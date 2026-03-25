O femeie care se dădea drept broker la o bancă elvețiană a reușit să înșele 24 de persoane și a jucat o parte din bani la cazinou
Postat la: 25.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
O femeie din Iași, care se prezenta drept broker la o bancă din Elveția și promitea profituri duble garantate pe piața Forex, a reușit să înșele, timp de patru ani, 24 de persoane, obținând sute de mii de euro, o parte din bani fiind folosiți pentru jocuri de noroc în cazinouri.
O femeie din Iași, care se prezenta drept broker sau account manager la o bancă din Elveția și susținea că poate tranzacționa pe piața Forex cu profit dublu garantat, a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, după ce a indus în eroare 24 de persoane și a obținut de la acestea sume de bani ce depășesc sute de mii de euro. Ancheta a scos la lumină faptul că femeia folosea o parte din bani pentru jocuri de noroc în cazinouri, dar și pentru tranzacții personale pe platforme online și alte cheltuieli proprii.
Procurorii de la Parchetul Tribunalului Iași au dispus trimiterea în judecată a femeii pentru 21 de acte materiale de înșelăciune, stabilind că, în perioada 2017-2021, aceasta a indus în eroare victimele prezentându-se drept broker, account manager sau trader la o bancă elvețiană. Ea le-a promis că le poate deschide conturi bonus sau conturi de bază în valoare de 3.000, 5.000 sau 10.000 de euro, care ar fi urmat să aducă un profit dublu garantat într-un termen de un an.
Ulterior, falsul broker le-a furnizat victimelor rapoarte false despre evoluția conturilor și noi oferte, aparent la fel de avantajoase, menținându-le astfel în eroare și determinându-le să-i remită bani, numerar sau prin virament bancar, pe care le-a folosit în interes personal.
„Prin folosirea de calităţi mincinoase şi mijloace frauduloase, le-a prezentat ca adevărate fapte mincinoase, constând în aceea că este broker sau account manager ori trader în cadrul unei bănci din Elveţia şi, în această calitate, poate tranzacţiona pe piaţa Forex, să le deschidă conturi bonus/conturi de bază în valoare de 3.000 euro/5.000 euro/10.000 euro, care pot aduce un profit dublu garantat, într-un termen scurt (12 luni), iar ulterior le-a menţinut în eroare comunicându-le rapoarte conţinând informaţii false referitoare la evoluţia conturilor şi prezentându-le noi oferte, cel puţin la fel de avantajoase, în acest mod determinându-le să îi remită (numerar sau/şi prin virament bancar), la diferite intervale de timp, sume de bani pe care inculpata le-a folosit în interes personal, respectiv pentru cheltuieli personale, tranzacţionarea în nume propriu pe platforme online şi satisfacerea unor vicii, respectiv jocuri de noroc la diferite cazinouri, cauzând un prejudiciu total de 566.394 de euro şi 242.453 de lei", se arată în comunicatul transmis de anchetatori.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Atac riscant în Iran. Cea mai mare catastrofă nucleară din epoca modernă amenință lumea
Organizatia iraniana pentru energie atomica a declarat ca centrala nucleara de la Bushehr a fost lovita intr-un atac aer ...
-
Transport România - Belgia pentru cei care își încep primul job în străinătate
Începerea primului job in strainatate este un moment important in viața multor romani. Fie ca pleci pentru o oport ...
-
Prin Strâmtoarea Hormuz trec doar navele non-inamice care platesc 2 milioane de dolari platibili în yuani
Stramtoarea Hormuz nu mai este nici inchisa, dar nici deschisa. Este ceva ce lumea nu a mai vazut pana acum: un coridor ...
-
Impactul ecologic real al mașinii de spălat vase: dincolo de mitul consumului uriaș de apă și curent
Exista o convingere adanc inradacinata ca mașinile de spalat vase sunt un moft care risipește resurse prețioase. Imagine ...
-
De ce nu umblă Guvernul la accize în plină criză a carburanților? Calculele din spatele deciziei lui Ilie Bolojan
Statul roman ramane principalul beneficiar al scumpirii accelerate a carburanților, chiar și in contextul plafonarii ada ...
-
Modificări radicale în Codul Penal: Apar reguli noi pentru internet, iar folosirea AI devine infracțiune
Romania pregatește o reforma majora a Codului penal, adaptata la noile realitați digitale: de la reguli stricte pentru c ...
-
Protest violent la Piața Victoriei, între jandarmi și mineri: Persoane rănite, au intervenit salvatorii SMURD. Bolojan i-a refuzat pe ortaci
Este scandal uriaș intre jandarmi și minerii veniți sa protesteze in București, la Piața Victoriei. S-a lasat cu imbranc ...
-
Donald Trump s-ar putea să nu mai poată folosi un moment de tip „TACO" în Iran
Spre deosebire de politicile comerciale, razboaiele nu pot fi pornite sau oprite prea ușor; deciziile in astfel de confl ...
-
Un gel magnetic injectat în inimă ar putea preveni accidentele vasculare cerebrale, cred oamenii de știință
Milioane de oameni din intreaga lume sufera de fibrilație atriala, o tulburare de ritm cardiac care face ca atriile inim ...
-
De ce tot mai mulți adulți se comportă ca niște copii: explicația unui fenomen care ia amploare
În ultimii ani, psihologii și sociologii au observat un fenomen neobișnuit: granița dintre maturitate și copilarie ...
