Oamenii viitorului vor avea nevoie de șapte simțuri în loc de cinci. Ipoteză revoluționară despre evoluția percepției umane

Gustul, mirosul, auzul, văzul și simțul tactil sunt considerate, de milenii, pilonii prin care omul percepe realitatea. Dar o echipă de cercetători de la King's College London sugerează că această „configurație clasică" ar putea fi doar o etapă de tranziție în evoluția umană.

Un studiu publicat în revista Scientific Reports avansează o ipoteză surprinzătoare: ființele umane ar putea fi capabile, în viitor, să dezvolte până la șapte simțuri distincte, ceea ce ar transforma radical modul în care percepem și învățăm. Cercetarea britanică pornește de la observația că alte specii de pe planetă, cum ar fi rechinii, dispun de capacități senzoriale superioare, unele pot percepe raze ultraviolete, altele simt câmpul magnetic al Pământului, notează Science Daily. În acest context, oamenii de știință se întreabă dacă și omul ar putea evolua dincolo de limita celor cinci simțuri.

Pentru a testa ideea, echipa s-a concentrat pe modul în care creierul procesează informațiile multisenzoriale, prin intermediul engramelor - rețele neuronale care stochează amintiri. Fiecare obiect memorat este asociat cu o combinație de stimuli - vizuali, auditivi, olfactivi, tactili și gustativi. Rezultatele studiului indică faptul că un creier cu șapte canale senzoriale ar putea crea mai multe conexiuni și ar permite un proces de învățare semnificativ mai eficient.

Oamenii de știință menționează existența așa-numitelor „cvasi-simțuri" - funcții cognitive care nu se încadrează în schema tradițională. Un exemplu este propriocepția, capacitatea organismului de a-și simți poziția și mișcarea în spațiu, chiar și fără stimuli externi. Deși autorii cercetării atrag atenția că ipoteza este deocamdată teoretică, ei consideră posibil ca, într-un viitor nu foarte îndepărtat, ființele umane să dezvolte noi forme de percepție, poate chiar un „al șaselea" și „al șaptelea simț".

Descoperirile nu au doar valoare speculativă. Ele ar putea influența direct dezvoltarea inteligenței artificiale și a informaticii neuromorfice - domeniul care încearcă să reproducă funcționarea creierului prin circuite și neuroni artificiali. Pe termen lung, principiul celor șapte intrări senzoriale ar putea sta la baza unor sisteme de învățare automată mai performante, capabile să perceapă și să proceseze informațiile într-un mod mai apropiat de cel uman.