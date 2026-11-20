Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, izbucnește după ce Curtea de Apel București a decis să amâne decizia privind eliberarea lui Călin Georgescu din arest. Soția suveranistului spune că amânările instanțelor sunt simple acte procedurale, însă pentru ea efectul e unul de război psihologic.

Copiii își așteaptă tatăl acasă!

"NĂDĂJDUIM CA ACESTEA SĂ FIE ULTIMELE TREI ZILE DE AREST PENTRU DEȚINUTUL POLITIC CĂLIN GEORGESCU

Astăzi am așteptat o hotărâre. Am primit o nouă amânare, până luni, 23 noiembrie.

În dosarul său politic, continuă un adevărat ping-pong judiciar: până acum, cinci decizii împotriva arestului preventiv, toate contestate de procurori. Trei au fost admise de Curtea de Apel București (CAB), iar două sunt încă în curs de soluționare.

Prima hotărâre a fost pronunțată de Tribunalul București, în faza de urmărire penală. A doua, de Tribunalul Ilfov, după trimiterea dosarului în judecată, în faza de cameră preliminară. Dosarul a avansat în etapă nouă (camera preliminară) înainte ca la CAB să se soluționeze definitiv contestația din etapa anterioară (urmărirea penală).

Conform jurisprudenței CEDO, privarea de libertate trebuie justificată concret, iar alternativele la arest trebuie examinate cu seriozitate. De ce, după cinci hotărâri favorabile unor măsuri mai blânde, Călin continuă să fie în arest preventiv?

Este legal ca instanțele să aibă opinii diferite. Dar această succesiune de hotărâri contradictorii ridică întrebări serioase despre justificarea continuării arestului preventiv. Săptămâna aceasta am trecut prin trei amânări.

Pentru mine, ca soție, acest ping-pong judiciar are și o altă dimensiune: efectul unui război psihologic, în care speranța și deznădejdea se succed fără încetare. Nu pretind că aceasta este intenția instanțelor. Însă acesta este efectul asupra familiei noastre și a celor care ne susțin în această nedreptate care a început odată cu succesul lui Călin la alegerile prezidențiale din 2024.

În fața acestor încercări, Călin a rămas neclintit, cu demnitate și credință. Iar noi toți am rămas uniți: familia, avocații noștri devotați și toți cei care ne sunt alături, înfruntând vremea potrivnică în stradă, în fața instanțelor sau în tăcere - prin rugăciune și post. Ne țin împreună credința, solidaritatea și simplitatea nădejdii. Le transmitem tuturor că îi iubim și le suntem profund recunoscători.

Luni, 23 noiembrie, CAB urmează să se pronunțe din nou. Pentru instanțe sunt termene, contestații și hotărâri. Copiii însă nu înțeleg faze procesuale, contestații sau amânări. Ei așteaptă. Nu o hotărâre judecătorească, ci pe tatăl lor", spune Cristela Georgescu.

Ce a decis astăzi CAB

Curtea de Apel București a judecat contestația DIICOT la decizia Tribunalului București de eliberare a lui Călin Georgescu, însă a decis să amâne pronunțarea unei decizii pentru luni, 23 noiembrie.

Ce a decis precedenta instanță

O judecătoare de la Tribunalul București a decis că Georgescu trebuie să fie plasat în arest la domiciliu, motivând că nu există nicio dovadă că banii din dosarul de înșelăciune în care Georgescu e acuzat că ar fi țepuit un om de afaceri cu un milion de euro ar fi ajuns la suveranist.

De ce este acuzat Călin Georgescu

În acest dosar, Călin Georgescu, Ioan Rusen şi un cetăţean italian sunt acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat convingând un om de afaceri român că ar putea obţine o finanţare de 6 milioane de euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituţie bancară, sub condiţia depunerii unei garanţii de peste un milion de euro.

Potrivit anchetatorilor, în cursul lunii septembrie 2021, Georgescu, Rusen şi cetăţeanul italian au constituit un grup infracţional organizat care a acţionat în mod coordonat sub autoritatea liderului - cetăţean român, în vârstă de 64 de ani - în special pe teritoriul României, dar şi al Marii Britanii "în scopul obţinerii de foloase patrimoniale injuste".

Probatoriul administrat până în prezent a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate în Bucureşti şi judeţul Argeş, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracţional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obţine o finanţare de 6.000.000 de euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituţie bancară, sub condiţia depunerii unei garanţii. În aceste condiţii, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 de euro.

Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 de euro, cu condiţia depunerii unei garanţii suplimentare, aceştia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 de euro.

Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane de euro

În 7 octombrie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au anunţat că au pus sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu, după ce puseseră sechestru şi pe vila din Mogoşoaia a fostului candidat la alegerile prezidenţiale.

Călin Georgescu mai are patru dosare penale pe numele său, două recente şi două mai vechi, în acestea din urmă fiind deja trimis în judecată.

Cel mai nou dosar împotriva lui Georgescu a fost deschis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, în cadrul căruia acesta a fost acuzat că a făcut în public salutul legionar la ieşirea dintr-o secţie de Poliţie. Joi, poliţiştii din Ilfov s-au deplasat la Arestul Central din Bucureşti pentru a-l audia, însă Georgescu a invocat dreptul la tăcere şi a refuzat să dea declaraţii.

În ziua precedentă, procurorii DIICOT au făcut percheziţii la două adrese din Bucureşti într-un dosar penal care vizează operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

În acest dosar, Călin Georgescu i-ar fi cerut unui bărbat să îi scaneze vila din Mogoşoaia, vizată de percheziţiile din 21 septembrie, cu scopul identificării mijloacelor tehnice de înregistrare audio-video folosite de anchetatori, dar şi pentru alterarea datelor informatice şi perturbarea funcţionării sistemelor informatice folosite pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică.

În dosarele mai vechi, Georgescu a fost deja trimis în judecată. Un dosar este cel în care a fost trimis în judecată, alături de fostul mercenar Horaţiu Potra şi de alţi 20 de inculpaţi, pentru destabilizarea României, Georgescu fiind acuzat de complicitate la tentativă de comitere a unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicare de informaţii false, în formă continuată, iar Horaţiu Potra de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive. La termenul de luni, 28 septembrie, instanţa a amânat cauza pentru 12 octombrie.

Într-un alt dosar, fostul candidat la prezidenţiale a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară şi promovare, în public, a unor persoane vinovate de genocid şi de crime de război.

În 3 aprilie, Georgescu scăpase de controlul judiciar, la mai bine de un an de la instituirea acestei măsuri preventive, după ce Tribunalul Bucureşti i-a admis contestaţia şi a desfiinţat în parte hotărârea Judecătoriei Sectorului 1, care decisese să-i menţină măsura.