-
După ce Trump a bătut câmpii cu negocieri imaginare, Iranul a prezentat un set de cereri reale pentru încetarea războiului
Iranul a prezentat un set de cereri formale pentru incetarea razboiului, in contextul discuțiilor indirecte anunțate de ...
-
Pământul intră într-o zonă periculoasă: "Toți indicatorii sunt pe roșu. Ce urmează pentru planeta care nu mai răcește"
Un nou raport al Organizația Meteorologica Mondiala arata ca schimbarile climatice au impins Pamantul intr-o zona fara p ...
-
Cogniție fără creier: Cum apare memoria în polimeri, celule și spațiu-timp fără să existe măcar un singur neuron
Modul in care protistul in forma de trompeta Stentor roeseli (foto) iși poate modifica sistematic raspunsurile comportam ...
-
Iranul a construit un sistem de metrou pentru rachete balistice în interiorul unui munte de granit
Un munte din granit la sud de Yazd este in construcție de doua decenii. IRGC nu a amenajat aici un buncar, ci a construi ...
-
Filosoful Kremlinului l-a decriptat total pe Netanyahu care îl așteaptă pe Mesia Triumfător în vreme ce Trump e doar o unealtă diabolică
Filosoful rus considerat a fi „creierul lui Putin” analizeaza recentele afirmații ale premierului israelian ...
-
Lumea noastră este protejata de forțe misterioase: Sonda Voyager s-a lovit de un zid de plasmă cu temperatura de 90.000° la marginea sistemului solar
Așa cum, de pilda, Centura Van Allen protejeaza Terra impotriva radiatiilor solare care altfel ar duce la extin'ia vieti ...
-
Uzinele Dacia angajează 350 de roboți umanoizi: Compania anunță ce activități vor prelua
Renalult a prezentat la Paris planul strategic al grupului. Astfel, a anunțat ca in urmatorii ani vor fi angajați 350 de ...
-
Descoperire uluitoare: Conștiința ar fi putut exista cu 100 de milioane de ani înaintea apariției vieții. Dovada s-ar putea afla în 121 de grame de praf
Cu peste 4 miliarde de ani in urma, un asteroid numit Bennu ratacea prin sistemul solar. Acum trei ani, NASA a adus pe P ...
-
Terasa ta de vis: idei pentru amenajarea unui spațiu de relaxare perfect în aer liber
Amenajarea unei terase reușite necesita insa mai mult decat simpla amplasare a unei mese și a catorva scaune. Este un pr ...
-
Președintele SUA e batjocorit de purtătorul de cuvânt al armatei iraniene: „Hei, Trump, ești concediat"
Purtatorul de cuvant al armatei iraniene, Ebrahim Zolfaghari, l-a batjocorit duminica pe președintele american Donald Tr ...
-
Apa pe care o bem ar putea influenţa riscul de boală Parkinson. Legături între tipul apei subterane și riscul neurologic
Un studiu de amploare, realizat in Statele Unite, sugereaza ca tipul si vechimea apei subterane din care provine apa pot ...
-
Legătura dintre astrologie și știință: Luna în care te-ai născut influențează gradul de vulnerabilitate la boli mintale. Diferențe mari între copiii născuți la început și final de an
Copiii nascuți in octombrie, noiembrie sau decembrie sunt diagnosticați cu afecțiuni de sanatate mintala mai frecvent de ...
-
Se schimbă regulile jocului: războiul din Iran accelerează săptămâna de lucru de 4 zile
Razboiul din Iran incepe sa rescrie regulile muncii la nivel global: mai multe state au trecut deja la saptamana de lucr ...
-
Suntem aproape de un nou lockdown? Riscul e mare, dar de data aceasta motivul nu mai e Covid-19
Lumea se pregatește pentru o perioada dificila din cauza lipsei de resurse, iar noile restricții pe care statele incep s ...
-
Google dă dreptul inteligenței artificiale să schimbe titlurile din mass-media direct în motorul de căutare în numele "adevărului"
Google schimba regulile jocului in media: titlurile nu mai aparțin redacțiilor, ci pot fi rescrise de inteligența artifi ...
-
Sunteți într-un film și toți cei de la televizor citesc un scenariu scris de un singur mare studio de film. Politicienii voștri sunt actori plătiți.
Autor: Mads Palsvig Iata lecția de astazi despre conflictul din Orientul Mijlociu: 1. Toate țarile colaboreaza in mod co ...
-
Noul lider al Iranului este „invizibil". Nici CIA și nici Mossad nu au reușit să găsească vreun indiciu că ar controla regimul. „Este mai mult decât ciudat"
Dispariția din spațiul public a noului lider suprem al Iranului alimenteaza tot mai multe suspiciuni privind cine contro ...
-
Profeția extraordinară a lui Ovidius despre 2026. Ce a scris acum 2.000 de ani poetul exilat în vechiul Tomis în "Metamorfozele"
Puțini iși amintesc ca unul dintre cei mai importanți poeți ai Antichitații și-a trait ultimii ani chiar pe teritoriul R ...
-
Vești importante pentru românii care folosesc bani cash: ce se schimbă de la 1 iulie 2027 în toată Europa
Uniunea Europeana pregatește introducerea unor reguli noi privind utilizarea numerarului, care vor intra in vigoare la 1 ...
-
Scandal la baza americanilor de la Kogălniceanu: motorină sustrasă și vândută pe sub mână
Judecatoria Constanța a pronunțat primele condamnari in dosarul care vizeaza sustragerea unor cantitați de motorina din ...
