Oamenii nu stiu pentru ce asteapta la coada imensa de la Cantacuzino: "Au iesit niste pastile pentru COVID"

In fata Institutului Cantacuzino din Bucuresti s-a format o coada imensa, dar oamenii nu stiu exact pentru ce asteapta. A fost lansat pe piata un supliment cu proprietati antioxidante, care este considerat a fi "o pastila pentru COVID".

Orostim-HV, suplimentul care stimuleaza imunitatea si este recomandat in sezonul infectiilor respiratorii, a fost dezvoltat de Institutul Cantacuzino. Oamenii au format cozi inca de la cinci dimineata, pentru a se asigura ca apuca sa cumpere pana sa fie epuizat stocul, potrivit Digi24.ro.

"Uitati, rad de noi. Ca ne spun sa stam la coada ca se termina in 4 oameni", spune o femeie aflata la rand. "Doamna, anulam lista. Doamna, anulam lista si dupa aia care este ordinea la aceasta coada? Spuneti-mi si mie dumneavoastra? Cine intra primul?", ii raspunde un jandarm. "Daca suntem la rand, cum cine intra primul?", mai spune femeia.

Reporter: Ce stiti despre acest medicament?

Barbat: Nu stiu nimic si nici nu... e un medicament ca orisicare.

Reporter: Si atunci merita sa asteptati pentru el?

Barbat: Vedem noi daca e bun sau nu. Daca stam ca prostii sau nu stam ca prostii aici.

Un altul spune ca "vazand la televizor ca au iesit niste pastile pentru COVID am venit sa vad daca mai sunt. S-au epuizat in 20 de minute. Nu mai sunt".

"Referitor la punerea pe piata a produsului imunomodulator OROSTIM HV prin punctul de vanzare al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino", din Splaiul Independentei nr. 103, facem urmatoarele precizari:

Produsul OROSTIM-HV a reprezentat un proiect de cercetare desfasurat de Institutul "Cantacuzino" pe parcursul acestui an, la finalul caruia Institutul a demarat procesul de microproductie, cu capacitatile experimentale proprii.

Miercuri, 2 decembrie, produsul a fost lansat pe piata, fiind scos la vanzare primul lot de OROSTIM HV obtinut prin procesul de microproductie al institutiei de cercetare, lot compus din 942 de flacoane.

Ritmul maxim pe care il poate asigura Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino", cu capacitatile de microproductie din dotare, este, la acest moment, de 1.000 de flacoane scoase la vanzare intr-un interval de 10-14 zile. Acest ritm este conditionat atat de capacitatea limitata de productie, dar, mai ales, de controlul de calitate care se desfasoara cu strictete pentru fiecare lot produs.

Prin optimizarea fluxului de microproductie, Institutul isi propune sa ajunga, in perioada urmatoare, la dublarea acestei cantitati.

Productia de masa a imunomodulatorului OROSTIM HV, poate fi externalizata catre agenti economici specializati care detin capacitati de fabricatie de nivel industrial.

In acest sens, Institutul isi exprima intreaga disponibilitate pentru demararea discutiilor cu producatorii interesati de realizarea transferului tehnologic, astfel incat OROSTIM HV sa poata fi oferit pe piata in cantitati suficiente", se arata in comunicatul de presa transmis de Institutul Cantacuzino.