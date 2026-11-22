Europa riscă să se confrunte cu un val de frig mai puternic decât cel anticipat inițial, ceea ce ar putea aduce noi scumpiri ale gazelor naturale.

Meteorologii urmăresc două fenomene atmosferice neobișnuite, care ar putea influența temperaturile din următoarele luni. În același timp, rezervele europene de gaze se află la cel mai redus nivel din ultimii zece ani, iar specialiștii avertizează că un consum ridicat de energie pentru încălzire ar putea pune presiune asupra pieței.

Potrivit CNBC, prognozele pentru această iarnă au devenit mai greu de anticipat după apariția unor modificări timpurii ale vortexului polar, în paralel cu un episod El Niño foarte puternic. Vortexul polar este un sistem de curenți de aer care menține temperaturile extrem de scăzute în apropierea Polului Nord. Atunci când acesta este perturbat, aerul arctic poate coborî spre regiunile temperate, provocând episoade de frig intens inclusiv în Europa.

Simon Lee, cercetător la Universitatea St Andrews din Marea Britanie, a explicat că astfel de modificări ale circulației atmosferice pot apărea în timpul fenomenului El Niño. Totuși, specialiștii se așteptau ca destabilizarea vortexului polar să aibă loc în februarie, nu încă din noiembrie.

Deocamdată, nu se poate stabili cât de puternice sau de lungi vor fi eventualele perioade geroase. Riscul unor scăderi importante de temperatură este însă mai ridicat în nord-vestul Europei și în estul Statelor Unite.

Rezervele de gaze ale Europei, la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu

O iarnă mai rece ar putea crea dificultăți suplimentare pentru țările europene, care au intrat în sezonul de încălzire cu depozitele de gaze mai puțin pline decât în anii precedenți. Agenția Internațională pentru Energie (AIE) avertizează că stocurile europene sunt la cel mai redus nivel din ultimii zece ani. Dacă temperaturile scad puternic, consumul pentru încălzirea locuințelor și a clădirilor ar putea crește considerabil.

În plus, Europa ar putea fi nevoită să concureze cu importatorii din Asia și America de Sud pentru transporturile de gaze naturale lichefiate, ceea ce ar putea duce la scumpiri.

Florence Schmit, specialistă în energie la Rabobank, atrage atenția că piața este deja afectată de tensiunile geopolitice și de problemele privind livrările de gaze din Orientul Mijlociu. Situația s-a complicat și din cauza cantităților mari de gaze extrase din depozitele europene în ultimele două săptămâni, într-un ritm neobișnuit pentru această perioadă.

Frigul și vântul slab ar putea aduce noi scumpiri

Pe lângă temperaturile scăzute, un alt factor care îngrijorează analiștii este producția redusă de energie eoliană. Atunci când vântul bate mai slab, centralele pe gaze pot fi solicitate mai mult pentru a acoperi necesarul de electricitate.

David Lewis, analist la Wood Mackenzie, a explicat că Europa a avut deja un început de sezon rece mai dificil decât se anticipa. În prima jumătate a lunii noiembrie, retragerile de gaze din depozite s-au numărat printre cele mai ridicate înregistrate vreodată pentru acest interval.

Prețurile gazelor au înregistrat deja creșteri importante. La sfârșitul lunii octombrie, cotațiile europene au ajuns la 103,9 euro/MWh, un nivel care nu mai fusese atins de la criza energetică din 2022. Vineri, contractele futures TTF din Olanda, cu livrare în decembrie, se tranzacționau în jurul valorii de 87,28 euro/MWh.

Analiștii avertizează că lunile decembrie și ianuarie ar putea aduce noi majorări de prețuri, dacă vremea se răcește semnificativ, iar rezervele continuă să scadă.