Vitamina C ar putea împiedica formarea în stomac a unor compuși cu potențial cancerigen, care pot apărea după consumul alimentelor ce conțin nitrați și nitriți, precum baconul și salamul.

Este concluzia preliminară a unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Waterloo, Canada. Rezultatele, obținute prin simulări computerizate, sugerează că această vitamină ar putea limita reacțiile chimice asociate formării substanțelor nocive, însă efectul nu a fost confirmat prin studii pe oameni.

Cercetătorii de la Universitatea din Waterloo, din Canada, spun că vitamina C ar putea împiedica formarea în stomac a unor substanțe care provoacă cancer, potrivit Science Daily.

De unde apar aceste substanțe

Problema pornește de la nitrați și nitriți, care se găsesc în mezeluri precum baconul și salamul, dar și în legumele crescute pe soluri poluate. Ajunși în stomac, ei pot da naștere unor substanțe pe care oamenii de știință le bănuiesc că ar favoriza cancerul.

Simulările făcute de cercetători pe calculator arată că vitamina C, mâncată în același timp, ar putea bloca acest proces. Așa s-ar explica de ce spanacul, care are și nitrați, și vitamina C, nu e periculos.

Vitamina C după masă

Potrivit cercetătorilor, vitamina C luată după fiecare masă ar putea reduce riscul, mai ales după mezeluri.

Rezultatele vin însă doar din simulări, nu din teste pe oameni, iar alte studii vor trebui să confirme dacă vitamina C scade cu adevărat riscul de cancer.