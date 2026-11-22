Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Virginia a scos la iveală o asociere surprinzătoare între circumstanțele unei morți și intervalul de timp până la nașterea unui copil care susține că își amintește o viață anterioară.

Analiza a cuprins 1.678 de cazuri documentate de-a lungul mai multor decenii, iar rezultatele au arătat o diferență importantă: atunci când persoana identificată a murit brusc, intervalul dintre deces și nașterea copilului era considerabil mai scurt.

Cercetătorii au calculat că, în cazul celor mai neașteptate decese, intervalul median era de aproximativ 12 luni. În situațiile în care moartea era anticipată, acesta ajungea la 21 de luni. Diferența este de aproximativ 43%.

Descoperirea a atras atenția comunității științifice deoarece asocierea a continuat să apară chiar și după ce cercetătorii au luat în calcul mai multe explicații psihologice și culturale care ar fi putut influența relatările copiilor.

Studiul nu demonstrează însă că reîncarnarea există și nici nu oferă o explicație pentru fenomen. El identifică o regularitate statistică într-o colecție de cazuri considerate neobișnuite, iar autorii spun că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege ce se află în spatele rezultatelor.

În centrul cercetării se află un concept numit de specialiști intermission time, adică intervalul dintre moartea unei persoane identificate drept posibilă existență anterioară și nașterea copilului care susține că își amintește acea viață.

Este important de înțeles că cercetătorii nu au măsurat un presupus proces biologic sau spiritual prin care o conștiință ar trece de la un corp la altul. Au analizat informații din dosare în care copiii au făcut afirmații despre existența unei alte persoane, iar investigatorii au încercat să identifice individul decedat ale cărui date biografice corespundeau relatărilor.

Din cele 1.678 de cazuri analizate, 1.319 conțineau informații temporale suficient de precise pentru calcularea intervalului dintre deces și naștere.

Rezultatul general a fost o perioadă mediană de 16 luni. Cu alte cuvinte, jumătate dintre cazurile pentru care existau date temporale aveau un interval mai mic sau egal cu această valoare, iar cealaltă jumătate avea intervale mai lungi.

Diferența a devenit evidentă atunci când cercetătorii au comparat cazurile în funcție de cât de previzibilă fusese moartea persoanei identificate.

În situațiile în care decesul era anticipat, intervalul median ajungea la aproximativ 21 de luni. În schimb, atunci când moartea survenea complet neașteptat, perioada scădea la numai 12 luni.

Cercetătorii au observat că situațiile în care decesul se produsese în urma unui accident, a unui act violent sau a unei crize medicale bruște erau asociate cu intervale mai scurte.

Diferența dintre cele două categorii extreme reprezintă o reducere de aproximativ 43%. Este unul dintre cele mai importante rezultate ale cercetării, deoarece sugerează că modul în care a murit persoana identificată este asociat statistic cu perioada dintre moartea acesteia și nașterea copilului.

Nu înseamnă însă că fiecare moarte violentă sau neașteptată este urmată de nașterea rapidă a unui copil care va relata amintiri despre persoana decedată. Cercetătorii au identificat o tendință într-un grup de cazuri, nu o regulă universală.

Cercetarea a fost realizată de specialiștii Diviziei de Studii Perceptuale (Division of Perceptual Studies - DOPS), din cadrul Facultății de Medicină a Universității din Virginia, Statele Unite.

Instituția a fost înființată în 1967 de psihiatrul Ian Stevenson și se ocupă de investigarea unor experiențe umane neobișnuite, inclusiv a relatărilor persoanelor care susțin că își amintesc vieți anterioare.

De-a lungul deceniilor, cercetătorii au adunat mii de dosare referitoare la copii care au descris existența unor persoane decedate. Unele dintre relatări conțineau nume, localități, ocupații, circumstanțe ale morții sau alte detalii biografice care au putut fi comparate cu informații despre oameni care au trăit anterior.

