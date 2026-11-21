Deasupra furtunilor, la zeci de kilometri deasupra norilor, pot apărea pentru o fracțiune de secundă niște lumini roșiatice cu forme neobișnuite. Sunt cunoscute sub numele de sprite-uri și reprezintă unele dintre cele mai greu de observat fenomene electrice din atmosfera superioară a Pământului. Deși au fost fotografiate de-a lungul timpului, cercetătorii încă încearcă să înțeleagă exact cum se formează, de ce au forme atât de diferite și cât de des apar.

Pentru a aduna mai multe observații, NASA îi invită pe pasionații de fotografie și pe oamenii care surprind întâmplător asemenea fenomene să contribuie la cercetare. Prin proiectul de știință participativă Spritacular, agenția americană încearcă să construiască o bază de date cu imagini și informații despre aceste manifestări luminoase. Fotografiile realizate de oameni obișnuiți ar putea ajuta oamenii de știință să studieze mai bine fenomene care, chiar dacă se produc deasupra furtunilor, sunt foarte greu de observat de la sol.

Potrivit unui material publicat de Weather.com la 15 noiembrie 2026, NASA continuă să încurajeze publicul să trimită fotografii și înregistrări video cu aceste apariții luminoase. Inițiativa nu se limitează însă la simpla colectare a unor imagini spectaculoase: informațiile despre momentul și locul în care au fost realizate fotografiile pot fi folosite pentru cercetări științifice.

Ce sunt sprite-urile și de ce apar atât de sus deasupra furtunilor

Sprite-urile fac parte dintr-o categorie de fenomene cunoscute în literatura științifică sub denumirea de Transient Luminous Events (TLE), tradusă prin evenimente luminoase tranzitorii. Acestea sunt descărcări sau manifestări electrice care apar în atmosfera superioară, deasupra norilor de furtună.

Spre deosebire de fulgerele obișnuite, care se produc în interiorul norilor sau între nori și sol, sprite-urile apar la altitudini mult mai mari. Potrivit explicațiilor prezentate de Weather.com, ele se formează la aproximativ 45-50 de mile deasupra solului, adică în jur de 72-80 de kilometri. Prin comparație, vârfurile norilor de furtună ajung la aproximativ 12 mile, echivalentul a circa 19 kilometri.

Așadar, aceste fenomene se produc mult deasupra norilor care generează furtunile. Tocmai această poziționare le face atât de interesante pentru cercetători: în timp ce la sol se observă fulgerele obișnuite, în straturile superioare ale atmosferei se pot produce manifestări luminoase diferite, care sunt mult mai dificil de surprins.

Cum arată aceste flashuri luminoase

Sprite-urile sunt descrise, de regulă, ca niște flashuri roșiatice sau roșu-portocalii, cu forme neregulate. Unele pot semăna cu meduzele, altele cu niște coloane sau cu structuri ramificate, care par să se întindă deasupra norilor.

Un grup de astfel de fenomene poate acoperi zeci de kilometri atât pe orizontală, cât și pe verticală. Totuși, fiecare apariție este extrem de scurtă. În unele cazuri, lumina persistă doar o fracțiune de secundă, ceea ce explică de ce sprite-urile sunt rareori observate direct de ochiul uman.

Potrivit Laboratorului Național pentru Furtuni Severe din cadrul NOAA, aceste descărcări sunt în general roșii, slab luminoase și pot avea forme asemănătoare unor meduze, morcovi sau coloane. Din acest motiv, ele sunt surprinse mai ales cu ajutorul camerelor sensibile, care pot înregistra evenimente prea rapide sau prea puțin luminoase pentru a fi observate în mod obișnuit.

Legătura dintre sprite-uri și fulgerele puternice

Sprite-urile nu apar după fiecare fulger. Relatarea Weather.com arată că ele sunt asociate cu cele mai puternice descărcări electrice, în special cu fulgerele pozitive care se deplasează între nor și sol.

Această legătură este menționată și de NOAA. Potrivit specialiștilor instituției, sprite-urile apar de obicei în asociere cu descărcări pozitive puternice între nor și pământ. Aceste manifestări pot fi generate de furtuni active și se produc la altitudini mult mai mari decât fulgerele pe care oamenii le observă în mod obișnuit.

Nu toate furtunile produc însă asemenea fenomene, iar apariția lor nu este garantată nici atunci când condițiile par favorabile. Tocmai de aceea, obținerea unui număr suficient de observații reprezintă una dintre provocările cercetării.

