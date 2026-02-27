Noi detalii din ancheta de la clubul The Buddhist din București, unde funcționa un bordel de lux. Unele fete erau infectate cu HIV

Clubul de noapte din București, închis zilele trecute de anchetatori, era supranumit "Raiul striptease". Procurorii au descoperit că tinerele angajate aici ca dansatoare pe contracte de drepturi de autor erau drogate și obligate să se prostitueze. Administratorii localului, printre care se afla și un actorul Vlad Marinescu, ar fi obținut ilegal 4 milioane de euro, pe care i-au spălat printr-o fundație.

Ancheta la localul The Buddist a început după un denunț al unei angajate, în urma căruia a fost făcut flagrantul. Administratorii clubului le spuneau la început tinerelor că vor lucra ca dansatoare, însă, după semnarea contractului, aflau că trebuie să întrețină relații sexuale cu clienții. Ancheta a scos la iveală faptul că unele dintre fete erau infectate cu virusul HIV, altele sufereau de boli psihice, iar patronii știau, dar nu au făcut nimic în această privință. De activitatea din club se ocupau patru asistente, care le supravegheau strict pe tinere și pe clienții lor și controlau circuitul banilor.

Clienții erau îndemnați de dansatoare să le cumpere băuturi. Un cocktail costa 120 de lei, iar angajatele aveau o normă: trebuiau să convingă bărbații să cumpere 5 cocktailuri pe noapte. La fiecare vânzare primeau de la barman un cartonaș, pe care trebuiau să-l predea uneia dintre asistente, pentru contabilizare. Dacă nu făceau norma, erau penalizate din banii obținuți prin prostituție. "Eu așa am făcut vreo 3 luni de zile, zi de zi, adică am plătit din banii mei. Am plătit chiar și 20 de cocktailuri", spune una din fete.

În subsolul clubului funcționa un adevărat bordel, unde se intra printr-o ușă metalică ce avea un cronometru care o bloca pentru jumătate de oră. Tarifele variau între 1.500 și 2.000 de lei. Un ofițer sub acoperire a pozat în client pentru a afla de la angajate ce se întâmplă mai departe cu banii. "În cadrul conversațiilor, 'S' a precizat că jumătate din sumele achitate de clienți pentru accesul în zonele private sunt remise managerelor clubului".

În acest fel patronul clubului și complicii săi au câștigat în ultimii 8 ani o avere. "Prejudiciul estimat depășește 19 milioane de lei. Vorbim și de un mecanism creat pentru albirea banilor proveniți din aceste fapte. Transferuri în conturile unei fundații, ulterior în cele ale unor societăți controlate de membrii grupării, iar într-un final în conturile liderilor acesteia", a declarat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt Poliția Română.

De racolarea clienților se ocupa bodyguardul clubului, un apropiat al lui Nuțu Cămătaru și al lui Eugen Preda, care percepea în schimb un comision. Tot el ar fi furnizat clienților și angajatelor droguri. La perchezițiile, polițiștii au găsit 17 doze de cocaină și un pachet de un kilogram despre care bănuiesc că ar conține aceeași substanță, arată sursa citată.