Aceste situații sunt cunoscute în literatura de specialitate sub denumirea de Cases of the Reincarnation Type, prescurtat CORT.

Cercetarea recentă a fost coordonată de Saeedeh Sadeghi, cercetătoare în domeniul neuroștiințelor cognitive, alături de Marieta Pehlivanova și Philip Cozzolino, de la Universitatea din Virginia. Rezultatele au fost publicate în revista științifică Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice.

Dosarele analizate nu au fost construite exclusiv pe baza unor declarații izolate făcute de copii. Potrivit descrierii metodologiei, investigatorii au discutat cu mai multe persoane implicate în fiecare caz.

Printre acestea se numărau copilul, părinții, rudele apropiate și, în anumite situații, prieteni de familie sau vecini. Scopul era verificarea informațiilor furnizate și identificarea unor posibile explicații obișnuite pentru afirmațiile făcute de cei mici.

Un copil putea relata, de exemplu, că a locuit într-un anumit oraș, că a avut o anumită ocupație sau că a murit într-un incendiu. Ulterior, familia și investigatorii încercau să identifice o persoană decedată ale cărei date biografice să corespundă acestor afirmații.

Într-un interviu acordat publicației universitare The Cavalier Daily, Saeedeh Sadeghi a explicat că cercetarea sa a folosit informații colectate de-a lungul a aproximativ șase decenii. O mare parte dintre investigațiile inițiale fuseseră realizate în țări asiatice de cercetătorii care au lucrat în cadrul diviziei.

Sadeghi a precizat și că ea însăși nu a intervievat copiii din dosarele istorice, ci a analizat informațiile deja colectate și transformate în variabile numerice.

Una dintre cele mai importante întrebări ridicate de cercetare a fost dacă asocierea dintre moartea neașteptată și intervalul mai scurt putea fi explicată prin factori sociali sau psihologici.

De exemplu, dacă o familie cunoaște deja povestea unei persoane care a murit într-un accident, copilul ar putea ajunge să preia informații despre acea persoană, fără să fie vorba despre amintiri ale unei vieți anterioare.

Cercetătorii au luat în calcul posibilitatea ca familiile să se cunoască între ele, dar și calitatea informațiilor care au stat la baza identificării persoanei decedate.

Au fost analizate și gradul de corectitudine al afirmațiilor copiilor, statutul social al persoanelor implicate și convingerile religioase ale familiilor.

Un alt aspect a fost contaminarea memoriei, adică posibilitatea ca un copil să repete povești auzite de la părinți, rude sau alte persoane din comunitate.

Potrivit rezultatelor publicate, asocierea statistică a continuat să fie prezentă și după luarea în calcul a acestor factori.

Un rezultat neașteptat: asocierea a fost mai puternică în familiile care nu cred în reîncarnare

Una dintre cele mai interesante observații a fost legată de religia familiilor implicate.

Cercetătorii au verificat dacă rezultatele puteau fi influențate de faptul că unele comunități acceptă ideea reîncarnării, în timp ce altele o resping.

Logica era simplă: dacă aceste relatări sunt puternic influențate de credințele familiei, ar fi de așteptat ca asocierea să fie mai evidentă în comunitățile care acceptă reîncarnarea.

Rezultatul a fost însă diferit. Potrivit lui Philip Cozzolino, asocierea dintre moartea neașteptată și intervalul mai scurt s-a dovedit chiar mai puternică în familiile ale căror religii nu susțin reîncarnarea.

Cercetătorii au considerat că această observație nu susține explicația potrivit căreia tiparul ar fi determinat pur și simplu de convingerile religioase ale familiilor.

Totuși, nici acest rezultat nu elimină toate explicațiile psihologice posibile și nu demonstrează existența unui fenomen supranatural. El arată doar că factorii culturali analizați nu au explicat asocierea observată.

Deocamdată, oamenii de știință nu au identificat un mecanism care să explice de ce o moarte neașteptată ar fi asociată cu un interval mai scurt între deces și nașterea copilului care relatează amintiri despre persoana respectivă.

