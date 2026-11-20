Cum se redesenează harta religiilor. Creștinismul e în fața unei schimbări istorice
Postat la: 20.11.2026 |
Islamul ar putea deveni religia cu cei mai mulți adepți la nivel mondial în mai puțin de un deceniu, depășind creștinismul pentru prima dată după mai multe secole.
Schimbarea este anticipată de un studiu al Pew Research Center și are la bază, în principal, diferențele dintre ratele natalității.
Potrivit estimărilor publicate miercuri de Pew Research Center și prezentate de Reuters, populația musulmană ar urma să ajungă la aproximativ 2,57 miliarde de persoane în 2035, în timp ce numărul creștinilor este estimat la 2,52 miliarde.
Diferența s-ar putea accentua în următoarele decenii. Dacă tendințele demografice actuale se mențin, în 2070 ar putea exista 3,6 miliarde de musulmani și aproximativ trei miliarde de creștini.
Astfel, islamul ar reprezenta 37% din populația mondială, comparativ cu 26% în 2020, în timp ce ponderea creștinismului ar rămâne în jurul valorii de 29%.
Natalitatea, principalul factor al schimbării
Cercetătorii explică evoluția prin diferențele dintre ratele fertilității.
În perioada 2020-2025, femeile musulmane au avut, în medie, 3,1 copii, comparativ cu 2,5 în cazul femeilor creștine.
Pentru celelalte categorii religioase, media a fost de 1,6 copii pe femeie, sub pragul de aproximativ 2,1 necesar înlocuirii generațiilor.
Schimbarea apartenenței religioase influențează, de asemenea, estimările. Între 2020 și 2070, creștinismul ar putea înregistra o pierdere netă de 105 milioane de adepți prin schimbarea religiei, comparativ cu opt milioane în cazul islamului.
Cu toate acestea, populația creștină va continua să crească numeric, chiar dacă islamul se va extinde mai rapid.
Scade ponderea persoanelor fără afiliere religioasă
Studiul estimează că populația mondială va crește cu 29% între 2020 și 2070, în timp ce numărul musulmanilor va avansa cu 80%, iar cel al creștinilor cu 30%.
Hinduismul ar urma să reprezinte 13,6% din populația globală în 2070, iar iudaismul 0,17%. Budismul ar putea scădea atât numeric, cât și procentual, ajungând la 2,5%.
O evoluție importantă privește persoanele fără afiliere religioasă, inclusiv ateii și agnosticii. Ponderea acestora ar putea coborî de la 24% în 2020 la 17% în 2070.
Deși numărul persoanelor fără religie este estimat să crească în majoritatea țărilor, declinul demografic anticipat în China ar urma să influențeze decisiv tendința globală.
Schimbări majore și în distribuția geografică a religiilor
Până în 2070, creștinismul ar urma să rămână cea mai răspândită religie din Statele Unite, fără să mai reprezinte însă credința majorității populației.
Totodată, Republica Democrată Congo ar putea depăși SUA și deveni țara cu cel mai mare număr de creștini.
Cercetătorii subliniază că aceste cifre reprezintă proiecții bazate pe tendințele demografice și religioase, nu evoluții certe.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Experții au descifrat mesajele ascunse de la întâlnirea Xi-Trump-Putin. Ce dezvăluie limbajul lor corporal
Cuvintele ne sunt utile sa transmitem unele mesaje. Însa felul in care ne privim, tonul pe care il folosim sau chi ...
-
Vitamina C ar putea rezolva problema mezelurilor cancerigene sau a cărnurilor umflate cu nitriți și nitrați
Vitamina C ar putea impiedica formarea in stomac a unor compuși cu potențial cancerigen, care pot aparea dupa consumul a ...
-
"E un război psihologic", spune Cristela după ce CAB a amânat decizia privind eliberarea lui Călin Georgescu
Cristela Georgescu, soția lui Calin Georgescu, izbucnește dupa ce Curtea de Apel București a decis sa amane decizia priv ...
-
Cum alegi o agenție de turism de încredere: 8 lucruri de verificat înainte să plătești
Ai ales deja perioada in care vrei sa pleci, poate te gandești la o plaja din Turcia, la mormintele faraonilor din Egipt ...
-
Reacția lui Raed Arafat după ce a ajuns în fața judecătorilor într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a fost trimis in judecata de procurorii militari, i ...
-
Sorin Chiriță preia președinția Directoratului Societății de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE S.A.). Componența Directoratului rămâne neschimbată
Sorin Chirița a preluat funcția de președinte al Directoratului SAPE incepand cu 19 noiembrie 2026, potrivit Deciziei Co ...
-
Ce este microsomnul, fenomenul care apare în creier pentru câteva secunde fără să-ți dai seama și care poate avea consecințe devastatoare asupra șoferilor
Un șofer poate parcurge sute de kilometri fara sa intampine nicio problema, iar la un moment dat, intr-o fracțiune de se ...
-
Arca lui Noe din Turcia revine în actualitate: Semnale radar ciudate și sol cu compoziție neobișnuită sub movila Durupınar. Ce spun ceretătorii despre descoperire
Sub movila Durupınar din estul Turciei au fost scoase la iveala fragmente de lemn carbonizat, iar cercetatorii se intrea ...
-
Proiectul gigant Neptun Deep din Marea Neagra încurcă total interesele americane ale "Culoarului Vertical" din Marea Egee
Proiectul romanesc de gaze Neptun Deep din Marea Neagra ii va consolida tarii incepand cu 2027 poziția de exportat ...
