a confirmat că ordinul executiv propus de administrația Trump, care impune băncilor americane să verifice cetățenia fiecărui client - nou și existent - este „în curs de desfășurare".

Politica ar putea obliga milioane de americani să prezinte un pașaport american valabil (care conține date faciale biometrice încorporate) sau riscă să piardă accesul la conturile lor curente și de economii. Susținătorii o numesc securitate națională de bun simț. Criticii avertizează că este primul pas major către un sistem național de identificare de facto. Iată realitatea nefiltrată din toate părțile.

Ce spune de fapt Ordinul Executiv propus

Pe 14 aprilie 2026, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat la o cină Semafor și ulterior la Forumul CNBC Invest in America că ordinul executiv este în curs de desfășurare. Băncile ar fi obligate să colecteze dovada cetățeniei ca parte a regulilor extinse „Cunoaște-ți clientul" (KYC). Bessent a fost direct: imigranții fără acte „nu au dreptul să facă parte din sistemul bancar", iar toate celelalte țări solicită deja acest nivel de verificare.

Conform mai multor rapoarte, principalul document acceptat este pașaportul american. Actele de identitate REAL ID, permisele de conducere și multe alte forme comune de identificare nu sunt eligibile, deoarece nu dovedesc cetățenia. Ordinul se aplică retroactiv conturilor existente.

„Dacă Trezoreria și autoritățile de reglementare bancară spun că este treaba lor, este treaba lor... De ce nu avem informații despre cine face parte din sistemul nostru bancar?" - Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, 14 aprilie 2026

Începând cu 22 aprilie 2026, ordinul rămâne în formă de proiect, dar s-a apropiat considerabil de implementare. Nu a fost anunțată o dată finală de semnare. Citiți raportul CNBC complet aici .

Scott Bessent nu este străin de finanțele globale cu mize mari. A petrecut ani la Soros Fund Management și a jucat un rol cheie în tranzacția „Miercurea Neagră" din 1992, care a adus peste 1 miliard de dolari prin ieșirea Marii Britanii din Mecanismul European al Cursului de Valută. Ulterior, a ocupat funcția de director de investiții al lui Soros și a primit capital inițial substanțial de la miliardar pentru propriul fond speculativ.