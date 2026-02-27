Înfrângere majoră pentru Netflix: Șeful cel mare s-a dus la Trump și când a ieșit de acolo s-a schimbat totul
Postat la: 27.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Paramount a ieşit victorios în lupta de câteva luni pentru Warner Bros. Discovery, după ce Netflix s-a retras joi, lăsând Paramount în poziţia de a achiziţiona vastul imperiu media al Warner. Schimbarea de atitudine a survenit în aceeaşi zi în care Ted Sarandos, co-CEO al Netflix, a avut întâlniri la Casa Albă. Sarandos a fost văzut ieşind din complexul Casei Albe cu o expresie posomorâtă pe faţă., inclusiv CNN.
Potrivit CNN, Netflix a declarat că „a refuzat să-şi majoreze oferta pentru Warner Bros." după ce Consiliul de Administraţie al Warner Bros. Discovery a stabilit că Paramount a prezentat o ofertă „superioară" pentru gigantul media. „Tranzacţia nu mai este atractivă din punct de vedere financiar, aşa că refuzăm să egalăm oferta Paramount Skydance", a declarat compania de streaming, punând brusc capăt luptei corporative. Odată cu acest anunţ, Paramount s-a apropiat brusc de preluarea CNN, HBO şi a restului activelor deţinute de Warner Bros. Discovery, sau WBD pe scurt.
Procesul de revizuire a reglementărilor va dura încă câteva luni, cel puţin. Dar, dacă nu vor mai apărea surprize, CEO-ul Paramount, David Ellison, va construi un imperiu vast de divertisment şi ştiri, cu zeci de canale TV, multiple studiouri de film şi două redacţii de ştiri de top. CEO-ul WBD, David Zaslav, a urat succes Netflix şi a întins o mână prietenoasă către Paramount într-o declaraţie făcută joi seara.
„Odată ce Consiliul nostru de Administraţie va vota adoptarea acordului de fuziune cu Paramount, acesta va crea o valoare extraordinară pentru acţionarii noştri", a spus Zaslav, făcând aluzie la faptul că preţul acţiunilor WBD s-a dublat în timpul războiului de licitaţii care a durat câteva luni. Paramount a oferit recent 31 de dolari pe acţiune. „Suntem entuziasmaţi de potenţialul unei fuziuni între Paramount Skydance şi Warner Bros. Discovery", a adăugat Zaslav, „şi abia aşteptăm să începem să lucrăm împreună pentru a spune poveştile care mişcă lumea".
Retragerea Netflix - care are efectul de a susţine că Paramount plăteşte prea mult pentru WBD - a determinat creşterea cu 9% a acţiunilor companiei după închiderea bursei, ceea ce arată că unii investitori au fost uşuraţi de această decizie. Schimbarea de atitudine a survenit în aceeaşi zi în care Ted Sarandos, co-CEO al Netflix, a avut întâlniri la Casa Albă. Sarandos a fost văzut ieşind din complexul Casei Albe cu o expresie posomorâtă pe faţă.
Senatoarea democrată Elizabeth Warren, o critică ferventă a ofertelor Netflix şi Paramount, s-a întrebat imediat dacă discuţiile lui Sarandos cu oficialii administraţiei Trump au avut vreo legătură cu schimbarea bruscă de joi. „Ce i-au spus oficialii lui Trump CEO-ului Netflix astăzi la Casa Albă?", a întrebat Warren într-o postare pe X, spunând că „pare a fi capitalism de cumetrie, cu preşedintele corupând procesul de fuziune în favoarea familiei miliardare Ellison".
Preşedintele Trump indicase anterior că îl preferă pe Paramount în detrimentul Netflix, deşi a transmis şi mesaje contradictorii cu privire la mega-fuziune. Weekendul trecut, Trump a cerut public Netflix să o înlăture pe Susan Rice, fostă consilieră a lui Obama, din consiliul de administraţie sau să „suporte consecinţele", reînnoind perspectiva că va interveni în deciziile corporative. În plus, Trump a declarat în decembrie anul trecut că „este imperativ ca CNN să fie vândută", iar acordul cu Netflix nu prevedea vânzarea CNN; în schimb, aceasta ar fi fost transformată într-o nouă entitate împreună cu celelalte active de cablu ale WBD.
Cu toate acestea, planul de divizare corporativă ar putea să nu mai fie relevant. Paramount a declarat în repetate rânduri că intenţionează să achiziţioneze întreaga WBD, inclusiv activele de cablu, chiar dacă a pus la îndoială valoarea reală a acestor active. Decizia Netflix a venit la doar o oră după ce Consiliul de Administraţie al WBD a considerat ultima ofertă de preluare a Paramount „superioară" faţă de acordul existent pentru achiziţionarea Warner Bros şi HBO de către Netflix. Brusc, pentru prima dată, WBD a numit Paramount favoritul într-o competiţie pe care Ellison a început-o vara trecută, prezentându-i lui Zaslav o ofertă nesolicitată pentru compania media mult mai mare.
WBD a respins în repetate rânduri ofertele Paramount şi a ridicat semne de întrebare cu privire la capacitatea financiară a Paramount. Când Consiliul de Administraţie al WBD a semnat în schimb un acord cu Netflix, Paramount a lansat o ofertă ostilă de preluare. Săptămâna trecută, Netflix a acordat WBD o derogare de şapte zile pentru a purta discuţii cu Paramount, calificând în acelaşi timp presiunea exercitată de Paramount drept o „distragere continuă" pentru industria divertismentului. Din perspectiva WBD, obiectivul era de a afla „cea mai bună şi finală" ofertă a Paramount, întrucât Paramount indicase anterior că va depăşi propunerea sa de 30 de dolari pe acţiune.
Într-adevăr, Paramount a făcut acest lucru. Cea mai recentă ofertă a lui Ellison, anunţată marţi, evaluează întreaga WBD, inclusiv CNN, la 31 de dolari pe acţiune. Paramount a ataşat mai multe avantaje care au atras Consiliul de Administraţie al WBD, inclusiv o „taxă de reziliere reglementară" de 7 miliarde de dolari. Compania a acceptat toate condiţiile cheie dorite de WBD. Când WBD a publicat joi dimineaţă rezultatele financiare trimestriale, Zaslav a declarat că războiul ofertelor „a dus la opt creşteri de preţ" şi „a obţinut până acum o creştere de 63% a valorii faţă de prima ofertă primită în septembrie, oferind o valoare semnificativă acţionarilor WBD pe tot parcursul procesului".
„Obiectivul nostru a fost şi va fi întotdeauna maximizarea valorii şi certitudinii, reducând în acelaşi timp riscurile negative", a declarat Zaslav, „iar Consiliul de Administraţie va evalua orice propunere în raport cu acest standard, cu scopul de a obţine cea mai bună ofertă pentru acţionarii noştri".