-
Paradoxul din România: Cum au ajuns românii mai săraci decât bulgarii, deși (deocamdată) salariile în țara noastră sunt mai mari
Salariul mediu brut anual in Romania l-a depașit pe cel din Bulgaria in 2025, dar venitul net obținut de un angajat roma ...
-
Apocalipsa Cuvântului: Internetul a devenit tot mai "artificial” în ultimul timp. Stocul de texte scrise de oameni online se va epuiza în următorii ani și AI se va antrena fără sens
Datele recente de la Cloudflare arata un prag istoric atins mult mai repede decat estima oricine: 57,5% din tot traficul ...
-
Te trec fiorii! Ce a prezis Călin Georgescu că se va întâmpla până la sfârșitul anului e de-a dreptul spectaculos
Calin Georgescu a susținut in 15 mai 2026 ca va avea loc o intalnire trilaterala intre Donald Trump, Vladimir Putin și X ...
-
Ce a văzut un cercetător după ce s-a izolat în întuneric și a luat ketamină. Viziunea sa din 1978 prinde contur în zilele noastre
Cu aproape 50 de ani inainte ca inteligența artificiala sa devina parte din viața de zi cu zi, un cercetator american de ...
-
Anthropic a strâns 81,3 miliarde de dolari în cea mai mare IPO din toate timpurile. Gigantul AI a stabilit un succes de preț de acțiune la debutul său pe piață
Anthropic a strans 81,3 miliarde de dolari in cadrul celei mai mari oferte publice inițiale (IPO) din istorie, depașind ...
-
Adevărul din spatele "teoriei imortalității cuantice" care ar putea fi "cel mai înfricoșător lucru care a existat vreodată"
Nu incercam sa declanșam o criza existențiala, dar pentru unii, teoria "imortalitații cuantice" este suficienta pentru a ...
-
Norocul începătorului: O săpătură arheologică scoate la iveală o adevărată comoară care schimbă harta Imperiului Roman
O descoperire arheologica remarcabila a fost facuta in comitatul Northumberland din Marea Britanie, unde studenți in pri ...
-
Atac cibernetic asupra Comisiei Europene. Hackerii au folosit AI autonom pentru a pătrunde în sistemele super-securizate ale instituției
Comisia Europeana investigheaza un atac cibernetic care a afectat mai multe sisteme informatice interne și ar fi putut c ...
-
Sonda Voyager 1 a ajuns la o zi-lumină de Pământ, după aproape 50 de ani de călătorie
Sonda spațiala Voyager 1 a atins miercuri o distanța de aproximativ 25,9 miliarde de kilometri fața de Pamant, echivalen ...
-
Un fost șef din Pentagon vine cu o explicație greu de crezut pentru "OZN-ul meduză" filmat lângă o bază militară americană. Ce ar fi, de fapt, obiectul misterios
Sean Kirkpatrick, fost director al biroului Pentagonului care investigheaza fenomenele aeriene neidentificate, a avansat ...
-
Uzina secretă din ficat: Este mai sănătos să ne fabricăm singuri zahărul decât să mâncăm carbohidrați?
În ultimii ani, odata cu popularitatea dietelor ketogenice și a postului intermitent, o idee seducatoare a cucerit ...
-
Harta lui Dughin: România este plasată în sfera de influență a Rusiei. Cum ar putea arăta noua ordine mondială a celor trei mari puteri
Ideologul rus Aleksandr Dughin, un apropiat al Kremlinului, a starnit noi controverse dupa ce a distribuit o harta in ca ...
-
Vrancea nu se liniștește. Un nou cutremur a lovit România după cel de 5,7 grade care a provocat panică în timpul nopții
Pamantul continua sa se miște in zona seismica Vrancea, unde specialiștii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare ...
-
Activitățile extrașcolare și supraîncărcarea
Agendele copiilor s-au umplut mai repede decat ale parinților, iar oboseala apare inainte de vacanța de iarna. Cateva cr ...
-
Un fost ofițer CIA și o fostă sex-spioană a FSB explică pe larg cum a căzut CEO-ul celei mai importante companii Big Tech victima unei capcane a serviciilor de informații chineze
Cum a cazut CEO-ul celei mai importante companii de tehnologie din lume victima unei capcane a serviciilor de informații ...
-
Cum îți construiești o rutină de îngrijire pe care chiar vrei s-o urmezi
Ai deschis un magazin online ca sa cauți o crema hidratanta și, zece minute mai tarziu, ai trei seruri in lista de ...
-
O premieră la Guvern, un milion de oameni sprijiniți. Gala Green Woman 2026 a premiat 17 femei
Viorica Dancila, prima femeie care a condus Guvernul Romaniei, și Augusta Valeria Dragic, președinta Fundației Super, s- ...
-
Revolut, plasată sub supraveghere judiciară. Tranzacții suspecte de aproape 42 de milioane de euro
Un tribunal din Milano a decis ca activitatea Revolut din Italia sa fie supravegheata timp de un an de administratori de ...
-
Se pregătește o nouă taxă - Cei vizați: persoanele fără venituri oficiale și cei din diaspora
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) cere introducerea unor mecanisme prin care persoanele fara venituri sa fi ...
-
"Iarna toxică" din marile orașe: poluarea aerului devine mai periculoasă în sezonul rece
Odata cu apropierea iernii in emisfera nordica, fenomenul de smog devine tot mai pronunțat. În orașe precum New De ...
-
Întunericul Seismic: Explicația oferită de experti pentru faptul că România este zguduită de cutremure mai ales noaptea
Cutremurele puternice care au zguduit Romania in ultimele decenii au ramas in memoria multor oameni și din cauza orelor ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu