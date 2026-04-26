"Academia Globală a Violului": CNN a găsit o rețea transfrontalieră de bărbați care își droghează partenerele și le filmează în timp ce fac sex fără voia lor

În spatele unor relații aparent normale, unele femei devin victime ale unor abuzuri sistematice, documentate și distribuite online - arată ancheta CNN, care scoate la iveală existența unei rețele internaționale de bărbați care își filmează și își violează partenerele în timp ce acestea dorm sau sunt sedate, distribuind apoi imaginile și metodele pe forumuri, grupuri private și site-uri pornografice.

Investigația, inițiată de jurnalistele germane Isabell Beer și Isabel Ströh și continuată de CNN, arată că fenomenul este mult mai răspândit decât se credea. Reporterii au infiltrat grupuri online unde membrii își oferă sfaturi detaliate despre cum să își drogheze partenerele și cum să evite detectarea de către autorități. Aceste comunități funcționează adesea anonim și sunt susținute de o cultură de „fraternitate masculină", în care violența este normalizată și chiar încurajată. Unele dintre materialele identificate nu sunt ascunse pe darknet, ci sunt găzduite pe site-uri accesibile publicului, precum Motherless.com.

Peste 20.000 de videoclipuri cu femei abuzate în timp ce dorm au acumulat sute de mii de vizualizări. În imagini, agresorii își filmează partenerele inconștiente, uneori ridicându-le pleoapele pentru a demonstra că sunt adormite sau sedate. În unele cazuri, abuzurile sunt transmise live, contra cost, prin plăți realizate în criptomonede. Pe platforme precum Telegram, grupuri cu nume sugestive, precum „Zzz", facilitează schimbul de informații despre substanțe, doze și metode de administrare.

Un utilizator susține că vinde „pastile lichide de somn" livrate oriunde în lume, promițând: „Soția ta nu va simți nimic și nu își va aminti nimic". Jurnaliștii au discutat și cu un bărbat din Polonia, care a recunoscut că își droghează partenera și a explicat cum încearcă să evite suspiciunile. Ulterior, acesta a fost identificat de reporteri și cazul a fost semnalat autorităților.

În Marea Britanie, Zoe Watts a descoperit că soțul ei, cu care fusese căsătorită 16 ani, o droga folosind medicamentele copilului lor pentru a o viola și filma. „Te temi să mergi singură noaptea, dar nu te gândești la persoana de lângă care dormi", a declarat ea.