Autorii cercetării atrag însă atenția că în numeroase tradiții culturale și religioase există credințe potrivit cărora persoanele care mor brusc sau înainte de vreme ar putea rămâne legate de lumea celor vii.

În anumite tradiții asociate hinduismului și budismului, dar și în unele credințe ale populațiilor indigene din America de Nord, o moarte violentă sau prematură este uneori asociată cu intenții, responsabilități sau atașamente rămase nerezolvate.

Aceste credințe pot oferi un context cultural pentru felul în care oamenii interpretează moartea și presupusele amintiri din vieți anterioare.

Cercetătorii nu afirmă însă că asemenea interpretări religioase explică rezultatele. Ei menționează doar că influența lor asupra relatărilor investigate merită analizată în cercetările viitoare, informează ScienceAlert.

Deși cifrele au atras atenția, cercetătorii sunt prudenți în interpretarea lor. Studiul este unul observațional, construit pe baza unor dosare existente, nu un experiment care să demonstreze că o anumită cauză produce un anumit efect.

Mai mult, asocierea identificată este relativ modestă din punct de vedere statistic. Potrivit analizei prezentate de ScienceAlert, caracterul neașteptat al decesului explică aproximativ 2-3% din variația intervalului dintre moarte și naștere.

Cu alte cuvinte, deși există o legătură statistică, circumstanțele morții nu permit anticiparea cu precizie a perioadei care va trece până la nașterea unui copil care va face asemenea afirmații.

Există și o altă limitare: dosarele provin dintr-o arhivă de cazuri neobișnuite, în care investigatorii au reușit să identifice o persoană decedată corespunzătoare relatărilor copilului. Prin urmare, ele nu reprezintă un eșantion aleatoriu al populației și nu permit concluzii despre toate nașterile sau toate decesele.

Autorii recunosc existența unor posibile prejudecăți de selecție și spun că sunt necesare cercetări bazate și pe cazuri contemporane.

Saeedeh Sadeghi a subliniat că cercetarea nu stabilește dacă rezultatele au o explicație metafizică. Datele sunt observaționale, iar echipa nu a identificat mecanismul care ar putea explica asocierea.

Cercetătoarea consideră că faptul că tiparul apare în date și nu este explicat de factorii culturali și psihologici analizați reprezintă un motiv pentru continuarea investigațiilor.

Marieta Pehlivanova a transmis, la rândul său, că speră ca rezultatele să încurajeze cercetătorii să privească dincolo de cazurile individuale și să analizeze dacă există regularități care pot fi verificate prin metode statistice.

Așadar, concluzia studiului este mai restrânsă decât ar putea sugera titlurile spectaculoase apărute în presă: cercetătorii au identificat o asociere neobișnuită în peste o mie de cazuri, dar nu au demonstrat că sufletul unei persoane se întoarce într-un alt corp.

Importanța lucrării nu constă în rezolvarea misterului reîncarnării, ci în încercarea de a transforma o colecție de relatări individuale într-un obiect de analiză statistică.

Până acum, numeroase discuții despre copii care susțin că își amintesc alte vieți s-au concentrat asupra unor povești spectaculoase, în care cei mici ar fi oferit detalii despre persoane pe care, aparent, nu aveau cum să le cunoască.

Noua cercetare a urmărit însă o întrebare diferită: dacă există un tipar temporal comun în aceste cazuri și dacă acesta poate fi identificat în mod sistematic.

Faptul că intervalul dintre deces și naștere pare să varieze în funcție de caracterul neașteptat al morții ridică o întrebare pentru viitoarele investigații. Cercetătorii vor trebui să stabilească dacă rezultatul se reproduce în alte baze de date, dacă poate fi observat în cazuri documentate recent și dacă există explicații psihologice sau sociale care nu au fost încă luate în calcul.

Până atunci, studiul rămâne o observație statistică neobișnuită, nu o demonstrație a vieții după moarte.