Un fenomen observat de secole, dar fotografiat pentru prima dată abia în 1989

Relatările despre lumini neobișnuite apărute deasupra furtunilor datează de sute de ani. Multă vreme, însă, aceste observații au rămas doar mărturii ale celor care susțineau că au văzut fenomene greu de explicat.

Prima imagine considerată o dovadă credibilă a unui asemenea fenomen a fost înregistrată abia în 1989. Potrivit NASA, cercetători de la Universitatea din Minnesota testau o cameră video specială, sensibilă la lumină slabă, în pregătirea unei misiuni cu rachetă. În mod accidental, aparatul a surprins două pete luminoase deasupra unei furtuni din apropiere.

Nu era o cameră de înaltă rezoluție și nici un echipament proiectat special pentru fotografierea sprite-urilor. Aparatul a fost pur și simplu orientat în direcția potrivită la momentul potrivit. Acea înregistrare accidentală a oferit însă prima dovadă vizuală credibilă pentru ceea ce oamenii de știință numesc astăzi sprite-uri.

De unde vine denumirea de sprite

Numele acestor fenomene are o origine neobișnuită. Potrivit explicației prezentate de Weather.com, termenul a fost asociat cu cercetătorul Davis Sentman, de la Universitatea din Alaska, care a făcut o comparație între aceste flashuri greu de surprins și creaturile fantastice asemănătoare zânelor, întâlnite în piesele lui Shakespeare.

Denumirea s-a potrivit cu aspectul lor neobișnuit și cu caracterul efemer al aparițiilor. În locul unui termen complicat, cercetătorii au folosit un cuvânt care sugera tocmai caracterul misterios al luminilor observate deasupra furtunilor.

În timp, pe măsură ce au fost descoperite și alte manifestări luminoase în atmosfera superioară, au apărut și alte denumiri sugestive. Printre acestea se numără ELVES, Halos, Blue Jets și Gigantic Jets. NASA include aceste fenomene în categoria mai largă a evenimentelor luminoase tranzitorii, care pot avea forme, dimensiuni și mecanisme diferite.

De ce apelează NASA la fotografi și la oamenii obișnuiți

Pentru a înțelege mai bine sprite-urile, cercetătorii au nevoie de cât mai multe observații. Imaginile surprinse de pasionații de fotografie pot deveni importante deoarece aceste fenomene sunt foarte scurte, apar la mare altitudine și sunt greu de anticipat.

NASA a lansat în octombrie 2022 proiectul Spritacular, o inițiativă de știință participativă prin care oamenii din întreaga lume pot contribui la documentarea sprite-urilor și a altor evenimente luminoase tranzitorii. Ideea este de a conecta comunitatea celor care fotografiază astfel de fenomene cu oamenii de știință care le studiază.

Înainte de apariția proiectului, imaginile realizate de fotografi erau distribuite adesea separat, pe internet, fără ca toate să ajungă în atenția comunității științifice. NASA a explicat că inițiativa urmărește să rezolve această problemă prin crearea unei baze de date accesibile cercetătorilor.

Proiectul este coordonat de Dr. Burcu Kosar, fizician spațial la Centrul de Zbor Spațial Goddard al NASA. În prezentarea inițiativei, cercetătoarea a explicat că fotografiile surprinse de public pot ajuta la formarea unei colecții de observații care să fie utilizată în studii științifice.

Ce întrebări încearcă să lămurească cercetătorii

Deși sprite-urile sunt cunoscute și au fost fotografiate, există încă numeroase întrebări fără răspuns. NASA enumeră mai multe direcții de cercetare pentru care observațiile publicului ar putea fi utile.

Printre acestea se numără frecvența cu care apar sprite-urile și motivul pentru care au forme atât de diferite. O altă întrebare este ce condiții din atmosfera superioară declanșează apariția lor.

Cercetătorii vor să înțeleagă și modul în care aceste fenomene influențează circuitul electric global al Pământului, precum și contribuția lor la energia din atmosfera superioară. De asemenea, este analizată posibila legătură dintre sprite-uri și undele gravitaționale, adică acele oscilații de energie care se propagă în atmosfera superioară sub influența mișcărilor de aer.

O bază de date cu fotografii realizate în locuri diferite și în momente diferite ar putea permite compararea observațiilor cu alte informații despre fulgere și furtuni. Astfel, cercetătorii ar putea identifica tipare și condiții care să explice mai bine apariția fenomenelor.

