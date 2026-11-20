Islamul ar putea deveni religia cu cei mai mulți adepți la nivel mondial în mai puțin de un deceniu, depășind creștinismul pentru prima dată după mai multe secole.

Schimbarea este anticipată de un studiu al Pew Research Center și are la bază, în principal, diferențele dintre ratele natalității.

Potrivit estimărilor publicate miercuri de Pew Research Center și prezentate de Reuters, populația musulmană ar urma să ajungă la aproximativ 2,57 miliarde de persoane în 2035, în timp ce numărul creștinilor este estimat la 2,52 miliarde.

Diferența s-ar putea accentua în următoarele decenii. Dacă tendințele demografice actuale se mențin, în 2070 ar putea exista 3,6 miliarde de musulmani și aproximativ trei miliarde de creștini.

Astfel, islamul ar reprezenta 37% din populația mondială, comparativ cu 26% în 2020, în timp ce ponderea creștinismului ar rămâne în jurul valorii de 29%.

Natalitatea, principalul factor al schimbării

Cercetătorii explică evoluția prin diferențele dintre ratele fertilității.

În perioada 2020-2025, femeile musulmane au avut, în medie, 3,1 copii, comparativ cu 2,5 în cazul femeilor creștine.

Pentru celelalte categorii religioase, media a fost de 1,6 copii pe femeie, sub pragul de aproximativ 2,1 necesar înlocuirii generațiilor.

Schimbarea apartenenței religioase influențează, de asemenea, estimările. Între 2020 și 2070, creștinismul ar putea înregistra o pierdere netă de 105 milioane de adepți prin schimbarea religiei, comparativ cu opt milioane în cazul islamului.

Cu toate acestea, populația creștină va continua să crească numeric, chiar dacă islamul se va extinde mai rapid.

Scade ponderea persoanelor fără afiliere religioasă

Studiul estimează că populația mondială va crește cu 29% între 2020 și 2070, în timp ce numărul musulmanilor va avansa cu 80%, iar cel al creștinilor cu 30%.

Hinduismul ar urma să reprezinte 13,6% din populația globală în 2070, iar iudaismul 0,17%. Budismul ar putea scădea atât numeric, cât și procentual, ajungând la 2,5%.

O evoluție importantă privește persoanele fără afiliere religioasă, inclusiv ateii și agnosticii. Ponderea acestora ar putea coborî de la 24% în 2020 la 17% în 2070.

Deși numărul persoanelor fără religie este estimat să crească în majoritatea țărilor, declinul demografic anticipat în China ar urma să influențeze decisiv tendința globală.

Schimbări majore și în distribuția geografică a religiilor

Până în 2070, creștinismul ar urma să rămână cea mai răspândită religie din Statele Unite, fără să mai reprezinte însă credința majorității populației.

Totodată, Republica Democrată Congo ar putea depăși SUA și deveni țara cu cel mai mare număr de creștini.

Cercetătorii subliniază că aceste cifre reprezintă proiecții bazate pe tendințele demografice și religioase, nu evoluții certe.