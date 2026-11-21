O breșă de securitate lovește una dintre cele mai importante instituții de aplicare a legii din Statele Unite. Iar asta dupa ce NSA a fost in dificultate saptamana trecuta.

FBI investighează o intruziune în baza națională de date folosită de polițiști și de autoritățile federale pentru verificarea persoanelor, identificarea suspecților și consultarea mandatelor de arestare. Incidentul ridică semne de întrebare privind siguranța informațiilor sensibile la care au acces forțele de ordine americane și vine după alte atacuri informatice care au vizat agenția în ultimele luni. Este pentru a doua oară în această perioadă când sistemele FBI ajung în centrul unei anchete privind securitatea cibernetică.

FBI investighează o breşă de securitate în baza sa naţională de date cu informaţii privind infracţiunile, care reprezintă un instrument esenţial pentru schimbul de informaţii între autorităţile federale, statale şi locale de aplicare a legii, au declarat două persoane informate cu privire la anchetă, conform CNN. Pătrunderea unor hackeri care au folosit agenti AI extrem de performanti în Centrul Naţional de Informaţii privind Criminalitatea (National Crime Information Center - NCIC) reprezintă al doilea incident de acest tip din ultimele luni.

Baza de date NCIC este utilizată de forţele de ordine din întreaga ţară pentru schimbul de informaţii privind mandatele şi verificarea antecedentelor persoanelor. Descoperirea, în ultimele zile, a acestei noi intruziuni intervine în contextul în care administraţia Trump încearcă să atenueze îngrijorările populaţiei cu privire la securitatea cibernetică a Statelor Unite, după o serie de perturbări majore care au afectat băncile, Agenţia Naţională de Securitate (NSA) şi sistemul de control al traficului aerian al Administraţiei Federale a Aviaţiei (FAA).

FBI nu a răspuns unei solicitări de comentarii. Joi, după ce responsabilii agenţiei au aflat despre cel mai recent incident de securitate cibernetică, directorul FBI, Kash Patel, a apărut la Fox News pentru a evidenţia activitatea instituţiei în domeniul securităţii cibernetice. Patel a profitat de această intervenţie pentru a vorbi despre o operaţiune încheiată cu câteva luni în urmă, care urmărea să încurajeze companiile să îşi actualizeze sistemele informatice şi să împiedice hackerii să obţină acces la datele lor sensibile.

Patel s-a referit la operaţiunea Winter Shield ca şi cum aceasta ar fi fost încă în desfăşurare şi a lăudat actuala administraţie pentru actualizarea unor sisteme esenţiale în vederea protejării infrastructurii critice a ţării. „Alte administraţii ar fi putut face aceste actualizări, dar nu au făcut-o", a declarat el. „Suntem cu un pas înainte şi recuperăm timpul pierdut."

Un atac comis în septembrie de un grup denumit ShinyHunters a vizat datele personale sensibile ale angajaţilor, stocate pe un site de recrutare al FBI. Un cercetător canadian în domeniul securităţii cibernetice, care este şi autor, a fost arestat şi este pus sub acuzare în legătură cu atacul ShinyHunters. După această breşă de securitate, unii angajaţi ai FBI au avut sentimentul că au fost lăsaţi în necunoştinţă de cauză cu privire la posibilitatea ca datele lor să fi fost compromise şi s-au declarat nemulţumiţi de resursele de protecţie oferite victimelor, a relatat anterior CNN.

Într-un incident anterior, din 2023, hackerii au compromis un sistem informatic utilizat de biroul FBI din New York în anchetele privind exploatarea sexuală a copiilor, inclusiv un sistem folosit pentru stocarea imaginilor legate de investigaţia privind Jeffrey Epstein, potrivit informaţiilor relatate anterior de CNN.