Cum pot contribui oamenii la proiectul Spritacular

NASA nu le cere participanților să se apropie de furtuni pentru a fotografia sprite-uri. Dimpotrivă, recomandările oficiale prevăd observarea fenomenelor de la distanță, astfel încât cerul de deasupra norilor să poată fi văzut în condiții de siguranță.

Potrivit instrucțiunilor publicate pe pagina oficială a proiectului, fotografii ar trebui să aleagă o furtună aflată la aproximativ 60-250 de mile distanță, adică între circa 96 și 402 kilometri. Locul de observație trebuie să ofere o perspectivă asupra cerului întunecat de deasupra norilor.

Ce echipament este necesar

Proiectul recomandă folosirea unei camere DSLR sau mirrorless și a unui trepied. O lentilă cu distanță focală între 20 și 85 de milimetri este indicată ca fiind potrivită pentru acest tip de observație.

Un detaliu important este sincronizarea ceasului aparatului foto cu o sursă de timp exactă. Momentul capturii poate fi comparat ulterior cu datele despre fulgere și activitatea furtunilor, iar informația temporală ajută la verificarea observației.

Camera trebuie orientată deasupra furtunii, iar participanții trebuie să aibă răbdare. Unele nopți pot trece fără nicio apariție, în timp ce în alte situații pot fi surprinse mai multe sprite-uri.

NASA precizează că observarea și fotografierea pot necesita ore întregi, în timp ce încărcarea imaginilor în platformă durează doar câteva minute.

Cum ajung fotografiile la cercetători

Persoanele care cred că au fotografiat un sprite sau un alt eveniment luminos tranzitoriu își pot crea un cont pe platforma proiectului și pot încărca imaginile împreună cu detalii despre momentul și locul în care au fost realizate.

NASA preferă informații precise despre timp și localizare, dar poate accepta și estimări, cu condiția ca acestea să fie suficient de detaliate. Există însă o regulă importantă: fotografia trebuie încărcată chiar de persoana care a realizat-o.

Imaginile trimise sunt analizate de cercetători. Participanții care colaborează cu oamenii de știință și ale căror fotografii contribuie la o cercetare sau la o descoperire pot fi menționați în publicația științifică sau chiar incluși în lista de coautori, în funcție de nivelul contribuției lor.

Proiectul este finanțat de NASA și desfășurat în colaborare cu Universitatea Catolică a Americii din Washington. Dr. Burcu Kosar este investigatorul principal, iar Dr. Jia Yue este co-investigator.

Un avertisment important privind siguranța

Deși fotografierea sprite-urilor poate părea o activitate spectaculoasă, observarea furtunilor presupune riscuri. NASA recomandă ca participanții să fie precauți și să aibă întotdeauna o cale rapidă de retragere într-un loc sigur.

Weather.com atrage atenția că, dacă intervalul dintre observarea fulgerului și auzirea tunetului este mai mic de 30 de secunde, persoana trebuie să intre în interior. De asemenea, dacă tunetul poate fi auzit, observatorul se află prea aproape de furtună pentru condițiile recomandate în proiect.

Scopul inițiativei nu este ca oamenii să se expună fenomenelor meteorologice periculoase, ci să documenteze manifestările luminoase de la distanță, folosind echipamente foto și respectând regulile de siguranță.

O fotografie realizată într-o fracțiune de secundă poate deveni astfel mai mult decât o imagine spectaculoasă. În cazul sprite-urilor, ea poate reprezenta o observație utilă pentru o comunitate științifică ce încearcă încă să înțeleagă ce se întâmplă deasupra celor mai puternice furtuni de pe Pământ.

Sursele informațiilor

Potrivit Weather.com, într-un material semnat de Miriam Guthrie și publicat la 15 noiembrie 2026, NASA îi încurajează pe pasionații de fotografie să trimită imagini cu sprite-uri prin proiectul Spritacular. Materialul descrie altitudinea, aspectul, durata și condițiile de observare ale fenomenelor. Citește articolul Weather.com.

Potrivit NASA, proiectul Spritacular a fost lansat în 2022 pentru a crea o bază de date cu imagini ale sprite-urilor și ale altor evenimente luminoase tranzitorii. Agenția explică și modul în care pot fi trimise fotografiile, condițiile tehnice și întrebările științifice urmărite. Citește prezentarea NASA despre proiect.

Potrivit Laboratorului Național pentru Furtuni Severe din cadrul NOAA, sprite-urile sunt fenomene electrice care apar la altitudini mari, sunt asociate cu fulgere pozitive puternice și sunt greu de observat cu ochiul liber. Citește explicațiile NOAA.